Más de 300 excorresponsales piden a Rusia la liberación del periodista Evan Gershkovich

El corresponsal de 'The Wall Street Journal' en Moscú, Evan Gershkovich, fue detenido el 29 de marzo y actualmente se encuentra encarcelado en Rusia, condenado a entre 10 y 20 años de cárcel por espionaje. 301 antiguos corresponsales de prensa de 22 países han pedido al Kremlin su liberación en una carta abierta en inglés y ruso, publicada por France 24.

"Pedimos a las autoridades rusas que retiren esos cargos y pongan inmediatamente en libertad a Evan Gershkovich".

A petición de Elena Voloshin, reportera senior de France 24, y Shaun Walker, corresponsal de ' The Guardian' en Europa Central y Oriental, 301 antiguos corresponsales de prensa en Rusia, procedentes de 22 países, han firmado una carta abierta, publicada el lunes 24 de abril, en la que piden al Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que ponga en libertad al corresponsal del 'Wall Street Journal'. Acusado de espionaje y encarcelado en Rusia desde el 30 de marzo, el periodista de 31 años se enfrenta a una pena de entre 10 y 20 años de cárcel.

Un grupo de periodistas rusos y miembros de la sociedad civil también pidieron su liberación en un artículo publicado a principios de abril por el sitio web independiente de noticias 'Meduza'.

"Lo que le está ocurriendo a Evan podría habernos pasado a cualquiera de nosotros", declaró Elena Voloshin, corresponsal en Rusia entre 2012 y 2022.

"Me recuerda a mi peor pesadilla. Los dirigentes rusos viven en una realidad paralela y quienes buscan la verdad sobre la guerra en Ucrania son considerados traidores o espías. Sentí que esta retórica aumentaba en Rusia desde el comienzo de la guerra a gran escala en Ucrania, y esto fue lo que me obligó a abandonar el país. Necesitamos que los dirigentes rusos nos escuchen y sepan que el mundo entero está mirando", agregó la reportera.

Recuerdos de otro tiempo

La situación de Evan Gershkovich les trae malos recuerdos de una época que creían superada. "Firmé esta carta porque yo mismo fui acusado de espionaje por la Unión Soviética, lo que era completamente falso", recuerda Nicolas Miletitch, corresponsal de AFP en Moscú desde 1978 hasta su expulsión en 1981.

"Fui expulsado por la URSS, que me acusó de ser agente de la CIA, del servicio de inteligencia, de una organización antisoviética cuyo nombre nunca supe, y de los servicios de inteligencia franceses. Todas estas acusaciones eran falsas, por supuesto, y tengo razones de peso para creer que las acusaciones contra Evan Gershkovich también lo son", explicó Miletitch.

El periodista sí ayudó a la disidencia, sacando de la Unión Soviética 'samizdats', libros prohibidos por el régimen, y haciéndolos circular en Occidente. También suministró al fondo de ayuda a los refugiados políticos cubitos Maggy y comprimidos multivitamínicos, que luego se enviaban a los prisioneros del Gulag.

El periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado de espionaje, en la jaula de cristal de los acusados durante una vista judicial en Moscú, 18 de abril de 2023. © NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

El periodista estadounidense Jeff Trimble, que llegó a Moscú unos años más tarde para dirigir la oficina local de la revista estadounidense 'News & World Report' entre 1986 y 1991, también vivió una situación similar.

Llegué a Moscú en 1986 para sustituir a Nick Daniloff, el anterior jefe de la oficina, que fue acusado de espionaje y detenido por las autoridades soviéticas", recuerda Trimble. "Quiero hacer todo lo que esté en mi mano para liberar a Evan y apoyar a los periodistas que trabajan hoy en Rusia, en circunstancias mucho más difíciles y amenazadoras que las que yo mismo tuve que afrontar en los últimos años de la Unión Soviética".

Recuerdos de otro tiempo que resuenan hoy con un eco siniestro, pues Evan Gershkovich es el primer periodista estadounidense encarcelado en Rusia desde la Guerra Fría.

He aquí el texto de la carta abierta y sus firmantes:

"Ministro Lavrov,

Todos hemos trabajado en Rusia como corresponsales extranjeros, algunos durante unos meses, otros durante décadas. Estamos conmocionados y consternados por la detención de nuestro colega Evan Gershkovich y los cargos que se le imputan.

