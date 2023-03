Primer ministro japonés visita Kiev y Rusia sobrevuela bombarderos cerca de territorio nipón

@zelenskiy_official:

"I am pleased to welcome to 🇺🇦 Kyiv Prime Minister of Japan 🇯🇵 Fumio Kishida @fumio_kishida - a truly powerful defender of the int order and a longtime friend of Ukraine.#Russia #Ukraine #UkraineRussiaWar #Putin #UAarmy #Japan #Kiev https://t.co/7RGhCq5uJ6 pic.twitter.com/53UOk6rDLf