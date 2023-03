Francia: más de 400 detenidos por las protestas y se pospone la visita del rey Carlos III

REFORMA PENSIONAL EN FRANCIA

Francia experimenta este 24 de marzo interrupciones en el sistema de trenes y bloqueos en ciudades como Marsella, luego de que el presidente Emmanuel Macron aprobara por decreto la reforma pensional. Al menos 457 personas detenidas y 441 policías heridos dejaron los disturbios nocturnos, en una de las peores jornadas desde que estallaron las protestas. La situación forzó a las autoridades a posponer la visita de Estado del rey Carlos III que estaba programada entre el 26 y 29 de marzo.

Con vidrios rotos, botes de basura carbonizados y paradas de autobús destrozadas amanecieron París y muchas ciudades francesas este 24 de marzo, tras los violentos disturbios nocturnos en medio de las protestas contra la reforma a las pensiones.

En tanto que en las últimas horas se han registrado afectaciones en el servicio de transporte de trenes y bloqueos con camiones en ciudades como Marsella, en el sur del país.

Al menos 457 personas fueron detenidas y las fuerzas de seguridad reportaron 441 efectivos heridos en los choques entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes.

Decenas de activistas también resultaron lesionados, incluida una mujer que perdió un pulgar en la ciudad normanda de Rouen.

Un manifestante choca con la policía antidisturbios durante una manifestación contra la reforma de las pensiones del Gobierno, en París, Francia, el 23 de marzo de 2023. © Nacho Doce/Reuters

Entre otros daños, la entrada al Ayuntamiento de la ciudad de Burdeos, en el suroeste del país, fue incendiada, hecho que el alcalde Pierre Hurmic describió como "vandalismo".

"¿Por qué convertirían en blanco a nuestro edificio comunal, que es de toda la gente de Burdeos? Solo puedo condenarlo en los términos más enérgicos posibles", afirmó Hurmic.

Sin embargo, gran parte de las multitudinarias movilizaciones han sido pacíficas. Solo el jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) señaló que 3,5 millones de personas se congregaron para expresar su rechazo a la enmienda, que en su punto más controvertido aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación.

No obstante, el Ministerio del Interior situó en alrededor de un millón la cifra de manifestantes.

"Hubo muchas manifestaciones y algunas de ellas se volvieron violentas, especialmente en París", subrayó el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que elogió a los cientos de policías que vigilaron las manifestaciones.

Entretanto, la refinería Gonfreville-L’Orcher en Normandía reanudó este 24 de marzo el suministro de combustible hacia París después de la intervención de la Policía, según informó la ministra de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher.

Sin embargo, cientos de manifestantes se reunieron en la terminal petrolera de Fos-sur-mer, cerca de Marsella, para planear futuros bloqueos a la refinería.

Francia suspende la visita del rey Carlos III

La violencia desatada en medio del inconformismo social obligó a las autoridades a posponer la visita del rey Carlos III de Reino Unido, que estaba programada entre el 26 y 29 de marzo. Así lo informó la oficina del presidente Emmanuel Macron.

La medida se produce "debido al anuncio de una nueva jornada nacional de acción contra la reforma de las pensiones", planeada para el próximo martes 28 de marzo, señaló en un comunicado el Palacio del Elíseo.

Archivo-El rey Carlos III en una ceremonia durante el Día de la Commonwealth, en la Abadía de Westminster, en Londres, Reino Unido el 13 de marzo de 2023. © Jordan Pettitt/AFP

La decisión fue "tomada por los Gobiernos francés y británico, tras un intercambio telefónico entre el Presidente de la República y el Rey esta mañana, para poder recibir a Su Majestad el Rey Carlos III en las condiciones que corresponden a nuestra relación de amistad", explicó la Presidencia francesa, que prometió reprogramar la visita real "lo antes posible".

El monarca británico también tenía previsto trasladarse a la ciudad de Burdeos, donde se esperaba su recepción en el Ayuntamiento, que resultó parcialmente incinerado el jueves.

El Gobierno no cede y mantiene la reforma

El Gobierno francés se encuentra bajo presión para encontrar una salida al descontento social, pero Macron ha dejado claro que no piensa retroceder en una medida que considera "necesaria", como lo ratificó el pasado miércoles 22 de marzo, cuando ofreció la primera declaración pública después de avalar la norma, mediante el artículo 49.3 de la Constitución.

Esa movida dejó al texto de la reforma exento de votación en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento, donde la derecha no cuenta con mayoría.

Aunque se trató de un mecanismo constitucional, la oposición y los manifestantes lo consideran un golpe a la democracia y a la voluntad de la mayoría, ya que según los sondeos dos de cada tres franceses se oponen a la ley que también contempla adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para obtener una pensión, y no 42 años como ocurre hasta ahora

Y pese a la ira en las calles, el ministro del Interior desestimó este viernes los llamados de los manifestantes para retirar la reforma.

"No creo que debamos retirar esta ley debido a la violencia (…) Si fuera así significaría que no hay Estado. Debemos aceptar un debate democrático, y social, pero no un debate violento", sostuvo Darmanin.

Archivo-Cientos de personas participan en una manifestación contra el plan de reforma de pensiones del Gobierno francés, en el octavo día consecutivo de huelga nacional y protestas, en Ancenis-Saint-Gereon, Francia, el 15 de marzo de 2023. © Reuter/Stephane Mahe

Por lo pronto, las huelgas y protestas prometen extenderse.

Los sindicatos convocaron a movilizaciones para el fin de semana y nuevos paros y manifestaciones a nivel nacional para el próximo martes 28 de marzo.

Ante el temor de más afectaciones, la Autoridad de Aviación Civil de Francia solicitó que el próximo domingo se cancele la tercera parte de los vuelos en Orly, el segundo aeropuerto de París, y para el lunes 23 de marzo la cancelación del 20% de los viajes aéreos.