Evan Gershkovich tiene una larga e impresionante carrera como periodista. No nos cabe duda de que el único objetivo de su trabajo era informar a sus lectores sobre la realidad actual en Rusia.

La búsqueda de información, aunque sea para contrarrestar intereses políticos, no convierte a Evan en un criminal o un espía, sino en un periodista. El periodismo no es un delito.

La detención de Evan envía una señal preocupante y peligrosa sobre el desprecio de Rusia por los medios de comunicación independientes y muestra indiferencia por la suerte de un joven periodista de talento y honesto.

Pedimos a las autoridades rusas que retiren estos cargos y pongan inmediatamente en libertad a Evan Gershkovich".

Firmantes:

Abdujalil Abdurasulov, BBC (asignaciones temporales 2008-2018)

Sabine Adler, Deutschlandradio (1999-2005)

Zita Affentranger, Tages Anzeiger (2001-2006)

Manel Alías Tort, TV3, Catalunya Radio (2015-2021)

Marta Allevato, AGI (2011-2018)

Tamara Alteresco, Radio Canada (2018-2022)

Derek Andersen, Moscow Times (2010-2012)

Maria Antonova, AFP (2010-2020)

Guy Archer, Moscow Times (1998-2001, 2018), Capital Perspective (2000-2002)

Chloe Arnold, Moscow Times (1995-1998), BBC (2005-2007), Radio Free Europe/Radio Liberty (2007-2009), BBC (2017-2019)

Tomas Avenarius, Süddeutsche Zeitung (1999-2006)

Lucy Ash, BBC, Scotland on Sunday (1990-1994)

Golineh Atai, ARD (2013-2018)

Sabra Ayres, Cox Newspapers (2003-2007), Los Angeles Times (2017-2020)

Robert Baag, Deutschlandradio (1994-1999, 2006-2012)

Peter Baker, Washington Post (2001-2004)

Mattia Bernardo Bagnoli, ANSA (2015-2021)

Tony Barbieri, Baltimore Sun (1979-1983)

Cenk Başlamışlı, Milliyet (1989-2010)

Héloïse Bargain, Moscow Times (2019-2020)

Ellen Barry, Moscow Times (1993-1995), New York Times (2008-2013)

Anastasia Becchio, RFI (2010-2013)

Jean-Francois Belanger, CBC/Radio-Canada (2010-2014)

Lucia Bellinello, Russia Beyond (2011-2019)

Catherine Belton, Moscow Times, BusinessWeek, Financial Times (1998-2014)

Vanora Bennett, Reuters (1991-1995), Los Angeles Times (1996-1998)

Marc Bennetts, Washington Times (2013-2019), Sunday Times (2019-2022)

Stephane Bentura, AFP (1989-1994), Paris Match (1997-1998)

Michele Berdy, Moscow Times (2002-2022)

Tomasz Bielecki, Gazeta Wyborcza (2004-2008)

Wiktoria Bieliaszyn, Krytyka Polityczna, Gazeta Wyborcza (temporary assignments 2018-2020)

Michael Binyon, The Times (1978-1982)

Douglas Birch, Baltimore Sun (2001-2005), AP (2006-2010)

Michael Birnbaum, Washington Post (2014-2016)

Kevin Bishop, NBC (1987-1993), BBC (1993-1994, 2000-2003, 2013-2014)

Andrew Boag, Moscow Times (2001-2004)

Carroll Bogert, Newsweek (1989-1993)

Celestine Bohlen, Washington Post (1984-1988), New York Times (1991-1994, 1998-2001)

Ksenia Bolshakova, France 24 (2010-2016)

Sunny Bosco, AFP (1997), Moscow Times (1998-2003)

Etienne Bouche, Sud-Ouest (2013-2020)

Michael Brissenden, Australian Broadcasting Corporation (1994-1997)

Anja Broeker, ARD (2000-2005)

Daniel Broessler, Sueddeutsche Zeitung (2004-2008)

Arnout Brouwers, De Volkskrant (2006-2013)

Ben Brown, BBC (1991-1994)

Frank Brown, Moscow Times (1994-1997), Jerusalem Report (1998-2003), Newsweek (2003-2005)

Sarah Brown, NBC, AP (1993-1999)

Oliver Bullough, Reuters (2002-2006)

Justin Burke, Christian Science Monitor (1990-1993)

Clementine Cecil, Times (2001-2004)

Patrick Chaboudez, RTS, Tribune de Genève (1990-1995)

Guy Chazan, Wall Street Journal (1999-2007)

