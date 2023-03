Izium, la ciudad ucraniana retomada que seis meses después aún no se levanta

Fragmentos de Ucrania

La localidad, una de las más importantes retomadas en septiembre por Ucrania, vive en medio de las secuelas de la guerra, sin atisbos de normalidad y con gran parte de sus edificios todavía destrozados por las hostilidades del conflicto.

Anuncios Lee mas

A las diez de la mañana, el ruido que más inquieta en Izium son unos estruendos que provienen de un barrio de esta ciudad en el este de Ucrania. Pero no son ni bombas ni sirenas antiaéreas. Son los desminadores que están haciendo estallar algunas minas antipersona en las afueras de la ciudad. El olor a pólvora se mezcla con la nieve que se derrite y se pega en los zapatos. Pero nadie se inmuta. Los sonidos y olores de la guerra aquí han dejado desde hace rato de parecer la anormalidad.

A medida que se avanza por la ciudad, la destrucción adorna el paisaje. Han pasado casi medio año desde que la ciudad fue retomada por las fuerzas ucranianas después de meses de ocupación rusa. Pero hay fábricas, tiendas, escuelas e incluso parte del hospital que siguen dañadas y las casas se ven con los vidrios de las ventanas tapados con maderas; son restos de resistencia, ahora abandonados. También están destruidos gran parte de los puentes, por lo que los automóviles se abren paso por rutas paralelas a las que se llega después de pasar algunos checkpoints y en los que hay que ir muy despacio y rezar para que no se desplome repentinamente algún escombro colgante.

Maksim Strelnikov es un oficial del gobierno regional de Izium que regresó a la ciudad después de que los rusos se replegaron. Dice que son centenares los edificios que necesitan reparaciones y que no sabe cuánto tiempo llevará arreglarlos. “Nos faltan los materiales de construcción. También carecemos de muchas herramientas, pues han sido robadas o han quedado inservibles durante los combates”, se queja, delante de un puente flotante colocado ahí durante las hostilidades por el ejército ucraniano y ahora abandonado y casi completamente sumergido en las aguas del río Donets.

Las calles de Izium, una localidad retomada por Ucrania hace seis meses, aún tienen marcas de impactos de bala en sus edificios. © Sameer Al-Doumy / AFP

“Para los habitantes este río era un culto. Todos han pasado mucho tiempo de niños en este sitio. Por eso, duele verle así. En este momento no se ve por el hielo, pero en sus aguas han quedado restos de morteros y proyectiles. Ahora está contaminado”, afirma Strelnikov. “La verdad es que si no vienes hasta aquí, no te puedes imaginar lo destruida que está nuestra ciudad. Tenemos delante un trabajo inmenso, que durará años”, observa este funcionario de 30 años que, a ratos, pierde la mirada en el horizonte.

La basura bélica, en verdad, está por todas partes. En las afueras, un carro de combate calcinado yace inerme a poca distancia de unos hombres que pescan en un pequeño lago helado. Tampoco es raro encontrarse con tierra ennegrecida por árboles quemados o partidos en dos. “Pescar es una forma de no pensar. Así algunos evitan recordar lo que han vivido”, dice Oleg Borisovic, un pescador y geólogo que, durante la ocupación rusa, dice haberse lanzado al río Donets para escapar de una zona en la que se encontraban los rusos.

Las cicatrices de la guerra son omnipresentes en un lugar que aún no descarta que otra invasión vuelva a ocurrir y donde unos y otros aún sospechan que sus vecinos colaboren con las fuerzas rusas. Al lado de la carretera aún se ven los montículos de tierra bajo los cuales yacían unos 400 habitantes de la ciudad asesinados —algunos con marcas de tortura—, y que fueron encontrados en los bosques después de que Ucrania retomara la ciudad. “Ya los han sacado a todos. Al menos los que lograron ubicar”, explica un residente.

En la ciudad de Izium, el ejército ucraniano encontró varias fosas comunes con centenares de asesinados, algunos de ellos con signos de tortura. 2 de enero de 2023. © Sameer Al-Doumy / AFP

El miedo aún serpentea en muchos, que no han regresado a sus casas ni han empezado a reconstruirlas. Igor, soldado del ejército ucraniano, tiene a su mujer e hijos en Járkiv, ciudad a 200 kilómetros de distancia hacia el norte de Izium. “Creo que allí están más seguros”, dice cuando lo encontramos en otra localidad de esta importante región ucraniana fronteriza con Rusia y donde aún 29 localidades están bajo ocupación rusa.

La difícil situación humanitaria también ha provocado la proliferación de diversas agencias de la ONU que operan en la zona y a menudo se mueven en camionetas bien equipadas. Junto a la presencia de los periodistas, el resultado es que los lugareños ya no se sorprendan al escuchar los idiomas más desconocidos. Aunque también es impresionante la cantidad de voluntarios locales que, por poco o nada, y sin más formación que su propia experiencia, se juegan la vida para ayudar a los que peor están.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo