Rusia afirma que repelió “gran ofensiva” de Ucrania en Donetsk

El hecho, en el que el Kremlin dijo haber matado a 250 soldados ucranianos, se registró en Donetsk, en el este de Ucrania, una de las provincias anexadas por Moscú. Sin embargo, Kiev no ha confirmado esa información. En los últimos días, los altos mandos del Ejército del país atacado han mantenido bajo reserva las operaciones a medida que se acerca el momento de lanzar su esperada contraofensiva para recuperar territorios capturados por el Kremlin. Entretanto, Wagner señaló que las fuerzas ucranianas recuperaron un asentamiento al norte de Bakhmut, lo que calificó de “vergüenza”.

Captura de video de un dron, publicada por Rusia el 5 de junio de 2023, que muestra un vehículo blindado en llamas, en un lugar no identificado, después de que el Ministerio de Defensa de Moscú señalara que las tropas de su país frustraron una “gran ofensiva ucraniana” en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.

250 soldados ucranianos muertos, 21 vehículos blindados de transporte personal, 16 tanques y tres vehículos de combate de infantería destruidos es, según el Ministerio de Defensa ruso, el resultado de una presunta respuesta de sus tropas a una “importante” operación del Ejército de Kiev, en Donetsk, en el este de la nación invadida.

“En la mañana del 4 de junio, el enemigo lanzó una ofensiva a gran escala en cinco sectores del frente en dirección al sur de Donetsk (…) El objetivo del enemigo era romper nuestras defensas en el sector más vulnerable, en su opinión, del frente. El enemigo no logró su cometido, no tuvo éxito”, sostuvo la cartera de Defensa rusa en la madrugada de este lunes 5 de junio.

La versión del Kremlin sostiene que sus hombres frustraron los grandes asaltos mientras las fuerzas de Volodímir Zelenski atacaban con seis batallones mecanizados y dos brigadas, en el territorio controlado por los invasores, donde Moscú ha sospechado durante mucho tiempo que Kiev buscaría abrir una brecha.

Captura de pantalla de un video publicado por el Ejército de Ucrania el 4 de junio de 2023, que muestra un vehículo militar destruido por las fuerzas ucranianas cerca de Klischiivka, Donetsk. © Ejército de Ucrania/Vía Reuters

Algunos videos publicados en línea por Moscú mostraron lo que asegura serían vehículos blindados ucranianos explotando en campos cerca de Velyka Novosilka, a unos 96 kilómetros al oeste de la ciudad de Donetsk, pero las imágenes no han sido verificadas de forma independiente, por lo que no ha sido posible confirmar la fecha en que habrían sido grabadas ni el número de muertos.

Otras imágenes divulgadas por el Ejército ucraniano muestran un vehículo militar destruido por sus militares cerca de la aldea Klischiivka, en Donetsk.

Por su parte, las autoridades de Ucrania no han confirmado las declaraciones del Kremlin. "No tenemos esa información y no comentamos sobre ningún tipo de falsedad", aseguró un portavoz militar tras ser cuestionado sobre las afirmaciones de Moscú.

Tampoco la actualización diaria del estado mayor ucraniano el domingo mencionó una gran ofensiva, aunque informó sobre 29 enfrentamientos en las regiones de Donetsk y Lugansk y 15 ataques aéreos contra tropas enemigas en todo el país.

¿Campaña de desinformación o inicio frustrado de la contraofensiva?

Aunque Moscú insiste en que habría repelido una “gran ofensiva” en el este, Kiev sugiere que los informes rusos serían parte de una campaña de desinformación en momentos en que ultima su esperada operación a gran escala.

Con esa operación, los soldados de Volodímir Zelenski prometen recuperar los territorios arrebatados por Moscú a lo largo del país, incluidas Donetsk y Lugansk, en el este, y Jersón y Zaporizhia, en el sur. Se trata de las cuatro regiones anexadas por Moscú en los cuestionados referendos del pasado septiembre.

Miembros del Ejército ucraniano se transportan a bordo de un tanque, en una carretera hacia la ciudad de Bakhmut, en medio de la guerra rusa. En la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el 12 de mayo de 2023. © Reuters/Sofiia Gatilova

Pese a que se trata de una ofensiva ampliamente anunciada, en los últimos días funcionarios ucranianos han subrayado la necesidad de mantener bajo reserva los movimientos de sus militares.

Pero previamente, los altos mandos del Ejército de Kiev indicaron que cualquier contraofensiva de este tipo estaría precedida y acompañada de trucos y ataques de distracción para “dar forma al campo de batalla” y causar la mayor confusión posible en las filas rusas.

De hecho, en las últimas semanas se han registrado embestidas en las regiones rusas de Belgorod y Bryansk, adjudicadas por milicias de voluntarios rusos y anti-Kremlin, que formarían parte de una estrategia para forzar el traslado de tropas de Moscú a esa zona de su país alejándolas del frente de batalla dentro del territorio ucraniano, según señaló la semana pasada el portavoz del ala política de la Legión de la Libertad de Rusia, Alexei Baranovsky.

Además, durante la madrugada de este 5 de junio se registró una escalada significativa en los combates a lo largo de las líneas del frente de combates en Zaporizhia. No obstante, las autoridades del país invadido hace más de 15 meses no confirmaron que esos enfrentamientos marcaran el comienzo de su contraofensiva.

"La guerra continúa. Hasta la victoria total", se limitó a responder Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, tras ser cuestionado al respecto.

Es una “vergüenza”: Wagner señala que Ucrania recuperó un asentamiento al norte de Bakhmut

Mientras Kiev y Moscú cruzan versiones sobre el inicio de la anunciada contraofensiva, en Bakhmut el país invadido estaría dando pasos firmes por la recuperación de esa disputada ciudad, pese a que las tropas invasoras se adjudicaron su captura total.

Este lunes, Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, cuyos paramilitares lideraron las operaciones para arrebatar esa urbe, aseguró que el Ejército de Ucrania retomó parte del asentamiento de Berkhivka, al norte de la urbe, movimiento que calificó de "vergüenza" para Moscú.

"Ahora parte del asentamiento de Berkhivka ya se ha perdido, las tropas están huyendo en silencio. ¡Deshonra!", señaló Prigozhin en un audio divulgado por su servicio de prensa.

Archivo-Soldados ucranianos de la Brigada 57 de Infantería en una trinchera cerca de la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania. © AFP/Anatolii Stepanov

Ante la situación, el hombre cercano a Vladimir Putin, pero que en el último mes ha protagonizado reprimendas contra el Kremlin por la presunta falta de respaldo y armas, instó al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, y al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, a pasar al frente para reunir a las tropas.

Las declaraciones de Prigozhin se producen menos de dos semanas después de que anunciara que inició el repliegue de sus hombres en esa zona para transferir sus posiciones al Ejército de Moscú.

Pero la medida procedió en medio de los combates de los soldados ucranianos a las afueras de Bakhmut que se resisten a dar por concluidas sus operaciones para retomar ese territorio.

Con Reuters y AP

