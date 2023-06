El príncipe Harry declara ante los juzgados por el escándalo de escuchas telefónicas de la prensa

Harry vs. tabloides británicos

El príncipe Harry compareció el lunes y el martes ante el Tribunal Superior de Londres para alegar que los artículos sobre él publicados en los periódicos británicos dirigidos por 'Mirror Group Newspapers' contenían información obtenida por medios ilegales. Si las alegaciones resultan ciertas, podría demostrarse la existencia de "piratería telefónica a escala industrial" en uno de los mayores grupos periodísticos británicos.

El príncipe Harry ha pasado dos días en la tribuna del Tribunal Superior de Londres revisando el contenido de docenas de artículos que se remontan a los primeros años de su vida como objeto de interés de la prensa sensacionalista.

El duque de Sussex afirma que 148 artículos que documentan acontecimientos como las visitas de su madre, la princesa Diana, a su colegio; un brote de fiebre glandular; discusiones telefónicas con su ex novia, Chelsy Davy; y casos de consumo ilegal de drogas contienen detalles que los periodistas obtuvieron por medios ilegales.

El impacto acumulativo de toda una vida de artículos 'intrusivos' le creó "una enorme paranoia", declaró el miembro de la realeza en una declaración como testigo, y añadió la sensación de que ni siquiera podía confiar en sus médicos.

Un abogado de 'Mirror Group Newspapers' (MGN) dijo que los detalles de los artículos se obtuvieron por métodos legales, incluida la compra de información a conocidos del príncipe, la reimpresión de información que ya se había publicada en otros periódicos y sesiones informativas para la prensa de miembros del personal real.

En el estrado, el príncipe Harry dijo que todos los artículos pueden relacionarse con las "señas de identidad" de la recopilación ilegal de información, como llamadas perdidas y mensajes de voz misteriosos que indican pirateo telefónico, y pruebas de repetidos casos de pagos de periodistas a investigadores privados.

"En el corazón de la cultura popular"

Es raro que estas acusaciones lleguen a juicio. El músculo jurídico y los grandes bolsillos de muchas empresas británicas de medios de comunicación actúan como un eficaz elemento disuasorio: 'MGN' ha pagado unos 120 millones de dólares a unos 600 demandantes que les acusaban de pirateo telefónico y de obtener historias por otros medios ilícitos.

Pero es aún más raro que un miembro de la familia real testifique ante un tribunal: el príncipe Harry es el primer miembro de la realeza de alto rango que comparece en el estrado desde 1891.

Aporta un perfil único al caso, con un vasto presupuesto y una compilación única de pruebas. "Alguien como el príncipe Harry se encuentra en una posición única, ya que habrá sido objeto de un gran número de artículos sensacionalistas durante un periodo de tiempo significativo", afirma el profesor Paul Wragg, director del grupo de campaña 'Hacked Off', que apoya a las víctimas de abusos de la prensa.

En este caso, el príncipe Harry es el que destaca dentro de las más de 100 personas que han demandado a 'MGN', 'Daily Mirror', 'Sunday Mirror' y 'Sunday People', acusándoles de actividades ilegales generalizadas entre 1991 y 2011.

El miembro de la realeza es uno de los cuatro demandantes que se presentan a juicio como "casos representativos".

Un boceto de Elizabeth Cook muestra al Príncipe Harry siendo interrogado por Andrew Green KC, en el Tribunal Superior en el centro de Londres el miércoles 7 de junio de 2023. © AP / Elizabeth Cook

Tradicionalmente, los tabloides británicos ocupan un lugar único en el discurso nacional. "Se leen en todo el país y marcan la agenda de la conversación pública", afirma Adrian Bingham, catedrático de Historia Británica Moderna en la Universidad de Sheffield. "Históricamente, han estado en el corazón de la cultura popular".

El periodo durante el cual se publicaron los artículos presentados como prueba coincide con el apogeo de "un mercado sensacionalista enormemente competitivo, en el que la competencia siempre triunfaba sobre la ética", añade Bingham. "La primicia lo era todo para los editores. Había poca moderación".

La opinión pública británica quedó ampliamente conmocionada cuando en 2011 el diario 'The Guardian' reveló que periodistas de la publicación 'News of The World', de Rupert Murdoch, habían interferido en las investigaciones policiales sobre la desaparición de la niña desaparecida, Millie Dowler, escuchando ilegalmente los mensajes de su buzón de voz.

Investigaciones posteriores revelaron que los periodistas también habían pirateado los teléfonos de víctimas de los atentados de Londres de 2005. Familiares de soldados británicos fallecidos y numerosas celebridades, políticos y miembros de la familia real.

Se abrieron causas penales en las que se condenó a tres periodistas y redactores de 'News of the World' por obtener ilegalmente información confidencial. Otros condenados fueron investigadores privados y miembros de la policía.

Una investigación judicial pública, presidida por Justice Leveson en 2011-12, se basó en la premisa de que dentro de las redacciones, "cualquier ilegalidad que se estuviera produciendo era llevada a cabo por un número limitado de individuos", añade Wragg.

En "escala industrial"

'MGN' alega que el príncipe Harry no ha cumplido el plazo de seis años para presentar su demanda, pero no niega haber participado en prácticas ilegales. Antes del juicio de esta semana, la editorial se disculpó "sin reservas" ante el príncipe por un caso de recopilación ilegal de información.

Sin embargo, el duque de Sussex y otros demandantes pretenden demostrar que prácticas como el pirateo telefónico se producían a "escala industrial", y no sólo en un grupo de periódicos.

El juicio contra 'MGN' es el primero de los tres que la realeza espera presentar. Tanto él como otros demandantes están a la espera de saber si los tribunales permitirán que se lleven a juicio dos casos distintos contra las empresas matrices de los periódicos 'The Sun' y 'Daily Mail'.

"El príncipe Harry es sin duda la figura principal, pero estamos hablando de cientos de personas que afirman que ha habido un número significativo de infracciones de la ley durante un largo periodo de tiempo", afirma Wragg.

De ser cierto, "reabre la cuestión de la regulación de la prensa y de su idoneidad en este país", afirma Wragg.

El martes, al término de la declaración del príncipe, los abogados de la defensa afirmaron que no había presentado "ni una sola prueba" de que su teléfono hubiera sido pirateado por periodistas de 'MGN.'

Según la realeza, esto se debía a que los periodistas en cuestión habían utilizado "teléfonos desechables" que les permitían destruir los registros de llamadas.

El caso continúa.

Adaptado de su original en inglés

