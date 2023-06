Manifestación de mayor importancia en Polonia en contra del Gobierno de extrema derecha

Centenares de miles de personas estuvieron en las calles de la capital Varsovia para protestar en contra del Gobierno de Andrzej Duda, a solo unos meses de las elecciones legislativas. Los manifestantes denunciaron, entre otras cosas, la "Lex Tusk", una ley creada para luchar contra la injerencia extranjera pero denunciada como un instrumento de represión de la oposición.

Medio millones de polacos estuvieron en las calles de la capital este domingo 4 de junio y en varias cuidades del país para protestar contra el partido en el poder Ley y Justicia y luchar en favor de la democracia. La manifestación convocada por la oposición fue un éxito, especialmente a pocos meses de las elecciones legislativas que se celebrarán en octubre y noviembre.

Los líderes de la oposición no habían elegido la fecha al azar, ya que el 4 de junio de 1989 fue la fecha en la cual se celebraron las primeras elecciones parcialmente libres, símbolo de la democracia en el país.

"Basta" y "No queremos una Polonia autoritaria" eran los lemas de las pancartas llevabas por los manifestantes.

Asistentes a una manifestación antigubernamental organizada por la oposición en Varsovia el 4 de junio de 2023. © AFP

"He venido porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Quiero vivir en un país donde me sienta segura. Donde haya medios de comunicación libres, tribunales libres, escuelas libres”, confió a AFP Jolanta Bak en Varsovia.

Mucha gente también manifestó su temor de ver la nación seguir a Hungría y Turquía en su camino de la autocracia.

"Si esto no cambia, será Hungría o será Turquía. Esa es la situación, y no quiero que eso ocurra. Quiero que (Polonia) sea un país libre, quiero poder hablar libremente de cualquier tema y hacer lo que quieras y no lo que te ordenen", dijo Piotr a AFP.

Lech Walesa, que fue el líder de Solidaridad, el primer sindicato libre del mundo comunista en los años 80 participó en la marcha. Walesa recibió el Premio Nobel de la Paz en 1983 y estaba ausente de la escena política desde hace muchos años.

Este domingo, dijo que había esperado "pacientemente" el día en que el partido Ley y Justicia tuviera que marcharse. "Señor Kaczynski, hemos venido a buscarle. Ese día ha llegado", declaró en referencia a Jarosław Kaczyński, creador y presidente de Ley y Justicia.

“Lex Tusk”

En la marcha también participó Donald Tusk, líder del partido de la oposición Plataforma Cívica y ex primer ministro. En un breve discurso, y en referencia a la presencia de Lech Walesa, Donald Tusk subrayó que la misión de la oposición es "de una importancia comparable" a la de los años ochenta contra el comunismo.

Donald Tusk y Lech Walesa a la cabeza de la procesión en Varsovia, Polonia, el domingo 4 de junio de 2023. © Wojtek Radwanski, AFP

Este domingo, la gente denunció en particular la ley sobre la Comisión de Investigación de las Injerencias Extranjeras, que permite investigar a los políticos sospechosos de favorecer los intereses rusos, pero considerada como un aparato de represión interna.

Según varios expertos constitucionalistas polacos, la que llaman "Lex Tusk" podría impedir que Donald Tusk llegue al puesto de primer ministro si gana las elecciones de noviembre.

"Vamos a estas elecciones a ganar y a corregir los errores humanos. Os prometo la victoria, el arreglo de los males, la compensación de los agravios humanos y la reconciliación entre los polacos", dijo Tusk a la multitud.

Elecciones parlamentarias

Las elecciones de octubre podrían ser estrechas pero el partido Ley y Justicia sigue en frente en algunos sondeos. Según un sondeo de Pollster publicado el 29 de mayo, se atribuye más del 32% de las intenciones de voto al partido presidencial y el 27% a la Coalición Cívica que incluye a la Plataforma Cívica.

Desde la guerra en Ucrania, Ley y Justicia ha sido la principal voz contra el Kremlin en Europa, lo que favorece al partido. Además, desde su llegada al poder en 2015, ha podido ejercer una política populista, con un mayor gasto social al mismo tiempo que políticas conservadoras.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski en el patio del Castillo Real durante una visita a Varsovia, Polonia, el 5 de abril de 2023. © Reuters/Aleksandra Szmigiel

El Gobierno niega ir en contra de las normas democráticas y afirma que unos de sus objetivos es proteger los valores cristianos tradicionales frente a Occidente. Apoya a la Iglesia y restringió el derecho al aborto en el país.

"Las mujeres han perdido el derecho a abortar incluso cuando el feto tiene una enfermedad terminal, y algunas mujeres han muerto", explicó Barbara a AP.

Ley y Justicia también llegó a controlar el poder judicial y los medios de comunicación. También se teme que lleve Polonia a abandonar la Unión Europea.

La oposición llamó a una masiva participación en las elecciones para poder detener al partido presidencial.

Con AP y AFP