C.J. Chivers, New York Times, Esquire (2004-2008)

Bruce Clark, Times (1990-1993)

Victoria Clark, Observer (1993-1996)

Stanley Cloud, Time Magazine (1969-1970)

Charles Clover, Financial Times (2008-2013)

Fred Coleman, AP (1964-1967), Newsweek (1976-1979, 1988-1992)

Shura Collinson, St Petersburg Times (2007-2013), Moscow Times (2014-2016)

Ann Cooper, NPR (1987-1991)

Eve Conant, NBC News (1995-1997), Feature Story News (1997-1998), Voice of America (1998-2001), Newsweek Magazine, (2001-2003)

A. Craig Copetas, Village Voice, Regardie’s (1983-1991), Wall Street Journal (1997-2000)

Isabelle Cornaz, RTS (2014-2019)

Susan Cornwell, Reuters (1987-1990)

Sophia Coudenhove, Moscow Times (1994-1997)

Alan Cullison, AP, Wall Street Journal (1995-2015)

Maria Michela D’Alssandro, Il Caffè settimanale (2016-2018)

Naira Davlashyan, AFP, AP (2010-2018)

Max Delany, AFP (2014-2017)

Dominique Derda, France Télévisions (1993-1997, 2000-2004, 2015-2019)

Ruth Dickhoven, ARD/WDR (2001-2006)

Robyn Dixon, Sydney Morning Herald, The Age (1993-1997), Los Angeles Times (1999-2003), Washington Post (2019-2023)

Yana Dlugy, AFP (2003-2006), Newsweek (1997-1999)

Michael Dobbs, Washington Post (1988-1993)

Veronika Dorman, Liberation (2009-2016)

Elisabeth Gesine Dornblueth, Deutschlandradio (2012-2017)

Martin von den Driesch, Oldenburgische Volkszeitung (1994-2005)

Emile Ducke, YPT (2017-2022)

Pascal Dumont, Moscow Times (2014-2016), La Dame de Pique (2016-2017), CBC (2017-2020)

Jonny Dymond, BBC News (2004-2017)

Miriam Elder, AFP (2002-2003), Moscow Times, Guardian (2006-2013)

Dinda Elliott, Newsweek (1992-1994)

Will Englund, Baltimore Sun (1991-1995, 1997-2001), Washington Post (2010-2014, 2019)

David Ensor, ABC News (1992-1996)

Steven Erlanger, Boston Globe (1985-1987), New York Times (1991-1995)

Jon Fasman, Moscow Times (2002)

Esther Fein, New York Times (1987-1991)

Amie Ferris-Rotman, Reuters (2007-2011), Wall Street Journal (2016-2017), Washington Post (2017-2019)

David Filipov, Moscow Times (1992-1994), Boston Globe (1994-2004), Washington Post (2016-2018)

Peter Finn, Washington Post (2004-2008)

Peter A. Fischer, Neue Zürcher Zeitung (2001-2007)

Rose Flemming, Berlingske (1990-1996), Jyllands-Posten (1999-2004)

William Flemming, Moscow Times (2001-2004)

Peter Ford, Christian Science Monitor (1994-1998)

Henry Foy, Financial Times (2017-2021)

Enrico Franceschini, La Repubblica (1990-1997)

Mark Franchetti, Sunday Times (1997-2016)

Stig Fredrikson, TT Sweden (1972-1976)

Carlotta Gall, Moscow Times (1994-1999), Financial Times (1998-1999), New York Times (1994, 1999)

Paolo Garimberti, La Stampa (1970-1976)

Moritz Gathmann, Tagesspiegel (2008-2013)

Maria Georgieva, Svenska Dagbladet (2016-2022)

Susan Glasser, Washington Post (2001-2004)

David Jan Godfroid, NOS (2004-2008, 2012-2021)

Carey Goldberg, AP (1989-90), Los Angeles Times (1990-1995)

David Greene, NPR (2009-2012)

Thielko Griess, Deutschlandfunk (2017-2021)

Jennifer Griffin, Fox News (1996-1999)

Rosemary Griffin, Platts (2012-2022)

Thomas Grove, Reuters, Wall Street Journal (2010-2021)

Orla Guerin, BBC (1999)

Peter Gysling, SRF (1990-1994, 2008-2015)

Julian Hans, Süddeutsche Zeitung (2013-2019)

Andrew Harding, BBC (1996-2000)

