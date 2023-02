Macron visitará China en abril para abordar con Xi Jinping la invasión rusa a Ucrania

El anuncio fue dado a conocer por el mandatario en la jornada de este sábado. Se prevé que el viaje se lleve a cabo a principios del mes de abril. China propuso 12 puntos para la resolución del conflicto en Ucrania. Diversos mandatarios han opinado sobre los lineamientos propuestos por Beijing.

Anuncios Lee mas

Aún se habla de la propuesta china de paz en el conflicto ruso-ucraniano. Aunque no cumplen 72 horas de puestas sobre la mesa, han generado diversas reacciones en el escenario internacional. La más reciente es el anuncio por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de su próxima visita a Beijing.

Las declaraciones las formuló en el contexto de su visita al Salón de la Agricultura de París. Allí se refirió al plan de 12 puntos que presentó China. Macron hizo un llamado al gigante asiático para que “presione a Rusia” y así poder “terminar la agresión” del Kremlin.

Es sabido que, incluso antes de las rondas de sanciones económicas impuestas contra Moscú, China es uno de los principales socios económicos de la nación euroasiática. Por lo que una posición firme por parte del Gobierno de Xi Jinping podría colocar las acciones bélicas rusas contra la pared.

A pesar de que Macron aboga por la derrota de Rusia en el campo de batalla, es uno de los pocos líderes mundiales que mantiene una línea directa con el presidiente de Rusia, Vladimir Putin. En la imagen, el jefe de Estado galo camina junato al presidente ucraniano para llevar a cabo una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz. © Reuters - Sarah Meyssonnier

Macron es uno de los pocos líderes mundiales que mantienen una línea directa con el presidente Vladimir Putin y ha potenciado la vía diplomática para la resolución del conflicto, aunque recientemente abogó por una derrota de Rusia en la batalla. La paz solo será posible para el jefe de Estado francés si “Rusia detiene la agresión (…) retira sus tropas” y respeta “la soberanía territorial del pueblo ucraniano”.

Emmanuel Macron concluyó además que “China debe ayudarnos a presionar a Rusia para que nunca use armas químicas o nucleares, (un esfuerzo) que ya ha hecho, y que detenga su agresión como condición previa para las conversaciones”.

Cómo lograr la paz, según Beijing

La página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, dio a conocer el 24 de febrero una serie de puntos en el que se expresan la posición de Beijing sobre la “solución política de la crisis en Ucrania”.

Entre ellos, se encuentran “el respeto de la soberanía de todos los países” como primer acápite. Un guiño entre líneas al tema de Taiwán. China aboga por la reincorporación de la “isla rebelde” como la parte continental la denomina, al territorio de la República Popular.

“La soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser defendidas de manera efectiva. Todos los países, grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, son miembros iguales de la comunidad internacional. Todas las partes deben defender conjuntamente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y defender la equidad y la justicia internacionales”, reza este punto.

El “cese de las hostilidades” también está en la propuesta. “El conflicto y la guerra no benefician a nadie. Todas las partes deben ser racionales y actuar con moderación, evitar avivar las llamas y agravar las tensiones, y evitar que la crisis se deteriore aún más o incluso que se salga de control. Todas las partes deben apoyar a Rusia y Ucrania para que trabajen en la misma dirección y reanuden el diálogo directo lo más rápido posible, a fin de reducir gradualmente la situación y, en última instancia, alcanzar un alto el fuego integral”, expresa de manera íntegra.

El “mantener seguras las centrales nucleares” es otro de los llamados hechos por la cancillería china, oponiéndose a “los ataques armados contra plantas de energía nuclear u otras instalaciones nucleares pacíficas, y pide a todas las partes que cumplan con el derecho internacional, incluida la Convención sobre Seguridad Nuclear (CNS), y eviten resueltamente los accidentes nucleares provocados por el hombre”.

El mantenimiento de la estabilidad en las cadenas industriales y de suministro también se esboza en el documento. Según el comunicado, “todas las partes deben mantener con seriedad el sistema económico mundial existente y oponerse al uso de la economía mundial como herramienta o arma con fines políticos”.

Los demás incisos reflejan el “abandono de la mentalidad de Guerra Fría”, la “reanudación de las conversaciones de paz”, la resolución de la “crisis humanitaria”, la “protección de civiles y prisioneros de guerra”, la “reducción de los riesgos estratégicos”, “facilitar las exportaciones de cereales”, el freno a las “sanciones unilaterales (…) que solo crean nuevos problemas” y la “promoción de la reconstrucción posconflicto”.

Tres reacciones clave a los 12 puntos de China

“Creo que China ha comenzado a hablar de Ucrania, y creo que eso es muy bueno”, afirmó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en un encuentro con los medios como parte de las actividades por el primer aniversario de la invasión. “Creo que deberíamos usar esto en el sentido normal de la palabra y trabajar con China en este asunto (…) ¿Por qué no? Nuestra tarea es reunir a todos para aislar a algunos”, puntualizó.

Moscú, por su parte, resaltó que valora “la aspiración sincera de los amigos chinos de aportar una valiosa contribución en la solución del conflicto en Ucrania por medios pacíficos. Compartimos las consideraciones de Beijing”.

Sin embargo, el jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, cuestionó la parcialidad del documento. “Putin lo está aplaudiendo, entonces, ¿cómo podría ser bueno?”.

Las declaraciones de Biden fueron recogidas por la cadena estadounidense ‘ABC News’. “No he visto nada en el plan que indique que hay algo que sería beneficioso para alguien que no sea Rusia, si se siguiera el plan chino”, dijo, “la idea de que China va a negociar el resultado de una guerra que es totalmente injusta para Ucrania simplemente no es racional”, subrayó.

Con Reuters, EFE y medios locales

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo