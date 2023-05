Iglesia católica francesa lanza documento de identidad virtual para tranquilizar a sus fieles

La Iglesia católica francesa, sacudida por los repetidos casos de abusos sexuales a lo largo de los años, pronto proporcionará tarjetas de identidad digitales con códigos QR escaneables que ofrecerán información de fondo codificada por colores —del verde al naranja y al rojo— sobre obispos, sacerdotes y diáconos. Pero la nueva medida está reabriendo cicatrices.

El anuncio tiene el efecto de una pequeña revolución en el seno de la Iglesia católica. Se trata incluso de un "cambio de cultura en la Iglesia", ha declarado Alexandre Joly, obispo de Troyes.

Tras siglos de opacidad, la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) ha decidido entrar en la era de la transparencia, anunciando el miércoles 10 de mayo que pronto proporcionará a diáconos, sacerdotes y obispos una tarjeta de identificación digital.

El documento, expedido por la autoridad eclesiástica y del tamaño de una tarjeta bancaria, podrá certificar que el titular es capaz de celebrar misa y tiene la facultad de confesar. En otras palabras, que el miembro de la Iglesia no está acusado de agresión sexual.

« Confrontée à des affaires de violences sexuelles, l'Église de France numérise d'ici la fin de l'année les documents d'identité professionnelle des évêques, des prêtres et des diacres, pour les empêcher de célébrer en cas de sanction. » https://t.co/Jyh6kkPNm2 — Agir pour notre Église (@AgirNotreEglise) May 10, 2023

Escaneando el código QR, la herramienta de control ofrecerá varios datos según una clasificación de colores: una banda verde si el sacerdote no tiene restricciones para celebrar o confesar. Naranja si tiene restricciones. "El color naranja no significa necesariamente que el titular sea un abusador", advirtió monseñor Joly. También puede tratarse simplemente de un sacerdote joven, recién ordenado y cuya falta de experiencia aún no le permite celebrar misa o confesar. Por último, una banda roja si el titular no puede ni predicar ni celebrar, para los clérigos que han sido despojados de su estatuto clerical, sin mencionar la naturaleza de la sanción.

Una versión en papel considerada obsoleta

Este documento de identidad para los sacerdotes no es nuevo. Hasta ahora, los prelados siempre han tenido un 'celebret', un documento en papel que les permitía justificar su profesión de sacerdotes. Pero los obispos franceses —que ahora consideran que este sistema es "falsificable (...) y complicado de actualizar"— han optado por una versión digital.

Este nuevo sistema de control, decidido por los obispos en 2021, está en consonancia con la publicación del informe de la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia (CIAS). "Nos parecía esencial ver qué podíamos cambiar (...) para que la Iglesia sea segura" en materia de prevención de la violencia sexual, explicó en rueda de prensa el portavoz de la CEF, Alexandre Joly. Esta medida también pretende "respetar" a las "víctimas (que) no pueden entender —con razón— que alguien que ha cometido actos graves pueda (...) seguir celebrando".

"Una buena idea en el contexto actual"

Para Christine Pedotti, directora del semanario Témoignage Chrétien, "el 'celebret' siempre ha sido utilizado por los sacerdotes cuando estaban fuera de casa para demostrar a otro sacerdote que podían celebrar una misa, por ejemplo", explica. "Pero ahora es una versión más moderna que abre una nueva función: comprobar que el sacerdote no ha sido suspendido. Es una buena idea en el contexto actual y debería resultar bastante útil".

Chaque prêtre possède un #celebret, un document qui atteste qu’il a été ordonné validement et rattaché à un diocèse, qu'il peut célébrer la messe et donner des sacrements. L'équivalent de la carte de presse des journalistes ou de la carte d'identité professionnelle des avocats. pic.twitter.com/p9Q0iZagzP — Église catholique en France (@Eglisecatho) May 10, 2023

Porque las deficiencias en este ámbito han sido denunciadas repetidamente por las asociaciones de víctimas. "El fenómeno de los sacerdotes supuestamente 'giróvagos', es decir, suspendidos de sus funciones y que siguen presentándose como sacerdotes en las comunidades religiosas, es una práctica que se observa regularmente", señala Christine Pedotti.

El ejemplo más llamativo es el caso de los hermanos Philippe. Marie-Dominique Philippe, condenada en 1957 por el Vaticano por complicidad en agresiones sexuales, y su hermano Thomas, pudieron fundar o cofundar varias comunidades y asociaciones religiosas sin ser molestados porque la condena de Marie-Dominique había caído en el olvido.

"En la actualidad se pide a los obispos que dirijan a varios centenares de sacerdotes sin darles realmente los medios de control", coincide Christine Pedotti.

