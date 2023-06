¿Por qué Macron lee novelas de ciencia ficción para prepararse para las guerras del futuro?

El futuro de la guerra

París, Francia – Mientras el Parlamento de Francia se prepara para votar el miércoles sobre los planes para aumentar el gasto militar, las Fuerzas Armadas galas parecen dispuestas a seguir contratando a autores de ciencia ficción para imaginar futuras amenazas a la seguridad nacional. Hasta ahora, los novelistas de ciencia ficción del proyecto Red Team Defense han escrito más de una docena de historias y publicado dos libros que tratan sobre la guerra basada en la desinformación masiva, el bioterrorismo y una nación pirata. Incluso el presidente Emmanuel Macron los está leyendo.

'Crónica de una muerte cultural anunciada' está ambientada en un futuro próximo. Las Fuerzas Armadas tienen que evacuar a los ciudadanos franceses y europeos de Grande-City tras extenderse el rumor de un ataque biológico en los institutos. El agente patógeno es un tipo de coronavirus que provoca graves problemas respiratorios y sepsis.

Pero los soldados se enfrentan a un desafío que no podían ver venir. En este mundo de ciencia ficción, los ciudadanos se han dividido en comunidades, o "esferas seguras", en función de lo que quieren ver, oír y creer.

"Hay comunidades estructuradas en torno a una negativa deliberada a ver ciertas partes de la realidad, hasta el punto de que si te niegas a ver algo, deja de existir para ti", explica Virginie Tournay, coautora de la historia. "Los veganos pueden elegir no ver platos con carne, o incluso carnicerías en la calle".

Es el terreno perfecto para que el enemigo lleve a cabo una campaña de desinformación masiva. Bombardeadas por noticias falsas, algunas esferas seguras empiezan a desconfiar de los esfuerzos de evacuación de las Fuerzas Armadas. Los soldados franceses están desorientados y su cohesión interna empieza a resquebrajarse.

"Hoy en día, las fake news están por todas partes. Que hay grupos que se adhieren a las fake news es una realidad", afirma Virginie Tournay. "Pero hasta ahora no habíamos llevado el tema hasta el extremo, en el que existen comunidades estructuradas en torno a realidades alternativas basadas no sólo en noticias falsas, sino en preferencias personales. Aquí, realidad y realidad virtual se confunden por completo".

Soldado de infantería francés con exoesqueleto de titanio. Incluye: Casco VR, máscara filtrante, botas jet-pack y escáner ambiental. De Crónica de una muerte cultural anunciada (Temporada 1). © Amaury Bundgen - Red Team Défense

Ciencia ficción y el próximo presupuesto militar de Francia

La Asamblea Nacional, Cámara Baja del Parlamento francés, votará el miércoles 7 de junio el próximo presupuesto militar, que prevé un aumento hasta los 413.000 millones de euros de 2024 a 2030, un tercio más que en el anterior septenio. Cualquier futuro proyecto de ciencia ficción, como el Equipo Rojo, entraría en la dotación presupuestaria de "Innovación", de 10.000 millones de euros.

En el contexto de la invasión rusa de Ucrania, Emmanuel Macron y su Gobierno sostienen que es necesario un importante aumento del gasto militar para que Francia pueda hacer frente a las amenazas modernas y futuras.

El presupuesto pasará a la Cámara Alta, el Senado, antes de ser votado por última vez en la Asamblea Nacional. El Gobierno espera que la votación final tenga lugar antes del desfile militar anual del 14 de julio.

Los equipos

Equipo Rojo: Autores de ciencia ficción y diseñadores gráficos.

Equipo Azul: Analistas de las Fuerzas Armadas francesas.

Equipo Púrpura: Expertos civiles y militares a los que puede recurrir el Equipo Rojo.

Equipo Negro: Universidad PSL, encargada de las operaciones.

