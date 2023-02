Igor Kolomoïski, un multimillonario que molesta a Volodímir Zelenski

Corrupción en Ucrania

Decenas de allanamientos se llevaron a cabo el miércoles en Ucrania para combatir la corrupción. Una de ellas apuntaba a Igor Kolomoïski, un multimillonario "muy influyente" y sulfuroso que había ayudado a popularizar a Volodímir Zelenski antes de su elección en 2019. Pero el nuevo presidente quiere distanciarse de la "vieja guardia" política.

Es la historia de un multimillonario sulfuroso, un oligarca que contribuyó a dar a conocer a Volodímir Zelenski... y ahora exhibido como símbolo de la lucha contra la corrupción por el presidente ucraniano. El miércoles 1 de febrero se registró en Dnipro el domicilio del empresario Igor Kolomoïski en relación con un caso de malversación de fondos en dos empresas petroleras: Ukrtatnafta y Ukrnafta, dos empresas de las que el multimillonario era copropietario.

Este golpe mediático forma parte de una iniciativa global de las autoridades ucranianas para luchar contra la corrupción en el país: el exministro del Interior Arsen Avakov, altos funcionarios del Ministerio de Defensa y el fisco ucraniano también recibieron la visita de los investigadores el mismo día. Las redadas se producen una semana después de que varios altos cargos ucranianos fueran destituidos por corrupción en los suministros del Ejército.

"Igor Kolomoïski está acusado de haber sido el gerente de facto de una empresa estatal y de enriquecerse de este modo. Pero esto es un secreto a voces desde hace 20 años en Ucrania: todo el mundo sabe que el 90% de las empresas públicas ucranianas funcionan así", declaró a France 24 Ryhor Nizhnikau, especialista en política ucraniana del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales.

La sombra de Igor Kolomoïski tras Ukrnafta y PrivatBank

En el centro de las investigaciones actuales, la empresa Ukrnafta -la mayor productora de petróleo del país- está considerada una de las empresas estatales "más escandalosas" de Ucrania, según un artículo del 'Kyiv Post' publicado en junio de 2020.

El diario ucraniano explicaba que la empresa, controlada desde 2003 por Igor Kolomoïski "valiéndose de un vacío legal" aunque sólo poseía el 42% de la compañía, "debe a Ucrania 500 millones de dólares en impuestos impagados". Además, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania estimó que hasta 2015 se habían desviado 600 millones de dólares de la empresa a través de sociedades ficticias.

El nombre de Igor Kolomoïski también aparece en otro caso: PrivatBank, el mayor banco de Ucrania. El multimillonario era propietario del grupo bancario junto al oligarca ucraniano Gennady Boholiubov antes de que el Estado lo nacionalizara para evitar un colapso del sistema bancario en 2016.

El Banco Central de Ucrania descubrió entonces un agujero de 5.500 millones de dólares en las arcas del grupo, casi el 5% del PIB ucraniano. "Uno de los mayores escándalos financieros del siglo XXI", estimaba el diario Ukrainska Pravda en 2019.

"Una redada para la televisión" y una señal enviada por Volodímir Zelenski

Pero a pesar de estos casos sospechosos en curso, la redada del miércoles en casa de Igor Kolomoïski tiene una explicación más política, según Ryhor Nizhnikau: "Esta redada es simbólicamente importante para Volodímir Zelenski. Quiere demostrar que ya no depende de nadie y que ya no necesita a la vieja guardia de la élite política ucraniana para gobernar".

El experto político ucraniano prosiguió: "Desde el punto de vista judicial, esta redada no condujo a nada. Duró treinta minutos, lo suficiente para un episodio de televisión. Fue una redada televisiva. Tampoco es insignificante que lo llevaran a cabo los servicios de seguridad SBU, un organismo político que depende de Volodímir Zelenski, y no la brigada anticorrupción. No es una redada para derribar a Igor Kolomoïski, sino para enviar una señal a todo el panorama político".

El presidente ucraniano afirmó el jueves 2 de febrero que "se hará justicia" en su mensaje diario en Internet, refiriéndose a "decenas de registros y otras acciones en diferentes regiones y contra diferentes personas en procedimientos penales". Es una forma de que Zelenski se presente como el paladín de la lucha contra la corrupción, algo que ya hacía antes de ser elegido presidente de Ucrania en 2019.

También es una forma de que el presidente ucraniano mantenga a Igor Kolomoïski a distancia: al principio de su mandato, Zelenski fue apodado "marioneta de Kolomoïski" por sus detractores. La cadena de televisión del oligarca, 1+1, una de las principales del país, cubrió favorablemente su campaña cuando era cómico, emitiendo sus programas de humor y luego su serie "Servidor del pueblo".

"Crear un nuevo paisaje político"

"Nunca estuvieron muy unidos", dice Ryhor Nizhnikau. "Zelenski formaba parte del imperio mediático de Igor Kolomoïski. Este odiaba por encima de todo a Petro Poroshenko (presidente de Ucrania de 2014 a 2019), y apoyó a varios candidatos que tenían posibilidades de ganarle: Volodímir Zelenski, por tanto, pero también Yulia Tymoshenko".

Pero la relación del presidente ucraniano con el multimillonario no es inexistente: cuando Igor Kolomoïski fue sancionado por Estados Unidos por "corrupción agravada" en marzo de 2021, "el único lugar donde encontró refugio fue en Ucrania", señala el especialista en política ucraniana. "Así que hay una especie de contrato entre los dos hombres. Zelenski sabe lo que debe a la maquinaria mediática de Kolomoyski y a su dinero, y le ha pagado bien".

Pero la tendencia actual no es hacia un acercamiento entre ambos, sobre todo desde el comienzo de la guerra en Ucrania: Zelenski despojó de su ciudadanía a ocho personalidades políticas -entre ellas Igor Kolomoïski- por decreto presidencial en julio de 2022. Sin embargo, esto no significa que el multimillonario parezca estar ahora fuera del campo político ucraniano o que su influencia haya disminuido.

"En el viejo sistema político, basado en vínculos informales entre los actores del poder, Igor Kolomoïski sigue siendo fundamental", afirma Ryhor Nizhnikau. "Sigue siendo muy influyente para la gran mayoría de los políticos ucranianos. Sólo unas pocas personalidades -como Volodímir Zelenski - están actualmente por encima de este sistema y ya no lo necesitan".

"(El presidente ucraniano) quiere crear un nuevo paisaje político centrado en él... y que quizá sea menos corrupto".

Texto adaptado de su versión original en francés