Luke Harding, Guardian (2007-2011)

Jens Hartmann, Springer Auslandsdienst (1996-2003), Die Welt (2004-2011)

Laurie Hays, Wall Street Journal (1990-1993)

Xiaoqing He, Moscow Times (2017-2019)

Thomas Heine, Morgenavisen Jyllands-Posten (1991-1995, 2010-2012), Politiken (2014-17)

Kysia Hekster, NOS (2008-2012)

Andrew Higgins, Independent (1992-1995), Wall Street Journal (1998-2003), New York Times (2016-2021)

Jenny Hill, BBC (2022)

Nick Holdsworth, Times Higher Education Supplement, Sunday Telegraph, Variety, Hollywood Reporter, France 24 (1996-2022)

Gabor Horvath, Nepszabadsag (1993-1997)

Gerald Hosp, Neue Zürcher Zeitung (2007-2012)

Ben Hoyle, Times (2013-2015)

Dorothea Hülsmeier, dpa (1995-2000)

Adi Ignatius, Wall Street Journal (1992-1994)

Julia Ioffe, New Yorker, Foreign Policy, (2009-2012)

Polina Ivanova, Reuters (2017-2021), Financial Times (2021-2023)

Andrew Jack, Financial Times (1998-2004)

Marie Jégo, Le Monde (2005-2014)

Morten Jentoft, NRK (1996-2000, 2014-2018)

Lenka Kabrhelova, Czech Public Radio (2008-2013)

Robert Kaiser, Washington Post (1971-1974)

John Kampfner, Daily Telegraph (1991-1994)

Shigenori Kanehira, Tokyo Broadcasting System (1991-1994)

Georgi Kantchev, Wall Street Journal (2019-2021)

Fred Kaplan, Boston Globe (1992-1995)

Miroslav Karas, Czech Television (2012-2016, 2018-2020)

Henrik Kaufholz, Politiken (1995-1997)

Bill Keller, New York Times (1986-1991)

Takashi Kida, Asahi Shimbun (2001-2003, 2017-2022)

Lucian Kim, Moscow Times (2003-2005), Bloomberg (2006-2010), National Public Radio (2016-2021)

Matilde Kimer, Danish Broadcasting Corporation (2009-2022)

Horst Kläuser, ARD / WDR (2002-2008)

Robin Knight, US News & World Report (1976-1979)

Andrew Kramer, AP (1999-2001), New York Times (2005-2022)

Michel Krielaars, NRC Handelsblad (2007-2012)

Olaf Koens, Geassocieerde Persdiensten, RTL Nieuws, De Volkskrant (2007-2015)

Akiyoshi Komaki, Asahi Shimbun (2005-2008, 2013-2017)

Albina Kovalyova, Reuters (2010-2011), NBC (2013-2014), AP (2015), BBC, NBC, Channel 4 (2016)

Simon Kruse, Berlingske (2006-2018)

Matthew Kupfer, Moscow Times (2016-2017)

Anatoly Kurmanaev, Wall Street Journal (2018)

Kathy Lally, Baltimore Sun (1991-1995, 1997-2001), Washington Post (2010-2014)

Bert Lanting, De Volkskrant, (1994-1998)

Isabelle Lasserre, Le Figaro (1994-1998)

Maria Levitov, Moscow Times (2004-2006), Bloomberg (2007-2010)

Clifford Levy, New York Times (2007-2011)

Udo Lielischkies, ARD (1999-2005, 2012-2019)

Jesper Lindau, Swedish Radio (2018-2021)

John Lloyd, Financial Times (1990-1996)

Nicola Lombardozzi, La Repubblica (2009-2017)

Edward Lucas, Economist (1998-2002)

Alec Luhn, Nation (2013-15), Guardian (2015-17), Daily Telegraph (2017-2020), VICE News (2021-22)

Mark MacKinnon, Globe and Mail (2002-2005)

Kumiko Makihara, Moscow Times (1995-1997)

Isabelle Mandraud, Le Monde (2014-2019)

Judith Matloff, Christian Science Monitor (1997-2000)

Seamus Martin, Irish Times (1991-1994, 1996-2000)

Owen Matthews, Moscow Times (1995-1997), Newsweek Magazine (1997-2019)

William Mauldin, Moscow Times (2006), Bloomberg (2007-2009), Wall Street Journal (2009-2012)

Walter Mayr, Der Spiegel (2002-2006)

Daniel McLaughlin, Reuters (2000-2001), Daily Telegraph (2003-2004)

