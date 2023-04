Con un plan de 12 puntos, Ucrania reafirma su ambición de recuperar Crimea

Objetivos de guerra

Ucrania desveló el domingo un plan de 12 puntos en el que esboza los pasos que dará una vez Crimea se reintegre en su territorio nacional. Kiev ha declarado repetidamente en los últimos meses que la devolución de la península a territorio ucraniano es uno de sus principales objetivos bélicos. Un objetivo que Washington ya no rechaza tan categóricamente en los últimos meses.

Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, tiene un plan de doce puntos para Crimea. En este documento, publicado el domingo 2 de abril, que describe cómo "desocupar" la península, llega incluso a rebautizar Sebastopol, principal puerto militar ruso en el mar Negro desde hace 200 años, como "objeto número 6".

Por lo demás, Oleksiy Danilov también promete ser implacable con los ucranianos que hayan "cooperado con el ocupante ruso" y prevé acciones penales y sanciones como la privación de derechos civiles para estos "colaboradores".

Publicado en Facebook por el alto dirigente ucraniano, el plan también pide la demolición del puente del estrecho de Kerch (que conecta la península con el continente en el lado ruso), la expulsión de todos los ciudadanos rusos que se asentaron en Crimea después de 2014 y la anulación de todas las transacciones inmobiliarias realizadas bajo dominio ruso.

Crimea y Donbass, la misma batalla

Se trata de un documento inédito que por primera vez pronostica con detalle cómo podría ser Crimea tras la reconquista ucraniana. Una proyección de futuro que puede parecer desconectada de las realidades sobre el terreno y del estado del frente. El ejército ucraniano sigue intentando repeler los asaltos rusos a la ciudad de Bakhmut. La hipótesis de un empuje victorioso de las fuerzas ucranianas hacia las afueras de Sebastopol -la capital de Crimea- difícilmente puede figurar en la agenda inmediata del Estado Mayor de la Defensa en Kiev.

De hecho, las declaraciones de Oleksiy Danilov sirven principalmente a fines políticos internos. "Estos doce puntos incluyen muchos elementos de los planes para las regiones del Donbass. Son todos programas que permiten al Gobierno reiterar su compromiso de mantener o restaurar la integridad territorial de toda Ucrania para tranquilizar a la opinión pública", afirma Huseyn Aliyev, especialista en el conflicto ucraniano-ruso de la Universidad de Glasgow.

Más de un año después del inicio de la gran ofensiva rusa, Kiev también está asumiendo más responsabilidad por situar a Crimea a la cabeza de su lista de objetivos bélicos. "Al principio de la guerra, era un tema tabú. Se trataba sobre todo de defender el país", afirma Huseyn Aliyev.

Pero "desde el fracaso del ataque ruso contra Kiev y los primeros éxitos de las contraofensivas ucranianas, la idea de reconquistar Crimea se ha ido incorporando poco a poco al discurso oficial", señala Jeff Hawn, especialista en cuestiones de seguridad rusa y consultor externo del New Lines Institute, un centro de investigación geopolítica estadounidense.

¿Washington al rescate?

A finales de agosto, Volodímir Zelenski afirmó que "todo empezó con Crimea [en 2014], y todo acabará con Crimea". Seis meses después, en la cumbre de Davos (Suiza), el presidente ucraniano pidió más armas occidentales para, entre otras cosas, "recuperar todos nuestros territorios, incluida Crimea".

Es una forma que tiene el líder ucraniano de mostrar a su pueblo "que el ejército ucraniano, reforzado por sus éxitos sobre el terreno, está en perspectiva de conquista", subraya Nicolo Fasola, especialista en temas militares rusos de la Universidad de Bolonia.

Kiev se siente tanto más libre para hacer alarde de sus ambiciones a plena luz del día cuanto que la idea también está ganando terreno en las capitales occidentales. Empezando por Washington. En diciembre de 2022, el secretario de Estado Antony Blinken no quería oír hablar de Crimea y afirmaba que el apoyo estadounidense sólo debía permitir a Ucrania "reconquistar los territorios perdidos desde el 24 de febrero de 2022 (inicio de la guerra de invasión rusa)". Tres meses más tarde, Victoria Nuland, número tres del Departamento de Estado y apodada la "señora Ucrania" de Joe Biden, subrayó que Kiev "sólo estaría segura si Crimea fuera, como mínimo, desmilitarizada".

¿Más fácil decirlo que hacerlo? Una ofensiva ucraniana contra Crimea representaría un desafío militar sin precedentes para Kiev. "Hasta ahora, el ejército ucraniano sólo ha atacado posiciones rusas no fortificadas. Será completamente diferente en Crimea, donde Rusia dispone de todo un sistema de defensa desde hace casi ocho años", afirma Nicolo Fasola.

"A Ucrania le falta un elemento para tener una oportunidad: misiles de largo alcance", afirma el sitio web 'Politico'. Por eso Kiev lleva pidiendo desde finales de 2022 misiles estadounidenses ATACMS (Army Tactical Missile System) con un alcance de más de 300 km. "El ejército ucraniano difícilmente podrá acercarse a la frontera con Crimea sin destruir parte de las defensas rusas con misiles de largo alcance", analiza Jeff Hawn.

Washington se muestra reacio a suministrar este tipo de armamento a Kiev. En primer lugar, "porque Estados Unidos teme que Ucrania las utilice para atacar en otra parte del territorio ruso, y un misil de origen estadounidense que cayera en suelo ruso podría provocar una grave escalada del conflicto", afirma Nicolo Fasola.

Estados Unidos también cree que "no tiene suficientes ATACMS como para permitirse enviarlos a Ucrania", añade Glen Grant, analista de la Baltic Security Foundation y experto en el conflicto ucraniano. De hecho, "probablemente harían falta cientos de misiles ATACMS para atravesar las defensas antiaéreas rusas en Crimea", confirma Nicolo Fasola.

¿Amenaza de escalada nuclear?

Sin embargo, los llamamientos para recuperar Crimea no son sólo palabrería política. "Sin duda habrá una batalla por el control de Crimea antes de que acabe la guerra", afirma Glen Grant. Un enfrentamiento que no es probable que se produzca en un futuro inmediato. "Ucrania querrá liberar primero las provincias de Jersón y Zaporizhia y el ejército necesitará todas sus fuerzas para lograrlo, así que Crimea tendrá que esperar", afirma Huseyn Aliyev. Para él, los combates no llegarán a la península hasta dentro de un año como mínimo.

La gran incógnita para estos expertos sigue siendo la reacción del Kremlin. "Existe el riesgo de que Vladimir Putin decida utilizar ataques nucleares para contrarrestar una ofensiva en Crimea. Y por eso algunos países occidentales se resisten a apoyar abiertamente la reconquista de Crimea", afirma Nicolo Fasola. Sobre todo si Kiev utiliza misiles made in USA para lograrlo.

*Análisis adaptado de su original en francés

