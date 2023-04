Zelenski renueva lazos con Polonia con acuerdos en seguridad y exportaciones de granos

GUERRA EN UCRANIA

En su visita a Varsovia, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió con su homólogo polaco, Andrzej Duda. Un encuentro que buscó renovar los lazos con uno de sus grandes aliados europeos. En la reunión a Zelenski se le otorgó la Orden del Águila Blanca, el mayor galardón de Polonia. Además, el mandatario firmó acuerdos sobre los granos ucranianos y de cooperación armamentística.

Un agradecimiento a la ayuda "histórica" de Varsovia a Kiev. Este fue el mensaje del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a su homólogo polaco, Andrzej Duda, tras su encuentro este miércoles 5 de abril.

El mandatario ucraniano, aseguró que el país vecino debería convertirse en un socio clave en la reconstrucción cuando termine la invasión rusa.

La reunión arrojó nuevas decisiones sobre los granos ucranianos. Según Kiev, en los próximos días y semanas se conocerán los acuerdos que ayudarán a aliviar el malestar existente entre los agricultores polacos que dependen de las importaciones de cereales de Ucrania.

"Hemos encontrado una salida, creo que en los próximos días y semanas finalmente resolveremos todos los problemas, ya que no puede haber preguntas ni complicaciones entre socios tan cercanos y verdaderos amigos como Polonia y Ucrania", afirmó Zelenski a los periodistas en una sesión informativa.

De hecho, debido a la creciente ira de los agricultores por los elevados precios de las importaciones, el ministro de Agricultura polaco, Henryk Kowalczyk, renunció este miércoles.

Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirmó que discutió con Zelenski las soluciones para mitigar los problemas derivados de la entrada de granos ucranianos en los mercados europeos.

La 'Orden del Águila Blanca'

Duda le otorgó a Zelenski la 'Orden del Águila Blanca', el mayor honor de Polonia, y aseguró: "No tenemos ninguna duda de que su conducta combinada con el heroísmo de los soldados ucranianos salvó a Ucrania".

"No tenemos ninguna duda de que su conducta está salvando a Europa de un diluvio del imperialismo ruso", agregó el mandatario.

En respuesta, el presidente ucraniano dijo que Polonia "ha estado hombro con hombro" con su país y reiteró su agradecimiento por ello. Para Zelenski, se trata de unas "relaciones históricas" que significan "una fortaleza histórica" para ambos países.

Duda afirmó estar confiado en que las fuerzas ucranianas saldrán victoriosas del conflicto.

El incremento de la ayuda militar

El presidente polaco, firme aliado, de Kiev también informó este miércoles que proporcionará a Ucrania un total de 14 aviones de combate MiG-29 —unos cazas de fabricación soviética—. Además, Morawiecki firmó junto a Zelenski una carta de intención para transferirle a Ucrania vehículos blindados Rosomak —producidos en Polonia—.

Los funcionarios ucranianos han presionado a sus aliados occidentales, incluido Polonia, para que les suministren aviones de combate F-16, que han generado gran polémica debido a que se ha puesto en duda su practicidad y su posible efecto en escalar el conflicto.

Al respecto, el asesor de política exterior de Duda, Marcin Przydacz, dijo que Polonia no decidirá en el corto plazo el envío. Además, mencionó que "los F-16 están protegiendo los cielos de Polonia" y que "no hay absolutamente ninguna decisión de este tipo en esta etapa".

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, se da la mano con los miembros del servicio polaco cuando llega con el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki para revisar los vehículos blindados de transporte de personal Rosomak en Varsovia, Polonia, el 5 de abril de 2023. Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania © Reuters/SERIE DE PRENSA PRESIDENCIAL DE UCRANIA

Por su parte, Duda afirmó que su país buscará obtener garantías de seguridad adicionales para Ucrania en la cumbre de la OTAN que se llevará a cabo en Vilna, la capital lituana, en julio.

Los ciudadanos polacos apoyan de forma abrumadora a los ucranianos. Según la encuestadora Ipsos, el 82 % cree que los países de la OTAN y la Unión Europea deberían respaldar al país vecino hasta que gane el conflicto.

Estados Unidos anuncia nuevo paquete de seguridad a Ucrania

El Pentágono anunció el martes que enviará a Kiev ayudas por 2.600 millones de dólares en tres radares de vigilancia aérea, cohetes antitanques y camiones de combustible.

Para Zelenski, la cooperación con Estados Unidos permitirá "mejora de su seguridad" y potenciará la economía de ambos países. "Lo principal es no perder el tiempo, no perder la oportunidad que tenemos. Actúen ahora, ayuden ahora. Los ucranianos actúan para que los estadounidenses no tengan que luchar, y juntos ganamos nueva fuerza para nuestros países", añadió.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, saluda al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy , en el Palacio Presidencial de Varsovia, Polonia, el 5 de abril de 2023. © Reuters/Kacper Pempel

En declaraciones a la agencia rusa TASS, la embajada del Kremlin en Washington reaccionó y dijo que Estados Unidos quiere prolongar el conflicto el mayor tiempo posible. "La decisión de suministrar armas a Kiev es un paso hacia la escalada de la crisis ucraniana y el aumento del número de víctimas civiles", sentenció.

El paquete de ayuda que enviará Washington proviene del fondo de la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania (SAI), que permite al presidente Joe Biden comprar armas de la industria en vez de enviar las existencias estadounidenses.

Con esta última, Estados Unidos completa 35.200 millones de dólares de asistencia de seguridad a Ucrania desde que se inició la guerra el 24 de febrero de 2022.

Con Reuters