El proceso creativo

Virginie Tournay solicitó escribir relatos de ciencia ficción para el Ministerio de las Fuerzas Armadas tras ver una solicitud de empleo en LinkedIn. Tournay es investigadora en Ciencias Políticas en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS). Antes de presentar su candidatura, ya había escrito y publicado una novela de ciencia ficción.

Fue seleccionada para formar parte del Equipo Rojo, junto a una docena de escritores y diseñadores gráficos. Ninguno es miembro de las Fuerzas Armadas. Su trabajo consiste en crear historias y gráficos que imaginen amenazas futuras entre 2030 y 2060 para que las Fuerzas Armadas reflexionen sobre ellas.

Presentan sus trabajos al Equipo Azul, formado por analistas de las Fuerzas Armadas. Tournay explica que los dos equipos tienen un "pacto de caballeros" por el que nadie se adentra en el territorio del otro.

"Este experimento sólo funciona porque la parte creativa y la analítica están separadas", explica.

"En la parte creativa, producimos las historias y las presentamos. Pero no nos corresponde a nosotros, como Equipo Rojo, extraer lecciones militares de ellas. Ni siquiera podría decirte quién las analiza. Eso nos da una libertad inmensa, porque no tenemos que pensar en cómo serán recibidas nuestras historias. Y eso es muy importante, porque de lo contrario no nos permitiríamos crear historias totalmente distópicas. Tenemos total libertad creativa".

La Universidad Paris Sciences & Lettres (PSL) gestiona las operaciones del proyecto. Su vicepresidente, Cédric Denis-Rémis, afirma que había dos criterios clave de selección para los autores y diseñadores gráficos. En primer lugar, debían haber publicado al menos una obra de ciencia ficción.

En segundo lugar, debían comprometerse, antes de ser contratados, a abandonar una idea si el grupo quería tomar otra dirección. Se contrató a dos consultores, ambos antropólogos, para que actuaran como árbitros.

"Su superpoder es decir: 'Nos quedamos con esto, no nos quedamos con aquello'", explica. "Son capaces de arbitrar dentro del grupo, para que éste pueda avanzar".

La Universidad PSL también ha puesto en marcha un equipo de investigadores y científicos a los que el Equipo Rojo puede recurrir si necesita conocimientos y experiencia específicos.

Un enjambre de Wenzis, un pequeño robot con forma de mosquito que drena la energía de sus enemigos. De After the Carbonic Night (Temporada 2). © Amaury Bundgen - Red Team Défense

Mantener un perfil bajo

Para algunos de los miembros del Equipo Rojo, producir material para el Ejército no encaja con su identidad de escritores y diseñadores gráficos independientes.

"Algunos autores trabajan con seudónimo", dice Tournay. "Para los autores de ciencia ficción que se dedican a ello a tiempo completo, sería muy, muy complicado trabajar abiertamente con el ejército. Porque la ciencia ficción es, por definición, un campo contestatario que rechaza 'el sistema'".

Como la mayoría de los investigadores universitarios franceses, Virginie Tournay es funcionaria. "Para mí, esto entra dentro del servicio público. Mi vocación es reforzar y mejorar el funcionamiento del Estado, del Estado soberano", afirma.

El Comandante Jean-Baptiste Colas, de la Agencia de Innovación para la Defensa (AID) de las Fuerzas Armadas, afirma que el objetivo de narradores como Tournay es sacar a los pensadores militares franceses de su zona de confort y alejarlos del pensamiento de grupo.

"En el siglo XXI, ante las crisis actuales y las que atravesaremos en el futuro, hay que saber rodearse de personas que nos alejen de nuestras ideas preconcebidas, prejuicios y estructuras organizativas clásicas", afirma.

¿Están haciendo algo novedoso los franceses?

Las Fuerzas Armadas francesas no son las primeras en acercarse al mundo de la ciencia ficción. El Sigma Forum lleva años ofreciendo servicios de consultoría sobre ciencia ficción a oficiales estadounidenses.

El Ministerio de Defensa británico (MOD) también se adentra en el género. A principios de este año, el Ministerio dio a conocer "ocho visiones del futuro" escritas por dos renombrados escritores de ciencia ficción estadounidenses, Peter Singer y August Cole.

