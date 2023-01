Boris Johnson dice que Putin le amenazó con atacarle con un misil

El ex primer ministro británico Boris Johnson camina, en el aeropuerto de Gatwick, cerca de Londres, Gran Bretaña 22 de octubre 2022.

El ex primer ministro británico Boris Johnson ha afirmado que el presidente ruso Vladimir Putin le amenazó con atacarle con misiles antes de ordenar la entrada de fuerzas rusas en Ucrania.

La aparente amenaza, negada por el Kremlin, se produjo en una llamada telefónica justo antes de la invasión del 24 de febrero, según un documental de la cadena británica 'BBC' en emisión este lunes.

Johnson y otros líderes occidentales se habían apresurado a llegar a Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania y tratar de disuadir un ataque ruso.

"En un momento dado me amenazó y me dijo: 'Boris, no quiero hacerte daño, pero con un misil sólo tardaría un minuto', o algo así", citó Johnson a Putin.

Sin embargo, el Kremlin tachó el lunes la acusación de "mentira".

"Lo que ha dicho el señor Johnson no es cierto. Más concretamente, es mentira", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov.

"Además, o bien se trata de una mentira consciente -entonces habría que preguntarle al señor Johnson con qué propósito eligió esta versión de los hechos- o bien fue involuntaria y, de hecho, no entendió de qué le estaba hablando el presidente Putin".

Johnson fue uno de los más apasionados defensores occidentales del presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Seguir el juego

Pero antes de la invasión a Ucrania, Johnson sostiene que le dijo a Putin que no había perspectivas inminentes de que Ucrania entrara en la OTAN, al tiempo que le advertía de que cualquier invasión significaría "más OTAN, no menos OTAN" en las fronteras de Rusia.

"Me dijo: 'Boris, tú dices que Ucrania no va a entrar en la OTAN a corto plazo'.", afirma el ex premier.

"'¿Qué es pronto? Y yo dije: 'Bueno, no va a entrar en la OTAN en un futuro próximo. Lo sabes perfectamente", continúa relatando sobre su conversación con el presidente ruso.

Sobre la amenaza de los misiles, Johnson añadió: "Creo que por el tono tan relajado que estaba adoptando, la especie de aire de distanciamiento que parecía tener, simplemente estaba siguiendo el juego a mis intentos de hacerle negociar".

El documental de la 'BBC' describe la creciente división entre el líder ruso y Occidente en los años previos a la invasión de Ucrania.

También muestra a Zelenski reflexionando sobre sus ambiciones frustradas de entrar en la OTAN antes del ataque ruso.

"Si sabes que mañana Rusia ocupará Ucrania, ¿por qué no me das hoy algo con lo que pueda pararlo?", dice.

"O si no puedes dármelo, detenlo tú mismo".

*Con AFP; adaptado de su versión original en inglés

