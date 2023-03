Xi Jinping finaliza su visita “amistosa” a Rusia y el Kremlin critica la "hostilidad” occidental

El presidente chino mostró su satisfacción por esta polémica visita a Moscú en un momento de máximas tensiones debido a la guerra en Ucrania. Xi y su Gobierno sostienen que China es “neutral” en el conflicto y ha intentado mediar con su acuerdo de alto el fuego, algo criticado por los aliados occidentales. Además del conflicto, Putin y Xi han llegado a varios acuerdos comerciales que pretenden fortalecer las relaciones de sus dos países.

Xi Jinping pone punto final a su controvertida visita a Moscú. Un viaje que ha dado para más de un titular y que ha dejado patente el buen momento por el que atraviesan las relaciones diplomáticas sino-rusas, algo a tener muy en cuenta tal y como se está desarrollando el conflicto en Ucrania y por las sanciones con las que Occidente lleva intentando cercar a Rusia desde el comienzo de la guerra.

El balance para los líderes de las dos naciones es positivo. China sostiene que "la visita del presidente Xi Jinping a Rusia es un viaje de amistad, cooperación y paz, que ha suscitado respuestas positivas en la comunidad internacional", según ha podido confirmar el portavoz del Gobierno asiático Wang Wenbin.

Durante los últimos dos días, China ha hablado de su propuesta de alto el fuego en Ucrania como “un inicio” para llegar a la paz en ese país. Estos puntos han sido recogidos con buen agrado por el presidente Vladimir Putin, quien ha mantenido que ahora “solo hace falta que Ucrania los acepte”.

Sin embargo, esta propuesta ha sido ampliamente criticada por Occidente debido a que es “parcial” y va “contra los intereses de Ucrania”.

En materia económica, los dos líderes han reforzado los acuerdos que mantienen Rusia y China, capitales para el Kremlin si quiere sobrevivir a las sanciones de países occidentales y a la salida de capital y de empresas.

Xi, por su parte, necesita el combustible y los recursos energéticos rusos para que la economía de su país pueda seguir creciendo y a Putin le interesa poder seguir manteniendo el capital ingresado por las exportaciones y que las potentes empresas y multinacionales chinas ocupen el lugar de las occidentales.

El presidente chino, Xi Jinping, asiste a una declaración conjunta con el presidente ruso, Vladímir Putin, tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú, Rusia, el 21 de marzo de 2023. © Sputnik vía Reuters

La paz de Ucrania, el tema central de la visita de Xi

El viaje de Xi Jinping a Moscú no es algo nuevo, Rusia ha sido la nación que más veces ha visitado el líder chino desde su llegada al poder en 2013. Lo que ha resultado tan controversial es el momento, en pleno conflicto en Ucrania, ya que desde Occidente es una forma de legitimar al presidente ruso internacionalmente y una muestra visible de que China “lo apoya”.

Sin embargo, el discurso oficial chino ha rechazado estas afirmaciones en todo momento. Beijing sostiene que ellos son la primera nación que ha presentado una propuesta para un alto el fuego en el conflicto y que son “neutrales” en lo que suceda en esa guerra.

Una neutralidad que para Washington tiene corto recorrido debido a que el Gobierno chino no ha condenado en ningún momento la invasión y, aunque haya hecho llamados a desescalar el conflicto, ha mostrado una postura más favorable a defender los intereses rusos. Una prueba es que, hasta el momento, no se ha comunicado con Volodímir Zelenski.

Además, el documento presentado por Xi a Putin no habla en ningún momento de la retirada rusa de los territorios ocupados, aunque sí que menciona que es necesario que se retiren las sanciones rusas o que la OTAN deje de ampliar su zona de influencia en los alrededores de la esfera geopolítica rusa. Cuestiones que desde Estados Unidos no consideran imparciales.

Estados Unidos y otros países han seguido expresando su preocupación por la posibilidad de que China proporcione equipamiento militar para complementar sus compras de recursos energéticos rusos y el suministro de chips informáticos para mantener a flote la economía rusa.

El periódico estadounidense ‘The New York Times’ afirmó el martes 21 de marzo que Rusia había comprado más de 12 millones de dólares en aviones no tripulados y piezas de aviones no tripulados a China en el año transcurrido desde que comenzó la invasión, citando datos oficiales de las aduanas rusas facilitados por una fuente que no identificó.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin en Moscú, Rusia, 21 de marzo de 2023. © Sputnik vía Reuters

Acuerdos comerciales fundamentales para los dos países

Más allá de la cuestión diplomática, la reunión giró en torno a las relaciones económicas y comerciales. China se ha convertido en el mayor comprador de gas y petróleo ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania y las sanciones de los aliados de la OTAN, algo que ha servido al Kremlin como alivio.

En 2022, los suministros a través del gasoducto Fuerza de Siberia 2 alcanzaron el récord de 15.500 millones de metros cúbicos, lo que representa un incremento del 49 % con respecto a 2021, y se espera que para 2025 la cifra alcance los 38.000 millones anuales.

Además, entre los acuerdos llegados en este encuentro está la construcción del gasoducto Fuerza de Siberia 2, con el que Moscú espera que las importaciones chinas se puedan multiplicar. Esta importación de combustibles fósiles es fundamental para mantener niveles altos en el crecimiento de la economía china.

Además del gas y el petróleo ruso, a China le interesan productos agrícolas, madera, mariscos o fertilizantes químicos de Rusia. A cambio, a Moscú le conviene importar productos electrónicos y electrodomésticos de Beijing. Se estima que el comercio entre los dos países puede llegar este año a los 200.000 millones de dólares.

Con AP y EFE