Caroline McGregor, Moscow Times (2002-2004)

James Meek, Guardian (1994-1999)

Andrew Meier, Time (1995-2001), NYT Magazine (2008-2012)

Nicolas Miletitch, AFP (1978-1981, 1998-2001, 2010-2018)

Andrew Miller, Economist (2004-2007)

Laura Mills, AP (2012-2015), Wall Street Journal (2015-2017)

Alison Mitchell, Newsday (1989-1991)

Jan Moláček, Czech Television (2005-2006)

Fen Montaigne, Philadelphia Inquirer, (1989-1993)

Davide Monteleone, Contrasto (2002-2005), VII Photo (2010-2013), National Geographic (2016-2021)

Kim Murphy, Los Angeles Times (2001-2006)

Seth Mydans, AP (1976-1979), Newsweek (1980-1981), New York Times (1984-1985, 2003-2004)

Steven Lee Myers, New York Times, (2002-2007, 2013-2015)

David Nauer, Tages-Anzeiger (2006-2009), SRF (2016-2021)

Aliide Naylor, Moscow Times, RT (2011-2015)

Anna Nemtsova, Washington Post (2001-2005), Newsweek (2005-2014), Daily Beast (2021-2022)

Jussi Niemeläinen, Helsingin Sanomat (2010-2014, 2018-2021)

Fabrice Nodé-Langlois, Le Figaro (2006-2009)

Julian Nundy, Reuters (1971-1974)

Conor O’Clery, Irish Times (1987-1991)

Takeshi Oda, Nihon Keizai Shimbun (1987-1991)

Kevin O’Flynn, Moscow Times (1996-2015), Reuters (2015-2018)

Kenichi Ogata, Japan (1996-1999, 2006-2010, 2012-2016)

Roland Oliphant, Daily Telegraph (2013-2017)

Lynne Olson, AP (1974-1976)

Peter Osnos, Washington Post (1974-1977)

Arkady Ostrovsky, Financial Times (2003-2007), Economist (2007-2015)

Simon Ostrovsky, Moscow Times (2001-2004)

Richard C. Paddock, Los Angeles Times (1997-2000)

Jeremy Page, Reuters, The Times (2002-2006)

Philip Pan, Washington Post (2008-2010)

Tom Parfitt, Sunday Telegraph (2003-2005), Guardian (2005-2012), Daily Telegraph (2012-2015), Times (2015-2022)

John Parker, Economist (1988-1993)

Robert Parsons, BBC (1993-2002)

Harold Piper, Baltimore Sun (1975-1979)

Muriel Pomponne, RFI (2013-2017)

Alessandra Prentice, Reuters (2013-2014)

Peter Pringle, The Independent (1990-1993)

Francesco Quintano, ANSA (1990-1996)

Manfred Quiring, Berliner Zeitung (1982-1987, 1991-1995), Die Welt (1998-2010)

Maarten Rabaey, De Morgen (temporary assignments 1998-2018)

Samuel Rachlin, Danish Broadcasting Corporation (1977-1984), TV2 Denmark (1998-2006)

Wacław Radziwinowicz, Gazeta Wyborcza (1997-2016)

Leonid Ragozin, BBC (1998-2007, 2010-2013)

Sarah Rainsford, BBC (2000-2005, 2014-2021)

Eleanor Randolph, The Washington Post (1990-1993)

Heide Rasche, ARD (2011-2014)

David Remnick, Washington Post (1988-1992)

Maura Reynolds, Los Angeles Times (1996-1998), AP (1998-2002)

Matt Robinson, Reuters (2009-2010)

Emil Rottbøll, Berlingske (2020-2023)

Angus Roxburgh, Sunday Times (1987-1989),(1991-1997)

(Elisabeth Rubinfien, Wall Street Journal (1990-1994)

Andreas Rüesch, Neue Zürcher Zeitung (1998-2002)

Raymond Saint-Pierre, CBC/Radio-Canada (2015-2018)

Claudio Salvalaggio, ANSA, (2006-2015)

Rebecca Santana, Voice of America, Cox Newspapers (1999-2004)

Simon Saradzhyan, Moscow Tribune (1993-1998), Moscow Times (1998-2008)

David Satter, Financial Times (1976-1982), Radio Liberty (2013)

Pjotr Sauer, Moscow Times (2018-2022), Guardian (2022)

Nurbek Savitahunov, Moscow Times (2017-2019)

