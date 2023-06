Pérdidas de Kiev y errores de Moscú: Putin da su versión sobre el estado de la guerra en Ucrania

GUERRA EN UCRANIA

En un encuentro con 18 blogueros y corresponsales de guerra rusos, el mandatario abordó la situación de sus fuerzas armadas en el campo de batalla. El mandatario planteó la posibilidad de que Rusia salga del acuerdo de granos del mar Negro. Por otro lado, esbozó las que, en su opinión, son las posibilidades de salir de las hostilidades. La destrucción de la represa Nova Kakhovka y la contraofensiva ucraniana también estuvieron sobre la mesa.

Un encuentro inédito desde el inicio de la guerra. Corresponsales de medios de prensa nacionales, junto a blogueros militares que reportan las acciones diarias en el frente de batalla en Ucrania, sostuvieron un intercambio con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La mayoría de los temas tratados en la reunión estuvieron relacionados con la guerra. Incluso el mandatario planteó el interrogante, sin ahondar en detalles, de si Rusia debería intentar tomar Kiev, la capital ucraniana.

"¿Deberíamos regresar allí o no? ¿Por qué estoy haciendo una pregunta tan retórica?", sentenció frente a los corresponsales y blogueros rusos reunidos en uno de los salones del Kremlin. "Solo yo puedo responder esto", concluyó sin abordar más la cuestión.

La hipótesis pública de Putin plantea un desafío estratégico para Ucrania, concentrada en una contraofensiva en el este del país, y un llamado de atención para no descuidar la capital.

En la reunión, Putin habló sobre la toma del territorio ucraniano, el acuerdo de granos del mar Negro, la contraofensiva ucraniana y la respuesta de su ejército, el estado e la industria militar rusa, errores y pérdidas de las tropas del Kremlin, la entrega de armas occidentales, la destrucción de la represa de Nova Jakhovka y la paz, entre otros asuntos. © via Reuters - Sputnik

Sobre la mesa también estuvo la toma del territorio ucraniano, el acuerdo de granos del mar Negro, la contraofensiva ucraniana y la respuesta de su Ejército, los errores y pérdidas de las tropas del Kremlin, la entrega de armas occidentales, la destrucción de la represa de Nova Kakhovka y la paz, entre otros asuntos. ¿Cuál fue el panorama que dio Putin sobre estos temas?

El acuerdo de granos

El pacto, negociado bajo el auspicio de la ONU y Turquía, permitió reanudar las exportaciones de cereales por parte de Ucrania hacia las naciones más necesitadas, evitando así una crisis alimentaria mundial. La aceptación del acuerdo por parte de Rusia no fue gratis, el documento vino acompañado de varios pedidos para que el país pudiese comercializar sus productos agrícolas pese a las sanciones occidentales. También con la reconexión del banco agrícola Rosselkhozbank al sistema de pagos SWIFT.

Desde las primeras semanas del convenio, Putin denunció la falta de cumplimiento de la contraparte. “Desafortunadamente, una vez más nos engañaron: no se hizo nada en términos de liberalizar el suministro de nuestro grano a los mercados extranjeros. Hubo muchas condiciones que los occidentales tuvieron que cumplir bajo el liderazgo de la ONU”, afirmó, por lo que planteó la posibilidad de no renovar el acuerdo.

Además, denunció —según las estimaciones rusas— que tan solo un 3,5% de las exportaciones van a parar a las naciones más necesitadas y que un 40% llega a la Unión Europea. Debe recordarse que los productos de este sector, como los fertilizantes, son elaborados por empresas cuyos dueños son algunos de los hombres más ricos de Rusia. En este sentido, las condiciones de Putin podrían leerse como un intento por disminuir el descontento al interior del país sobre las penalidades.

Según la agencia de noticias Reuters, las sanciones no apuntan a los productos agrícolas. Sin embargo, la logística de transporte, pagos, seguros, entre otros, plantean fuertes obstáculos para las empresas que los comercializan. El trato de granos ha permitido a Ucrania exportar más de 31 millones de toneladas, principalmente de trigo y maíz. China, España, Turquía, Egipto, Países Bajos y Bangladesh se encuentran entre los principales destinos. En mayo el acuerdo fue prorrogado por dos meses.

La contraofensiva ucraniana

Según Putin, las tropas ucranianas han sufrido pérdidas “catastróficas” en esta nueva etapa que comprende la contraofensiva de Kiev. El presidente destacó que, desde el inicio de esta operación, sus fuerzas han perdido unos 54 tanques, mientras que Ucrania al menos 160, sumado a unos 360 vehículos blindados.

El jefe de Estado comentó que entre el 25% y el 30% del armamento occidental entregado a Kiev ha sido destruido en los últimos diez días por la aviación y la artillería rusa, todo esto según estimaciones del Kremlin.

Aunque no reveló el número de bajas propias, resaltó que cuentan con “diez veces menos que las bajas de las Fuerzas Armadas de Ucrania”. Según él, no podrán resistir mucho tiempo dependiendo del suministro de sus aliados.

