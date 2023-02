Nagorno Karabaj: la decisión de la CIJ es "una pequeña victoria diplomática para Armenia"

Análisis

El órgano judicial de Naciones Unidas ordenó el miércoles a Azerbaiyán que ponga fin al bloqueo del corredor de Lachín, la única carretera que une el enclave de Nagorno Karabaj con Armenia, que se prolonga desde mediados de diciembre. ¿Cuáles son las consecuencias de esta orden sobre el bloqueo, y más en general sobre el conflicto? He aquí un análisis.

La Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de Naciones Unidas, ordenó el miércoles a Azerbaiyán que ponga fin al bloqueo del corredor de Lachín, la única carretera que une el enclave del Nagorno Karabaj con Armenia en esta disputada región del Cáucaso Sur.

Desde mediados de diciembre, los azerbaiyanos, haciéndose pasar por militantes ecologistas movilizados contra las minas ilegales, bloquean este corredor vital para los 120.000 habitantes del enclave, en su mayoría armenios, que se ven privados de alimentos y suministros médicos.

Mientras los armenios acusan a Bakú de crear una crisis humanitaria, Azerbaiyán niega haber ordenado el bloqueo de esta carretera vital para el enclave separatista.

Azerbaiyán "debe tomar todas las medidas a su alcance para garantizar la circulación sin trabas de personas, vehículos y mercancías a lo largo del corredor de Lachín en ambas direcciones", declaró Joan Donoghue, juez presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Hay una "necesidad urgente" de poner fin al bloqueo, que podría causar "daños irreparables", añadió durante una audiencia.

En este mapa se exponen las zonas en conflicto. En verde, la zona de Nagorno Karabaj y las zonas de influencia de los armenios. Además de los vecinos: Turquía, aliado de los azeríes e históricamente enfrentado a los armenios, y Rusia, que si bien no es lejano a Azerbaiyán, tiene un pacto de Defensa con Armenia. © France 24.

Las dos antiguas repúblicas soviéticas se habían enfrentado a principios de la década de 1990, durante el colapso de la URSS, por el control de Nagorno Karabaj, un territorio montañoso poblado principalmente por armenios.

Este primer conflicto, que causó 30.000 muertos, se saldó con una victoria armenia. Pero Azerbaiyán, aliado de Turquía, se vengó lanzando una segunda guerra en otoño de 2020. Esta ofensiva permitió a Bakú hacerse con el control de numerosos territorios, entre ellos Shusha (Shushi, en armenio), ciudad estratégica situada a 15 kilómetros de la capital separatista, Stepanakert.

En noviembre, la firma de un alto el fuego bajo la égida de Rusia puso fin a seis semanas de combates que habían dejado cerca de 6.500 muertos. Dos días de nuevos enfrentamientos en la frontera entre ambos países, en septiembre de 2022 hubo al menos 170 muertos y obligaron a huir a cientos de civiles armenios que vivían en la zona fronteriza.

Desde entonces, las frágiles negociaciones de paz siguen sin dar fruto. Bakú y Ereván han apelado por separado a la CIJ para que intervenga en el conflicto. Las sentencias de la CIJ son definitivas, pero no existe ningún recurso coercitivo para hacerlas cumplir.

Para comprender lo que está en juego con la sentencia de la CIJ y sus consecuencias sobre el bloqueo, France 24 entrevistó a Taline Papazian, profesora de Sciences-Po Aix y directora de la ONG Armenia Peace Initiative.

France 24: ¿Cómo analiza la orden del Tribunal Internacional de Justicia? ¿Es puramente simbólica o es una victoria para los armenios?

Taline Papazian: Esta decisión es muy importante, está lejos de ser simbólica. Es muy importante en el sentido de que reconoce que el corredor de Lachín está bloqueado, en contra de lo que afirma Bakú, y advierte de las consecuencias de mantenerlo. Aunque el Tribunal Internacional de Justicia no tenga medios para imponer nada a Azerbaiyán, su orden puede considerarse una pequeña victoria diplomática para Armenia.

Porque es bien sabido que este tipo de decisiones de los órganos judiciales, por su exposición internacional, tienen implicaciones directas e influyen en la percepción de diversos actores internacionales. Digo "pequeña victoria" porque debe considerarse en la escala de los retos a los que se enfrentan Armenia y Nagorno Karabaj, pero es innegable que se trata de un paso importante. Ereván lleva a cabo una diplomacia de derecho internacional desde 2021, lo que puede permitirle poner de relieve el creciente trasfondo de la política racial antiarmenia a todos los niveles en Azerbaiyán.

Se trata de todo un ámbito de la diplomacia pública en el que podría haberse comprometido desde al menos 2004, es decir, desde la decapitación del oficial armenio Gurgen Margaryan por un soldado azerbaiyano durante un programa de entrenamiento de la OTAN en Hungría.