Serge Schmemann, AP (1980-1981), New York Times (1981-1986, 1991-1994)

Susanne Scholl, ORF (1991-2009)

Michael Schwirtz, New York Times, (2006-2012)

Antonella Scott, Il Sole 24 Ore (2008-2011)

Max Seddon, Financial Times (2016-2023)

Corinne Seminoff, CBS (1986-1989), CBC (1989-1994, 2017-2022)

Lucia Sgueglia, Lettera 22 (2007-2017)

Scott Shane, Baltimore Sun (1988-1991)

Evgeniy Shapovalov, CNN (2022-2023)

David Shipler, New York Times (1975-1979)

Claire Shipman, CNN (1989-1993)

Elizabeth Shogren, Dallas Morning News (1988-1990), Los Angeles Times (1990-1992)

Daisy Sindelar, Moscow Times (1994-1996, 1999-2001), St Petersburg Times (1998-1999)

Michael Slackman, Newsday (1998-2000)

Hubert Smeets, NRC Handelsblad (1990-1993)

Julia Smirnova, Die Welt (2012-2017)

Hedrick Smith, New York Times (1971-1974), PBS (1988-1990)

Sebastian Smith, AFP (1994-1997, 2005-2008)

Daniel Sneider, Christian Science Monitor (1990-1994)

Noah Sneider, Economist (2013-2020)

Deborah Snow, Australian Broadcasting Corporation (1992-1994)

Paul Sonne, Wall Street Journal (2013-2016)

Nick Spicer, CBC (2004-2007)

Alessandra Stanley, New York Times (1994-1998)

Laura Starink, NRC Handelsblad (1987-1991)

Iuliia Stashevska, AP (2014-2019)

Deborah Stead, BusinessWeek (1991-1993)

Michael Steen, Reuters (1999-2000)

Briar Stewart, CBC (2022-2023)

Satoshi Takayama, Asahi Shimbun (1978-1983)

John Thornhill, Financial Times (1994-2000)

Katrin Tichomirova, Berliner Zeitung (2003-2008)

Ugo Tramballi, Il Giornale (1987-1991)

Jeff Trimble, U.S. News & World Report (1986-1991)

Christian F. Trippe, Deutsche Welle (1999-2002)

Anton Troianovski, Washington Post (2018-2019), New York Times (2019-2023)

Nikolaus von Twickel, Moscow Times (2007-2013), dpa (2013-2014)

Paolo Francesco Valentino, Corriere della Sera (1990-1995)

Daniel Vallot, RFI (2017-2021)

Tom Vennink, De Volkskrant (2015-2021)

Natacha Vesnitch, France 24 (2017-2021)

Birgit Virnich, ARD (2014-2019)

Elena Volochine, i-TELE, (2012-2016), France 24 (2016-2022)

Pavel Vondra, Czech Television (2011-2012)

Patrick Wack, LAIF (2021-2023)

Shaun Walker, Independent (2007-2013), Guardian (2013-2019)

Greg Walters, Moscow Times (2003-2005), Dow Jones Newswires (2005-2007), Bloomberg News (2007-2008)

Olivia Ward, Toronto Star (1992-2002)

Pieter Waterdrinker, De Telegraaf, (1996-2020)

Courtney Weaver, Moscow Times (2008-2009), Financial Times (2009-2015)

Will Webster, Reuters (1997-2014)

Emma Wells, BBC (2011-2016)

John Wendle, Moscow Times, Time Magazine (2007-2009)

Jeanne Whalen, Moscow Times (1997-1999), Wall Street Journal (1999-2004)

Mark Whitehouse, Moscow Times (1993-1998), Wall Street Journal (1998-2003)

Craig R. Whitney, New York Times (1977-1980, 1989-1992)

Carol J. Williams, AP (1984-1988), Los Angeles Times (1994-1998)

Geoff Winestock, Moscow Times (1992-1994), Journal of Commerce of the United States (1994-1996), Moscow Times (1996-1999)

Rupert Wingfield-Hayes, BBC (2007-2010)

Helen Womack, Reuters (1985-1988), Independent (1990-2000), Age (2003-2015)

Allan Woods, Toronto Star (2021-2022)

Joshua Yaffa, New Yorker (2012-2022)

Geoffrey York, Globe and Mail (1994-2002)

Sonja Zekri, Süddeutsche Zeitung (2008-2011)

Este artículo fue adaptado de su original en francés

