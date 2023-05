Grecia: los puntos clave de las elecciones legislativas de este 2023

Este domingo 21 de mayo, cerca de 10 millones de griegos están convocados para votar en las elecciones legislativas de este 2023. Los expertos calculan que conseguir la mayoría será muy difícil en esta ocasión, ya que no hay un candidato que sea claramente el favorito, y una segunda vuelta será muy probable. La crisis económica, la polarización política y la falta de confianza en los políticos son los temas que más hacen dudar a los griegos.

Grecia está a las puertas de ir a las urnas. Cerca de 10 millones de griegos están convocados este 21 de mayo para votar y renovar el Parlamento y el Gobierno.

A continuación, los puntos más importantes de cara a los comicios de este domingo.

Principales candidatos: el choque entre la centroderecha y la izquierda

Para los expertos y analistas, la relección del actual primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, parecía algo evidente. Y es que Nueva Democracia (ND), su partido político, ha obtenido logros a nivel económico y se mantiene con un mensaje de estabilidad, crecimiento económico y rechazo a la migración. No obstante, su triunfo el domingo ya no está tan claro.

Mitsotakis logró un desarrollo económico inesperadamente alto, el descenso del desempleo y ha dejado al país bañado por el Egeo a las puertas de volver a ser una inversión de confianza en el mercado mundial de bonos.

En las elecciones de julio de 2019, el actual mandatario logró derrotar a Alexis Tsipras, de la formación opositora Syriza, tras sumar el 40 % de las papeletas, un resultado que le permitió gobernar con mayoría absoluta durante los últimos cuatro años. Y, a partir de ese momento, implantó una política que combinaba el liberalismo económico con una postura dura en migración. Dos de los grandes dolores de cabeza de los griegos en ese momento.

Un estilo político que le ha granjeado algunas victorias, como el pago anticipado de las deudas al FMI, pero también críticas, como las acusaciones por parte de varias organizaciones no gubernamentales de violar los DD. HH. de los migrantes por las conocidas como “devoluciones en caliente” de migrantes en el Mar Egeo y también hacia la vecina Turquía.

El primer ministro griego y líder del partido gobernante conservador Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, se dirige a sus seguidores durante un mitin preelectoral en Atenas, Grecia, el 19 de mayo de 2023. © Louiza Vradi / Reuters

Pero, el escándalo que más ha dañado su imagen fue el espionaje a políticos y periodistas –destapado en agosto-, una práctica de la que se sirvió tras poner a los servicios secretos EYP bajo sus órdenes al ganar las elecciones. Sus mismos contrincantes en estas elecciones, como el partido Syriza o el Pasok-Kinal, lo acusan por escuchas telefónicas en su contra y por su “deriva autoritaria”.

En segunda posición, según las encuestas, figura Alexis Tsipras y su partido de izquierda Syriza. En contraposición al neoliberalismo de Mitsotakis y su bajada de impuestos, el candidato de izquierdas defiende un modelo redistributivo basado en un mayor apoyo a las clases media y baja para mejorar su nivel de vida y capacidad adquisitiva e impulsar la demanda interna.

Sin embargo, en su contra, muchos ciudadanos aún tienen muy presente la inseguridad y la polarización del referendo y el “corralito” financiero de 2015, que colapsó al país y lo tuvo a tan solo un paso de quedarse fuera de la eurozona.

El líder del partido izquierdista Syriza, Alexis Tsipras, saluda a sus seguidores antes de su discurso durante un mitin preelectoral en Atenas, Grecia, 18 de mayo de 2023. © Louiza Vradi / Reuters

En tercera posición con bastante distancia, se encuentra el Pasok-Kinal. La formación de centroizquierda ha enviado señales contradictorias sobre si se uniría a un Gobierno de coalición liderado por alguno de los dos principales candidatos. Con Nueva Democracia sería improbable por las escuchas en su contra, pero también con Syriza, ya que el partido asegura que “hacen promesas que no pueden cumplir”.

"Si Mitsotakis o Tsipras piensan que el Pasok-Kinal será su carta para entrar en el poder, deberían buscar en otra parte", dijo Nikos Androulakis, líder de la coalición, a sus seguidores en una comparecencia el 17 de mayo.

"No tenemos una cultura de consenso en nuestro sistema político, es más de suma cero: si tú pierdes, yo gano", afirmó Thodoris Georgakopoulos, director editorial del think tank diaNEOsis, a la agencia AP.

No obstante, los sondeos indican que los comicios del domingo no arrojarán un vencedor absoluto –que necesita la mitad más uno de los 300 escaños- y que lo más probable será una segunda vuelta en julio. Un escenario en el que las alianzas serían necesarias para poder hacer frente a los asuntos que más preocupan a los griegos.

La crisis económica sin fin, el telón de fondo

Los sondeos lo dejan muy claro: los temas más importantes para los griegos son el elevado costo de vida y el aumento de los precios de los alimentos.

Puede parecer paradójico, pero tras la reciente recuperación económica y liquidación de algunas de sus deudas con organismos internacionales, los griegos están preocupados. El motivo: los precios han subido debido a la relativa recuperación económica, pero sus sueldos no. Y muchos no consiguen llegar a fin de mes. Algo estrechamente ligado a la inflación, que se situó en el 3 % interanual el mes pasado, los precios de los alimentos subieron más del 11 %.

"Todo es más caro, y, como los sueldos no han subido, se hace difícil incluso lo más básico, como pagar el alquiler y comprar comida", aseguró Thanasis, ateniense y seguidor de Syriza, al medio de comunicación ‘El Periódico’.

Y es que, entre 2010 y 2018, varios Gobiernos europeos y el FMI inyectaron 280.000 millones de euros en la economía griega para evitar la quiebra de la nación helena. Pero, a cambio, exigieron medidas duras de austeridad, como recorte de gastos e inversión pública y reformas tributarias.