"Pensar lo inimaginable no es más que un día en la oficina para los escritores de ciencia ficción de talento", declaró la consejera científica jefe Dame Angela McLean. "¿A quién no le gustaría escuchar lo que gente así tiene que decir?".

Colas insiste en que el enfoque de Francia es diferente.

"Francia lo ha hecho a la francesa. El enfoque anglosajón está muy centrado en la tecnología", afirma (los franceses utilizan el término "anglosajón" para referirse a británicos, estadounidenses, canadienses y australianos, o una mezcla de los cuatro).

Colas no quiere ser menos que los "anglosajones".

"Por ejemplo, 'Ghost Fleet', de Peter Singer y August Cole, es un thriller tecnológico. Trata cuestiones de defensa, pero desde un punto de vista muy tecnológico", explica. "Francia se arriesgó a tener un grupo de autores que abordan temas relacionados con la filosofía, la sociología y la psicología, que no es necesariamente lo que hacen nuestros aliados anglosajones".

Soldados con el traje protector Enskin atacados por un Wenzi. De After the Carbonic Night (Temporada 2). © Amaury Bundgen - Red Team Défense

¿Por qué ciencia ficción?

Las historias ofrecen una alternativa a los informes estándar de varias páginas que tienen que leer los responsables de la toma de decisiones.

"Creamos estas historias como una vía de escape. Son como un mini Netflix para los responsables de la toma de decisiones", explica el Comandante Colas. "Por eso hoy, el Presidente de la República incluido, puede acceder a estas historias y sumergirse en el contexto de estas amenazas. Es un buen cambio con respecto a los informes que [el presidente] ve todos los días, que pueden ser un poco oscuros, contundentes y secos."

Colas dice que el Presidente Emmanuel Macron incluso pidió una línea directa de alta seguridad para poder hacer preguntas al Equipo Rojo.

La historia "Después de la noche carbónica" explora la guerra basada en el uso de la energía y ha suscitado reflexiones en las Fuerzas Armadas sobre el consumo de energía, en particular de combustible, y la dependencia de vehículos pesados en las zonas de combate.

Describe temperaturas récord que provocan una serie de megaincendios que arden durante meses. El ahorro de energía se hace necesario para la supervivencia inmediata. Los soldados se equipan con un equipo especial de protección 'Enskin', que incluye herramientas de comunicación y garantiza la gestión de la energía. Se enfrentan a los "Wenzis" enemigos, pequeños robots parecidos a mosquitos que pican a sus oponentes para drenarles la energía.

Colas cuenta que el Equipo Rojo fue invitado a participar en las reflexiones sobre el portaaviones de nueva generación de la Armada, que sustituirá al Charles de Gaulle. El Equipo Rojo imaginó posibles ataques de piratas, que no habían sido previstos por los ingenieros y expertos de la industria implicados.

"Gracias al Equipo Rojo", explica Colas, "a la hora de proteger el perímetro cercano del buque de guerra, es decir, la zona muy, muy próxima a él, se modificaron partes de la disposición de seguridad del portaaviones". No dio más detalles, por razones obvias de secreto de defensa.

¿Qué le espera al Equipo Rojo?

El Equipo Rojo ha completado su misión, por ahora. La cuarta y última temporada de escenarios se presentará a las Fuerzas Armadas a finales de junio. Dos historias estarán disponibles en las librerías a principios de 2024. Las historias a la venta al público serán editadas, para no revelar información clasificada "¡o dar malas ideas a nuestros enemigos!", dice Colas.

Confía en que el proyecto, que ha costado dos millones de euros, haya demostrado su valor.

"Estamos estudiando qué sería factible poner en marcha, quizá un programa más ambicioso que incluya no sólo al sector de la defensa", afirma. "Lo que es seguro es que la aventura no va a terminar. Cambiará de formato y tal vez incorpore a más actores que el experimento".

*Texto adaptado de su original en inglés

