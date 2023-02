Ucrania: los trazos de la posible ofensiva rusa en primavera se dibujan en el frente de batalla

GUERRA EN UCRANIA

Los movimientos de tropas y equipos rusos en el frente ucraniano dejan entrever los planes militares de Moscú. Se teme una nueva ofensiva en las próximas semanas.

Es la espada de Damocles la que parece agitarse cada vez más sobre las cabezas de los soldados ucranianos. Se trata de la ofensiva rusa de primavera de la que todo el mundo habla, que parece estar cada vez más cerca.

¿Cuándo y dónde tendrá lugar? ¿Dispondrá Ucrania de los recursos humanos y logísticos necesarios para hacerle frente? Parece haber un sentimiento de urgencia, tanto en Kiev como en las capitales occidentales que han prometido apoyar el esfuerzo bélico ucraniano.

De las palabras a los hechos

Los rusos querrían lanzar el asalto hacia el 24 de febrero, un año después del estallido de la guerra, según declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su discurso televisado del 5 de febrero.

Este jueves, el mandatario ucraniano también advirtió de que ya se está viviendo una escalada del conflicto en la región del Donbass.

Por el momento, parece que cientos de miles de soldados rusos adicionales "están completando su entrenamiento en la frontera con Ucrania", declaró Oleksii Reznikov, ministro de Defensa ucraniano, el 3 de febrero a 'BFM'.

Los ucranianos no son los únicos que agitan la bandera roja apuntando a una gran ofensiva que se prepara en Moscú. Julianne Smith, embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, también lo mencionó a principios de febrero para insistir en la "urgencia" de enviar tanques a Ucrania lo antes posible para contener el asalto ruso.

Funcionarios de la OTAN han pedido dotar a Ucrania con nuevo armamento para contener una posible ofensiva rusa. Foto de archivo. © Ints Kalnins / Reuters

Incluso el presidente ruso Vladimir Putin aludió a ello, sin hablar abiertamente de una gran ofensiva. Advirtió "al Estado Mayor del Ejército que quería que los territorios perdidos por Rusia en la región de Donetsk (como consecuencia de la contraofensiva ucraniana) fueran retomados antes de marzo", afirma Sim Tack, analista militar de 'Forces Analysis', una empresa de seguimiento de conflictos.

Pero las palabras nunca han bastado para liderar una ofensiva. Sobre el terreno, actualmente es "muy difícil saber qué trama Rusia", asegura Tack, que tiene acceso a imágenes por satélite de las zonas de combate. Y agrega: "Aunque tenemos indicios de que Moscú está reforzando sus posiciones".

Nuevas tropas y tanques rusos

Efectivamente, hay "nuevas tropas que se están redesplegando en varios lugares de la línea del frente", constata el experto. Se trata principalmente de soldados que se entrenaban en Belarús tras ser llamados a filas durante la movilización parcial de septiembre de 2022.

Según Sim Tack, las cifras presentadas por algunos funcionarios ucranianos -casi 500.000 soldados adicionales- parecen "algo sobreestimadas". El analista supone "cierta exageración para mantener la presión sobre los países occidentales y hacerles comprender que es urgente que cumplan su promesa de enviar el material militar prometido".

Además, Moscú no parece estar concentrando nuevas unidades en torno a ninguna ciudad u objetivo de guerra en particular. Los movimientos de tropas observados no dan crédito a la inminencia de una ofensiva en la región de Zaporizhia, hipótesis sugerida por algunos analistas.

Imagen general de la planta de energía nuclear de Zaporizhia y los incendios a su alrededor, en la región de Zaporizhia, Ucrania, el 24 de agosto de 2022. © Unión Europea/Copernicus Sentinel-2/Vía Reuters

Pero Rusia no se contenta con enviar más hombres. Artillería y, sobre todo, nuevos carros de combate también se dirigen al frente. "Se trata, en su mayoría, de T-90, tanques bastante modernos, que se están desplegando en la mayoría de las zonas donde tienen lugar los combates", señala Sim Tack.

Una ofensiva previa a la llegada de los refuerzos occidentales

Moscú parece estar enviando más artillería y tanques a la línea del frente, desde el norte, en Kupiansk (al sur de Járkiv), hasta el sur, en Vouhledar (al sur de Donetsk). Esta zona también incluye Bakhmut, una ciudad que ha sido objeto de intensos combates y donde el Ejército ruso parece estar ganando terreno de forma lenta pero segura.

Rusia parece estar ganando terreno en la ciudad estratégica de Bakhmut. Foto del 3 de febrero de 2023. © Yasuyoshi Chiba / AFP

También se han enviado tanques T-90 a la región de Lugansk, según Tack, "donde hay paracaidistas rusos".

Estos preparativos rusos sugieren que la tan esperada ofensiva de primavera sería esencialmente, tal como expone el experto, "una intensificación de los esfuerzos en los que Moscú ya está tratando de doblegar a las fuerzas ucranianas".

En otras palabras, el Kremlin no se plantearía abrir un nuevo frente. Moscú buscaría, más bien, aumentar la presión sobre la actual línea de frente. Una táctica que también va en consonancia con el objetivo de Putin de controlar la región de Donetsk para primavera.

"La captura de Bakhmut abriría a los rusos el camino desde el sur hacia las principales zonas de la región de Donetsk que aún se les escapan. Es decir, las que rodean las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk. Estos centros urbanos también serían accesibles desde el norte si el Ejército ruso consiguiera un avance en Kupiansk", resume Sim Tack.

Moscú pretendería lanzar lo más rápido posible esta ofensiva. De ser posible antes de la llegada de los tanques occidentales y la nueva munición prometida por Estados Unidos y otros miembros de la OTAN.

La fecha del primer "aniversario" del inicio de la guerra parece ajustarse a esta necesidad de rapidez. Pues la mayor parte de los blindados y del nuevo armamento prometido a los ucranianos aún no estaría a disposición de las tropas en el frente.

"Esta ofensiva de primavera será probablemente decisiva para la continuación del conflicto", sentencia Sim Tack.

Los ucranianos harán todo lo posible por mantener el frente inmóvil hasta que lleguen los nuevos equipos occidentales. Entonces podrían lanzar su contraofensiva. Así, las fuerzas rusas tendrán dificultades para conciliar dos premisas contradictorios: ganar terreno para satisfacer los objetivos del Kremlin y, al mismo tiempo, defender sus posiciones contra unos ucranianos dotados con equipos occidentales avanzados.

Por otra parte, si los rusos consiguen controlar todo el distrito de Donetsk, "podrán concentrarse únicamente en tareas defensivas", lo que los haría más eficaces, concluye Sim Tack.

Este artículo ha sido adaptado de su versión original en francés.