"Sin embargo, el término episcopal, que procede del griego 'episcopos', significa 'guardián', 'supervisor'. Por tanto, ya es hora de que dispongan de las herramientas de su tiempo para llevar a cabo esta función de control que se les asigna."

"La Iglesia ha caído muy bajo"

En el espíritu del dispositivo, no se trata de pedir a los fieles que localicen a toda costa a los eclesiásticos pidiéndoles sus documentos de identidad, sino de disponer de "un medio de control ejercido por otro sacerdote o un laico a cargo de una parroquia, con el fin de verificar la legitimidad de cada persona", prosigue el director de la publicación. Además, la inmensa mayoría de los católicos desconocía hasta ahora la existencia de este 'celebret'. Por lo tanto, hay pocas razones para que lo pidan ahora.

Del lado de las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica, el nuevo sistema sigue sin convencer. "Es una medida bastante excepcional que, en mi opinión, figura entre las tres ideas más estúpidas de la Iglesia católica", afirma François Devaux, expresidente de La parole libérée, asociación creada en diciembre de 2015 en Lyon por iniciativa de las víctimas del capellán scout de la diócesis de Lyon, Bernard Preynat, que está en el origen de la dimisión del cardenal Philippe Barbarin.

"Si tenemos que mostrar códigos QR de sacerdotes para tranquilizar a los católicos, es porque la Iglesia ha caído muy bajo. Esto no es más que un truco publicitario que demuestra hasta qué punto se ha roto el vínculo de confianza entre los fieles y su jerarquía", prosigue el antiguo dirigente de la asociación, abrumado por el anuncio.

"Esta nueva ineptitud es un signo del estado de desidia de la Iglesia, que no ha entendido las críticas que se le hacen o no quiere entenderlas. En cualquier caso, esta iniciativa está lejos de las medidas recomendadas en el informe Ciase", concluye Devaux.

"Unos medios reducidos no bastan para hacer frente a la amplitud del fenómeno"

Entre las 45 recomendaciones emitidas por el Ciase y hechas públicas el 5 de octubre de 2021, no se menciona una posible tarjeta de identidad digital. "Estoy de acuerdo con François Devaux en que esta iniciativa no responde a las exigencias de la comisión. Este nuevo dispositivo sigue siendo un medio pequeño e insuficiente frente a la amplitud del fenómeno", añadió Christine Pedotti.

"En el informe, se trata más bien de dar más espacio a los laicos, de un mayor reparto del poder. Sobre estas cuestiones, la Iglesia no ha aportado ninguna solución y no responde a la única pregunta: ¿por qué algunos sacerdotes se creen Dios hasta el punto de pensar que pueden disponer de los cuerpos de los demás?", asegura Pedotti.

Más allá del aspecto religioso, la medida también plantea cuestiones éticas. La idea de mencionar la posible condena de una persona en un documento de identidad no ha dejado de provocar reacciones en las redes sociales. Muchos internautas la consideraron una determinación que conduce a la restricción de las libertades.

Una de tantas medidas, dice la Iglesia

Ante los atentados, la Iglesia asegura que este dispositivo forma parte de un conjunto más amplio de medidas destinadas a luchar contra los delitos sexuales "para asegurarnos de que estamos en una cultura de la claridad y del buen trato", declaró el jueves en 'RMC' Mgr Rougé, obispo de Nanterre. "La prioridad de las prioridades sigue siendo el acompañamiento de las víctimas y la formación de los sacerdotes", señaló.

🎙 "Le QR code permettra de vérifier qu'il s'agit bien d'un vrai prêtre."



Mgr Rougé, évêque de Nanterre : lutte contre les abus sexuels, une carte professionnelle pour tous les religieux ? #ApollineMatin pic.twitter.com/yRGetfb2iU — RMC (@RMCInfo) May 11, 2023

La Conferencia Episcopal Francesa promete que los 18.000 sacerdotes y diáconos recibirán su código QR a finales de año. Los obispos ya están equipados con ellos. Al mismo tiempo, cada diócesis y congregación religiosa actualizará anualmente los datos relativos a sus obispos, sacerdotes y diáconos. La actualización será inmediata si un sacerdote es objeto de una sanción civil o canónica.

Sin embargo, la Iglesia católica avanza porque "anima cada vez a más gente a denunciar", afirma la periodista. "Todavía se producen casos de agresión, pero ahora se denuncian. La situación de impunidad está cambiando en Francia. No puede decirse lo mismo de Italia o Polonia, por ejemplo. Queda mucho por hacer en este tema en Francia y en el mundo".

Este artículo fue adaptado de su original en francés.

