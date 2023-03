Guterres visita Kiev, mientras Wagner asegura controlar el este de Bakhmut

GUERRA EN UCRANIA

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU) llegó este miércoles 8 de marzo a la capital ucraniana para reunirse con Volodimir Zelenski. Ambos líderes hablaron de “buscar soluciones” para llegar a una “paz justa”. Entretanto, Rusia avanza sobre la ciudad de Bakhmut. La OTAN asegura que la ciudad podría caer en los próximos días, mientras que el Grupo Wagner asegura tener control del este de la urbe.

Son dos declaraciones que contrastan. Desde Kiev, António Guterres, reiteró la necesidad de prolongar el tratado entre Ucrania y Rusia sobre la exportación de granos. Mientras que más al este, el grupo de milicias Wagner aseguró que controla todo el este de la ciudad de Bakhmut. Dos hechos dispares que marcan el panorama de la guerra de Ucrania este miércoles 8 de marzo.

De visita en la capital ucraniana, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, volvió a mostrar su apoyo a Ucrania al reunirse con el presidente Volodímir Zelenski. Un encuentro que pretendía evaluar soluciones para una "paz justa".

"La soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania se deben mantener dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas (…) nuestro objetivo final es igualmente claro: una paz justa basada en la Carta de la ONU, en el derecho internacional y en la reciente resolución de la Asamblea General que marca un año desde el inicio de la guerra", afirmó antes del encuentro con Zelenski.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en primer plano, llega con el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres para una conferencia de prensa, en Kyiv, Ucrania, el miércoles 8 de marzo de 2023. AP - Thibault Camus

En el que es ya su tercer viaje a Kiev desde el inicio de la guerra, el líder de la ONU señaló que mientras dure el conflicto, el objetivo de Naciones Unidas será intentar mitigar el impacto sobre la población ucraniana y sus repercusiones en todo el mundo.

En este sentido, hizo hincapié en la importancia que ha tenido hasta el momento el acuerdo para la exportación de granos a través del mar Negro, que la ONU espera extender.

Con él, según Guterres, se han exportado ya 23 millones de toneladas de cereal, reduciendo el precio mundial de los alimentos. Un alivio que ha sido “crucial” para algunas regiones del mundo en las que se pronosticaban graves hambrunas.

Zelenski alertó sobre del peligro de una toma en Bakhmut

"Es muy importante que hablemos en Kiev de cómo restaurar la paz, la seguridad internacional y la fuerza completa de la Carta de la ONU, unas normas que son igualmente importantes para todas las naciones del planeta", afirmó en su canal de Telegram Volodímir Zelenski tras el encuentro.

Soldados ucranianos en una trinchera bajo un bombardeo ruso en la línea del frente cerca de Bajmut, región de Donetsk, Ucrania, domingo 5 de marzo de 2023. AP - LIBKOS

El presidente ucraniano habló también con la cadena estadounidense CNN, en donde advirtió del peligro que supone la captura de Bakhmut por el Ejército ruso. Según el mandatario, Moscú tendría el "camino abierto" para capturar otras urbes. Por ello defendió su decisión de seguir defendiendo la ciudad.

"Es una cuestión táctica para nosotros", dijo Zelenski y explicó Bakhmut sería solo la primera conquista.

"Podrían ir a Kramatorsk, podrían ir a Sloviansk, sería un camino abierto para los rusos", alertó el mandatario.

Wagner asegura que controla el este de Bakhmut y la OTAN prevé una "posible captura"

El jefe de esta compañía, Yevgueni Prigozhin, aseguró hoy que sus tropas se han hecho con el control de la parte oriental de la urbe. "Todo al este del río Bakhmutka está bajo control de la compañía militar privada Wagner", señaló en un mensaje difundido por su propio servicio de prensa.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, habló este miércoles sobre esta ciudad que se ha convertido en el epicentro de la guerra. Stoltenberg alertó de una posible captura por parte de Rusia en los próximos días, pero rebajó el tono respecto a su importancia estratégica.

"No podemos descartar que Bakhmut, al final, pueda caer en los próximos días. Por tanto, es también importante destacar que esto no refleja necesariamente un punto de inflexión de la guerra y solo destaca que no debemos subestimar a Rusia", declaró en Estocolmo, en donde se unió a la reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea.

Soldados ucranianos disparan un obús autopropulsado hacia posiciones rusas cerca de Bajmut, el lugar de las batallas más intensas, región de Donetsk, Ucrania, martes 7 de marzo de 2023. AP - Libkos

Stoltenberg hizo, de nuevo, hincapié en la necesidad de que los aliados de Ucrania aumenten la producción armamentística para ayudar a Kiev, para lo que la OTAN tiene previsto acordar "nuevas directrices, nuevos requisitos para las reservas de munición".

Al tiempo, recordó “las grandes pérdidas” que el Kremlin está sufriendo en la batalla por Bakhmut, muchas de ellas pertenecientes al grupo de milicias Wagner, que está siendo la punta de lanza rusa en este punto del conflicto.

¿Un sabotaje "proucraniano" del Nord Stream?

Desde Estocolmo habló también el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. El funcionario se pronunció para el diario alemán ‘Die Zeit’ y las emisoras públicas ARD y SWR, también para el periódico estadounidense ‘The New York Times’. En estas entrevistas resaltó una posible autoría "proucraniana" del sabotaje al NordStream.

La foto evidencia una fuga inexplicable en el gasoducto Nord Stream que une a Rusia y Europa, lo que hace sospechar de un sabotaje. AFP - HANDOUT

“Necesitamos diferenciar claramente si fue un grupo ucraniano que actuó por orden de Ucrania o sin el conocimiento del Gobierno”, afirmó Pistorius, haciendo un llamado a la cautela. A la vez, apuntó: "No vamos a plantearnos las posibles repercusiones en nuestras relaciones con Ucrania con base en estas investigaciones".

El Gobierno de Ucrania, por el momento, ya ha negado cualquier relación con los hechos. Según varios funcionarios anónimos, citados por los medios alemanes, cinco hombres y una mujer utilizaron un yate alquilado por una empresa de propiedad ucraniana en Polonia para llevar a cabo el ataque.

Mientras que la propia fiscalía federal de Alemania, en enero, se registró un barco que presuntamente habría transportado el material explosivo.

Por su parte, ‘The New York Times’ señala que fuentes de inteligencia estadounidense apuntan también a un grupo proucraniano. Los detalles siguen siendo opacos. El diario no dio a conocer las identidades de los autores ni de quién dio la orden para la acción.