Eirini Baliaka compra en un mercado agrícola, en Atenas, Grecia, 16 de mayo de 2023. REUTERS/Stelios Misina © Stelios Misinas / Reuters

Una grave recesión que lleva acumulándose desde hace años, que alcanzó los 400.000 millones de euros el diciembre pasado, y que afectó a los ingresos de las familias helenas, que -según expertos- necesitarán otra década para recuperarse económicamente. Ante este panorama, tanto Syriza como Nueva Democracia han prometido subir los sueldos y eliminar los impuestos de una cesta de productos básicos.

"Los últimos cuatro años han sido como mirar un monitor cardíaco: Sube y luego baja... cuando el negocio mejora, los precios suben, así que te quedas en el mismo sitio", se quejó Christina Messari, taxista ateniense, a la agencia AP.

Niki Klaoudatou, madre soltera, asegura que ahora se preocupa más por el dinero que durante los peores años de la crisis económica del país. Su sueldo de 850 euros no le permite hacer frente a la hipoteca, los gastos de sus dos hijos pequeños y la comida.

"Le tuve que decir a mi hijo de doce años que no podía llevarlo en coche con sus amigos porque no nos llega el dinero, que necesitamos para la comida. Me sentí muy mal. Muy, muy mal (…) Nunca lo habría hecho antes", sostuvo Klaoudatou ante la agencia Reuters.

Son muchos los casos como el de Niki en toda Grecia.

Accidente de ferrocarril, la gran deuda con el pueblo griego

Uno de los fantasmas de fondo de estas elecciones tiene nombre, es el accidente de ferrocarril del 28 de febrero. Un tren de pasajeros chocó contra otro de mercancías que circulaba por la misma vía en el norte de Grecia, y causó la conmoción del país entero. Más tarde, se esclarecieron los motivos que propiciaron el siniestro: las estaciones de tren no contaban con personal suficiente y las infraestructuras de seguridad estaban averiadas y eran antiguas, muy por debajo de los estándares de seguridad europeos.

La oposición no lo dudó y acusó al partido Nueva Democracia por la grave colisión que se saldó con la vida de 57 personas, el accidente más grave de tren del país del último siglo. Y es que, aunque los problemas en el sistema ferroviario no eran nuevos –con décadas de negligencia-, sí era responsabilidad directa del Ejecutivo.

El suceso dañó el mensaje de Mitsotakis y su promesa de modernización de Grecia. Pero, sobre todo, mostró la urgencia de invertir en infraestructuras clave en el país.

Una niña enciende una vela, en memoria de las víctimas de la colisión de trenes, fuera de la estación de tren de la ciudad de Larissa, a unos 355 kilómetros (222 millas) al norte de Atenas, Grecia, jueves 2 de marzo de 2023. © Vaggelis Kousioras / AP

En marzo, tras el accidente, miles de jóvenes salieron a las calles en las mayores protestas contra el Gobierno heleno de los últimos años. La mayoría de las víctimas mortales eran estudiantes que volvían a la universidad tras un festivo.

"Sabemos que como jóvenes tenemos que luchar por nuestros derechos, por nuestras necesidades, pero resulta que incluso tenemos que luchar por nuestras propias vidas (…) Esto sólo puede causar rabia e indignación. Te preguntas: ¿en qué clase de sociedad vivo? No me ofrece nada. Sólo toma y toma", apuntó Evangelia Grigoriou, una estudiante de 22 años, cuyo amigo murió en el accidente.

No obstante, a pesar de la rabia y la indignación de los jóvenes griegos, la popularidad de Mitsotakis se ha visto afectada pero no se ha hundido, ya que sigue liderando en las encuestas de opinión.

¿Migración? Un tema menos central en estas elecciones

Durante los últimos comicios, la migración fue uno de los temas fundamentales. Pero la Grecia de 2023 parece menos preocupada por ese tema, según expertos y politólogos. No obstante, sigue estando en la agenda de las campañas.

A pesar de las críticas en su contra sobre este tema, el actual primer ministro siempre ha defendido que su postura migratoria es "estricta pero justa". De hecho, Mitsotakis aprobó una ley migratoria en la semana previa a las elecciones con un plan para ampliar el muro con Turquía y el Centro de Recepción e Identificación de migrantes de la región de Evros.

Según este, las autoridades griegas ampliarán la valla hasta 35 kilómetros en los próximos 12 meses y también los controles, todo con fondos públicos.

El Papa Francisco visita el campamento de refugiados y migrantes de Mavrovouni que alberga a unos 2.200 solicitantes de asilo en condiciones penosas en la isla de Lesbos, Grecia, el 5 de diciembre de 2021. © REUTERS/Alkis Konstantinidis

Sin embargo, la ilegalización del partido de extrema derecha y de ideología neonazi Amanecer Dorado en 2020, hace que las medidas más drásticas respecto a este tema estén más lejos. El Partido Nacional Griego, afiliado a Amanecer Dorado, no tiene el mismo índice de aceptación según las encuestas.

Además, los partidos de la oposición -tanto Syriza como Pasok- se han mostrado mucho más moderados con la migración, algo que, junto el relativo control migratorio de la nación del sur de Europa, le ha restado importancia respecto al 2018.

No obstante, hay otros temas que están sobre la mesa en esta cita electoral, problemas que preocupan a la mayoría de los griegos, como la corrupción, la burocracia y el envejecimiento de la población, retos que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno.

El Ministerio del Interior de Grecia calcula que a las 22:00 horas del 21 de mayo se habrá escrutado el 80 % de los votos, momento a partir del cual los griegos estarán más cerca de conocer a su nuevo Ejecutivo.

Con AP, Reuters, EFE y medios locales

