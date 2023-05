Mitsotakis apuesta por nuevas elecciones en Grecia para poder gobernar en solitario

Archivo-El primer ministro griego y líder del partido gobernante conservador Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, se dirige a sus seguidores durante un mitin preelectoral en Atenas, Grecia, el 19 de mayo de 2023. © Louiza Vradi/Reuters

Texto por: Yurany Arciniegas Seguir 4 min

El primer ministro del país, Kyriakos Mitsotakis, anunció este lunes 22 de noviembre que no formará un gobierno de coalición y propuso que una nueva elección se lleve a cabo el próximo 25 de junio. El partido conservador del premier, Nueva Democracia (ND), ocupó el primer lugar en los comicios celebrados un día antes. Sin embargo, no logró la mayoría para gobernar en soledad, por lo que forzaría otra votación, en la que regiría una nueva ley electoral.