Entre el Barcelona y el Real Madrid, una guerra de recuerdos con el franquismo como trasfondo

El Real Madrid publicó un video con imágenes de archivo en el que supuestamente se muestra la cercanía entre el club Barcelona FC y el régimen franquista. El vídeo es una respuesta a los comentarios realizados por el presidente del 'Barça', Joan Laporta, quien antes describió a su rival como un "club franquista". Esta polémica, que reabre una página oscura de la historia española, podría acabar dañando la imagen de ambos clubes.

Los dos grandes rivales del fútbol español se han acusado mutuamente de ser un "club franquista". Barcelona y Real Madrid intercambiaron acusaciones en los medios de comunicación el lunes 17 de abril sobre sus supuestos roles durante la dictadura de Francisco Franco, entre 1939 y 1975.

La polémica tiene su origen en el caso Negreira, llamado así por el exárbitro español José María Enríquez Negreira. El Barça está sumido en el caos desde que los medios de comunicación españoles revelaron a principios de febrero pagos sospechosos a empresas propiedad de este hombre.

Las revelaciones llevaron a la justicia española a imputar a mediados de marzo al club catalán y a sus expresidentes Josep Maria Bartomeu (2014-2020) y Sandro Rosell (2010-2014) por "corrupción entre particulares en el ámbito deportivo", "prevaricación" y "falsedad en documento mercantil".

Según la Fiscalía, el club catalán pagó más de 7,3 millones de euros a José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018 a cambio de asesoramiento en materia arbitral. Las transferencias habrían terminado cuando el árbitro dejó su cargo en el Comité Técnico Arbitral español.

Pero este lunes 17 de abril, por primera vez desde que comenzó la controversia, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, negó que el club hubiera intentado hacer trampas. El presidente blaugrana denunció una "campaña orquestada para destruir la reputación del Barcelona" y criticó abiertamente al Real Madrid, al que calificó de "club del régimen del general Franco".

Esta crítica es utilizada a menudo por los detractores del Madrid, considerado históricamente el club del poder, del dinero y de Franco, mientras que el Barcelona suele ser vinculado al movimiento independentista catalán.

En respuesta, el club madrileño respondió con un vídeo de cuatro minutos colgado en las redes sociales en el que señala la implicación política del Barça durante la dictadura. En concreto, los merengues aseguran que el estadio del Barcelona, el Camp Nou, "fue inaugurado por el ministro general de Franco, José Solís Ruiz", que "el Barça le dio la insignia a Franco", que, incluso, lo "nombró socio de honor en 1965" y que lo "condecoró tres veces".

"Cercanías" al franquismo

"No se trata de que los dos clubes sean fundamentalmente franquistas", afirma Jean-Baptiste Guégan, consultor y profesor de geopolítica del deporte. "El franquismo era un régimen autoritario en el que te reprimían si no respetabas el marco establecido, no era una democracia en la que podías hacerte oír libremente", comentó.

El especialista aclara que habla de "cercanías" con el franquismo por ambas partes. "Todo lo que dice el Real Madrid en su vídeo es cierto, pero el club no afirma nada, simplemente hace observaciones con imágenes que nunca habíamos visto", agrega Guégan.

El club merengue no hizo comentarios sobre el vídeo, apostaron a utilizar imágenes de archivo (como la inauguración del Camp Nou en 1957), recortes de prensa, fotos de la época, incluida una de jugadores del Barça haciendo el saludo fascista, y algunos textos que recuerdan diferentes periodos en los que el Barcelona tuvo que lidiar con Franco.

El Real Madrid también hace referencia a las diferencias en su historial con el Barça durante el franquismo, sugiriendo que este periodo habría sido más rentable para el club catalán en términos deportivos. Afirma que el Barcelona ganó ocho campeonatos y nueve copas de España entre 1939 y 1975, y añaden que "con Franco, el Real Madrid tardó 15 años en ganar la Liga". Pero el club madrileño no mencionó que ganó catorce campeonatos y seis copas de España en el mismo periodo.

"No es el equipo del franquismo", comentó María Llombart Huesca, historiadora y especialista en Cataluña que enseña en la Universidad de París. "Este vídeo (del club madrileño) es casi gracioso, porque todo el mundo sabe que el equipo en el que se apoyó el franquismo fue el Real Madrid", agregó.

La historiadora cuenta que Santiago Bernabéu, presidente del club entre 1943 y 1978 y a quien homenajea el nombre del estadio donde juega el Real Madrid, "tenía amistad con militares y gente del régimen". El medio 'So Foot' también menciona una "estrecha relación con el Gobierno" y afirma que Bernabeu "participó en el conflicto en las filas del Ejército franquista" durante la Guerra Civil española (1936-1939).

El presidente del club FC Barcelona, Joan Laporta, en el centro, mira desde la tribuna antes de un partido de la Liga española de fútbol entre el Elche y el Barcelona, en el estadio Martínez Valero de Elche, España, el sábado 1 de abril de 2023. © Alberto Saiz / AP

El "gol en propia puerta" del Barcelona

María Llombart Huesca comentó sobre una "intervención del régimen franquista" en el traspaso del jugador argentino Alfredo di Stéfano al Real Madrid en 1953. El jugador que se convirtió en una leyenda merengue, marcó 418 goles en 510 partidos oficiales, había fichado inicialmente por el Barcelona antes de convertirse finalmente en jugador del Real Madrid tras un conflicto financiero.

Fue este fracaso del Barça a la hora de reclutar al mejor jugador del mundo de ese entonces lo que derivó en "los remordimientos catalanes" que "mezclados con la frustración" dieron lugar al "fantasma de una intervención de las autoridades franquistas en favor del 'club del régimen'", explicó a 'Les Cahiers du football'.

Tanto en el bando madridista como en el barcelonista, la "cercanía" con el régimen parece probada históricamente, en un contexto de represión sistémica de los opositores al franquismo.

Pero el regreso a la escena pública de este oscuro periodo de la historia de España no es sólo una batalla conmemorativa entre los dos mayores clubes de fútbol del país. También parece ser una estrategia de distracción por parte del presidente del Barcelona, según Guégan.

"El Barça utiliza al Real como un contrafuego mediático para evitar centrarse en su presunto caso de corrupción y subordinación arbitral (el caso Negreira, nota de la redacción). Cuando agita el espantapájaros del franquismo y del Real, es una estrategia de comunicación", asegura.

Según el especialista es una elección problemática, además de este caso judicial, el Barça se ve ahora envuelto en una polémica "que perdurará y dañará la imagen de ambos clubes". "La reacción podría ser perjudicial para el Barcelona. Se podría decir que es un gol en propia puerta", concluye.

Este artículo fue adaptado de su original en francés.

