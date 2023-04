ANÁLISIS

El fin de la energía nuclear en Alemania: un paso adelante ecológico con un alto coste político

El vapor se eleva desde la planta de energía nuclear RWE Emsland en Lingen, Alemania, el 13 de abril de 2023. © Frank Jordans / AP

Texto por: Franco Delle Donne 6 min

El fin de la energía nuclear en Alemania representa mucho más que el fin de una era. Se trata de un intento para profundizar el desarrollo de las renovables, aunque no todos valoran que caiga en el momento más adecuado. En el marco de la crisis energética, diversas voces de la oposición –e incluso de la propia coalición gobernante– la consideran una apuesta demasiado arriesgada. No obstante, el verdadero problema no radica en la seguridad energética en sí, sino en la falta de consenso.