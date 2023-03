Torneo Wimbledon aceptará jugadores rusos y bielorrusos este año con una sola condición

Archivo. Daniil Medvedev de Rusia celebra su victoria por puntos de partido contra Karen Khachanov de Rusia durante las semifinales del Abierto de Miami en el Hard Rock Stadium el 31 de marzo de 2023 en Miami Gardens, Florida. Getty Images via AFP - AL BELLO

Texto por: Andrés Triviño V. 2 min

Tras semanas de presión y amenazas, el torneo británico de tenis Wimbledon finalmente anunció que para su edición de este año no vetará a jugadores de Rusia y Belarús. El año pasado, unos meses después de lanzarse la invasión a Ucrania, la organización del campeonato decidió prohibir la participación a los jugadores de estas nacionalidades como muestra de su rechazo a las acciones de Putin. No obstante, el veto le costó una multa que este año no está dispuesto a repetir.