Guerra en Ucrania: entre Zelenski y Macron, un año de relaciones tumultuosas

La OTAN y sus socios se reunirán el viernes en Múnich para reforzar su ayuda a Ucrania. En esta ocasión, Emmanuel Macron pretende hacer "balance del primer año del conflicto" y recordar "lo que ha hecho Francia desde la agresión de Rusia". France 24 también analiza lo que falló entre Macron y Zelenski.

La anécdota parecería trivial si no fuera indicativa de la tormentosa relación entre Francia y Ucrania desde hace casi un año. Cuando Volodímir Zelenski se embarcó en una segunda gira europea visitando Londres el 8 de febrero, Francia no cursó invitación alguna porque no sabía nada de su visita.

Fue solo después de ver las imágenes del presidente ucraniano en el Westminster Hall londinense cuando los servicios del Elíseo se pusieron manos a la obra para organizar apresuradamente una reunión con Emmanuel Macron al día siguiente. El presidente francés había previsto inicialmente ir al teatro con su esposa.

Este contratiempo -el Elíseo quería invitar al presidente ucraniano unos días más tarde- ilustra las numerosas oportunidades perdidas y los malentendidos que han marcado las relaciones franco-ucranianas desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero de 2022.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

Una posición moderada criticada por Kiev

Los primeros malentendidos se remontan al momento en que Emmanuel Macron hizo un llamamiento al diálogo con Moscú.

"Tendremos que construir la paz mañana, no lo olvidemos nunca. Tendremos que hacerlo con Ucrania y Rusia alrededor de la mesa (...) Pero no se hará en la negación, ni en la exclusión de unos y otros, ni siquiera en la humillación", subrayó el presidente francés el 9 de mayo durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo de Estrasburgo.

Este discurso moderado, pronunciado en referencia al "diktat" impuesto a Alemania en 1919 por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, que desembocó en una nueva guerra mundial en 1939-45, no cayó bien en Kiev. La respuesta del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitro Kouleba, fue azotadora.

"Los llamamientos para evitar humillar a Rusia sólo pueden humillar a Francia o a cualquier otro país. Porque es Rusia la que se humilla a sí misma. Sería mejor que todos nos centráramos en poner a Rusia en su sitio. Eso traerá la paz y salvará vidas", declaró.

Al presidente incomprendido le llovieron entonces los comentarios acerbos de Europa del Este y los países bálticos. Pero “si la posición francesa hacia Rusia fue criticada por Kiev y otras capitales, no fue cuestionada en Francia", afirma Arnaud Benedetti, politólogo y profesor asociado de la Universidad de París-Sorbona.

Existe una forma de consenso entre la opinión francesa y la clase política en su conjunto, aparte de algunas minorías atlantistas. La gran mayoría de los franceses, opuestos a Rusia, desean favorecer al máximo la vía diplomática. Esta voluntad francesa de recurrir al diálogo en lugar del conflicto armado se explica en parte por su pasado: “Francia, que ha vivido la guerra en su territorio, conserva de su pasado una forma de resiliencia”, según el experto.

Una escasa participación militar de Francia

Por esta misma lógica, Francia contribuyó menos al suministro de armas que otros aliados occidentales. Con un batallón de 31 tanques Abrams de fabricación estadounidense y armas y material militar por valor de miles de millones de dólares, el ejército de Estados Unidos es, con diferencia, el mayor aliado militar de Ucrania. Le sigue de cerca Reino Unido, que donó más de 7.000 millones de euros y 14 tanques Challenger 2 a mediados de enero. A continuación, Alemania, que entregó 2.000 millones de euros y 14 tanques Leopards 2, ante la insistente presión de Kiev. Francia, sin embargo, primera potencia militar de Europa continental, sólo dio a Kiev 1.400 millones de euros y 30 cañones Caesar.

Una donación más modesta que, en relación con su PIB, la sitúa por debajo de otros donantes europeos. "La menor contribución de París se explica por su historia. Francia, más tímida en su compromiso material, no tiene con Rusia la misma historia que Estados Unidos y Reino Unido", prosigue François Benedetti. “Los vestigios de la Guerra Fría explican las posiciones más tajantes de Washington y Londres desde el comienzo de la guerra”.

Si bien los esfuerzos franceses son bien acogidos por Kiev, no parecen satisfacer plenamente a Volodímir Zelenski, que multiplica sus peticiones para que se proporcionen más armas, especialmente aviones de combate, y más rápidamente. Estas reiteradas exigencias chocan una vez más con el pragmatismo del presidente francés.

"Estoy convencido de que hay que dar prioridad a las entregas útiles para llevar a cabo estas operaciones y resistir, en lugar de compromisos que llegarán muy tarde o muy lejos", se justificó Emmanuel Macron el 9 de febrero tras la visita de Zelenski a Bruselas, alimentando la frustración de Ucrania.

Francia, descartada de un acuerdo en curso entre Londres y Kiev

En estas condiciones, no extraña que Reino Unido se vea favorecido por las autoridades ucranianas para firmar un importante contrato de fabricación de armas y vehículos militares en suelo ucraniano.

Aunque por el momento no hay nada oficial, se dice que emisarios británicos ya visitaron Ucrania para explorar la creación de empresas conjuntas que construirían armamento bajo licencia británica, según revelaciones del diario británico ‘Telegraph’ del 11 de febrero. Un acuerdo de este tipo podría reforzar aún más la ya estrecha relación en materia de defensa entre ambos países. Y distanciar una vez más a Francia de sus relaciones con Kiev.

Sin embargo, en los últimos días, parece que las relaciones entre Kiev y París están evolucionando. La retórica prudente de Emmanuel Macron ha dado paso a un discurso más firme hacia Rusia. En sus declaraciones del 8 de febrero, el jefe de Estado francés habló de su deseo de "asegurar la derrota de Rusia" y prometió acompañar a Ucrania hasta la "victoria". "Palabras que pertenecen al registro militar y que sitúan a Emmanuel Macron como cobeligerante", según el politólogo.

Al mismo tiempo, las llamadas telefónicas con Moscú se han vuelto raras. No se ha informado de ninguna conversación telefónica entre el Elíseo y el Kremlin desde septiembre.

Cambio de tono en París

“Emmanuel Macron parece dejar el traje de diplomático para ponerse el de caudillo", analiza Arnaud Benedetti. “Probablemente porque se da cuenta de que Rusia ha ido demasiado lejos y que los resortes de la diplomacia están agotados”. Y de forma más prosaica, también es una forma para él de "reinvertir la estatura de caudillo para crear las condiciones de unidad en torno a su persona, en un momento en que Francia atraviesa un movimiento social contra la reforma de las pensiones".

Este cambio de tono no escapó a Volodímir Zelenski. En una entrevista concedida a ‘Le Figaro’ y ‘Spiegel’ el 8 de febrero, el presidente ucraniano llegó a afirmar que Emmanuel Macron había cambiado: "Creo que ha cambiado. Y que esta vez ha cambiado de verdad (...) Después de todo, fue él quien abrió la puerta a las entregas de tanques. También apoyó la solicitud de adhesión de Ucrania a la UE. Creo que eso fue una señal real". Al leer el artículo, el comentario suscitó "la discreta molestia del Elíseo", según recogen las columnas de 'Le Monde'. Una vez más.

*Artículo adaptado de su versión original en francés