France 24: La situación es insostenible para la población, que ve cómo la crisis humanitaria se agrava día a día. ¿Cuál es la situación sobre el terreno?

La población sigue resistiendo, pero los efectos del bloqueo se dejan sentir con dureza debido al creciente número de carencias. Faltan medicamentos, alimentos, frutas, verduras y leche en polvo para los niños. También faltan productos de higiene.

En las últimas semanas, las tropas rusas de mantenimiento de la paz han empezado a proporcionar de vez en cuando algo de ayuda humanitaria. Pero en proporciones que no alcanzan a cubrir las necesidades de todos los habitantes ni a alejar el fantasma de una crisis humanitaria.

Otro efecto del bloqueo es que los pacientes tratados en los hospitales corren peligro de morir porque no pueden ser trasladados a Ereván. Por su parte, los niños ya no tienen acceso a las escuelas, que no volvieron a abrir tras el fin de las vacaciones de Navidad en enero por falta de calefacción adecuada en las aulas debido al racionamiento de gas.

Básicamente, los armenios de Nagorno-Karabaj están atrapados en un movimiento de pinza entre las fuerzas rusas, que están armadas, y las fuerzas armadas azerbaiyanas, que ahora exigen el establecimiento de puestos de control, lo que significaría condicionar toda entrada y salida a la buena voluntad de Bakú. Aunque, a ojos de los habitantes, la presencia de soldados rusos en la zona ha sido hasta ahora un baluarte contra el ejército azerbaiyano.

France 24: Es difícil imaginar un final rápido de la crisis, a pesar de la orden de la CIJ. ¿Qué podemos esperar de Turquía, donde el Ministro de Asuntos Exteriores armenio visitó recientemente tras el doble terremoto del 6 de febrero?

Es demasiado pronto para saber si la decisión de la CIJ apoyará directamente un rápido levantamiento del bloqueo. Desde un punto de vista general, la situación sigue al borde de una posible guerra, aunque la misión de observadores de la UE, desplegada a principios de esta semana en la frontera entre ambos países, la aplace a corto plazo.

Aunque los armenios resistieron durante 44 días a unas fuerzas muy superiores en la guerra de 2020, el desequilibrio de fuerzas a favor de Azerbaiyán es demasiado grande. Esto significa que estamos lejos de una dinámica de negociaciones serenas, constructivas y pacíficas entre dos partes que verían la paz de la misma manera y que desearían construir un futuro estable en la región.

¿Puede Turquía desempeñar un papel? Si quisiera, podría. Desde el doble terremoto, Ankara se encuentra en una situación que inevitablemente volverá a barajar las cartas en los próximos meses a nivel político y económico. Pero también en sus relaciones con los socios occidentales y los donantes internacionales, mientras el país está sumido en una grave crisis económica y tendrá que responder a las consecuencias socioeconómicas de los seísmos.

Así que quizás en esta gran convulsión que se va a producir haya oportunidades para acelerar o dirigir en una dirección positiva los intentos de restablecer las relaciones diplomáticas entre Turquía y Armenia y, a su vez, influir en la cuestión de Nagorno-Karabaj. Pero desde luego no a corto plazo.

France24: ¿Qué pasa con Rusia, el mediador tradicional en el conflicto, que sigue queriendo desempeñar el papel de mediador?

Este bloqueo anula un artículo muy importante del acuerdo de alto el fuego del 9 de noviembre de 2020, firmado bajo los auspicios de Moscú. Algunos podrían incluso argumentar que, dado que la disposición sobre el corredor de Latchin no funciona, la legitimidad de la presencia de sus fuerzas queda en entredicho.

Sin embargo, Rusia, que ya atraviesa grandes dificultades en Ucrania, no puede permitirse seguir perdiendo pie en el Cáucaso Meridional. Cuando el Kremlin ya no puede desempeñar el papel de policía, un país como Azerbaiyán, que dispone de medios para una diplomacia soberana gracias a sus hidrocarburos, aprovecha la situación para romper un poco más sus lazos con Moscú.

Y Armenia, que no dispone de los mismos medios pero intenta como puede preservar sus intereses, cuestiona cada vez más sus relaciones con los rusos. El riesgo para los armenios es quedar atrapados entre los conflictos geopolíticos de Occidente y Rusia. En cualquier caso, esta última, interesada como está Turquía en el establecimiento en el sur de Armenia del corredor Meghri, exigido por Azerbaiyán para unir su territorio con Nakhchivan -un enclave azerbaiyano-, ya no puede hacerse pasar por mediadora y aliada de Ereván.

* Artículo adaptado de su original en francés