En cuanto a la respuesta rusa, señaló que “todo dependerá del potencial que exista en el momento que termine la llamada contraofensiva”. “Esa es la clave”, aseveró. Luego dejó claro que Ucrania no contará eternamente con apoyo, incluso de Estados Unidos.

Washington “aparenta como que no teme” una escalada, puntualizó. Y agregó: “En cambio, allí hay mucha gente razonable que no quiere llevar las cosas hasta una Tercera Guerra Mundial, en la que no habrá vencedores, incluido Estados Unidos”.

En otro momento, se refirió irónicamente sobre los tanques alemanes, al afirmar que los Leopard “arden maravillosamente”. La información brindada por Putin no ha sido comentada por Ucrania.

Errores en la campaña rusa

En un acto de cierta autocrítica, Putin reconoció las carencias que afectan el desempeño, en ocasiones, de su Ejército. Pese al rearme que sus fuerzas han experimentado en los últimos ocho años, Putin aseveró que entre los equipos que faltan se enumeran las municiones de precisión y equipos de comunicaciones. “Durante la operación militar especial quedó claro que había muchas cosas que faltaban (...) debemos producir diferentes drones, ofensivos y espías. Pero esto requiere tiempo”, sentenció.

También admitió fallas en la planificación, principalmente en la defensa de las fronteras ante sabotajes e incursiones "enemigas". "Debemos proteger a nuestros ciudadanos (...) hay que reforzar la seguridad de la frontera. En principio, se podía haber pensado que el enemigo se comportaría así y, seguramente, prepararse mejor", señaló.

Así, Putin se refirió a la creación de una zona de seguridad, como una respuesta ante estos ataques. “Si esto continúa, posiblemente entonces tendremos que estudiar la cuestión, y esto lo digo con mucho cuidado, de crear en territorio de Ucrania una especie de zona sanitaria a tal distancia que sea imposible alcanzar nuestro territorio”, subrayó.

Reconoció además las fallas en el sistema de defensa antiaéreo ante los ataques con drones. Uno que ha sido elaborado para responder a aviones y misiles, mientras que a los equipos se les dificulta detectar los drones más actuales, construidos con materiales ligeros, incluso con madera.

También abordó si realizaría un nuevo llamado a las reservas del Ejército, algo que por el momento negó. Esta es una de las medidas más impopulares entre los rusos. Muchos de ellos, principalmente hombres, escaparon hacia algunas naciones vecinas para evitar el reclutamiento.

La destrucción de Nova Kakhovka

Como era de esperar, Putin responsabilizó a los ucranianos de volar la represa de Nova Kakhovka de manera “deliberada”. Según el mandatario, se utilizaron misiles occidentales, pero dejó algunas dudas abiertas.

Él mismo afirmó que sus soldados no “detectaron grandes explosiones” antes del colapso de la presa, lo que descartaba que la estructura contara con minas plantadas con anterioridad.

A pesar de que en sus palabras dejó claro que Rusia no estaba interesada en la destrucción de Nova Kakhovka, ya que inundó buena parte de los territorios ocupados por Moscú en esa zona. "Lamentablemente, esto frustró la contraofensiva en este frente", destacó. Asimismo, reconoció que debe limpiarse la zona ante la muerte de una buena cantidad de ganado y animales salvajes, así como la inundación de cementerios y vertederos de basura.

Según Putin, ¿qué se necesita para la paz?

Por último, se refirió a la posibilidad del final del conflicto. Putin dijo que su país está dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones, pero que la manera más efectiva de detener las acciones combativas es con el fin del suministro de equipamiento militar occidental.

"La clave para resolver el problema está de su lado. Si realmente quieren que el conflicto de hoy se resuelva a través de conversaciones, solo necesitan tomar una decisión: dejar de suministrar armas. Eso es todo. Ucrania no produce nada por sí misma. Mañana querrían conversaciones de paz, no formalmente, pero a todos los efectos", expresó.

El jefe del Kremlin culpó a Ucrania de "tirar todo" cuando contaban con un acuerdo "espeso", elaborado por los negociadores de ambas partes. Resaltó además la hipótesis de que Occidente busca derrotar a Rusia por medio de Ucrania.

Reacciones a las palabras de Putin

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) no se quedó en silencio ante las críticas de Putin sobre el acuerdo de granos. Uno de sus portavoces, Stéphane Dujarric, evitando una respuesta directa al presidente ruso, arguyó que la ONU continuará los esfuerzos por mantener con vida el pacto.

Según Dujarric, a pesar de los obstáculos, se han conseguido “algunos logros” en cuanto a la exportación de productos agrícolas rusos. También recalcó que la ONU no tiene nada que decir sobre el destino final en la distribución de los granos ucranianos ni de los “contratos comerciales” que rigen en su destino.

Por otro lado, en una reunión previamente pactada, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se encuentra en una visita de trabajo Estados Unidos. Allí, en reunión con el presidente Joe Biden, se dio a conocer otro paquete millonario de ayuda a Ucrania.

La asistencia, valorada en más de 300 millones de dólares, consiste en misiles antitanque Javelin, municiones para los sistemas de lanzamiento HIMARS, municiones y proyectiles antiaéreos y al menos 15 vehículos de combate Bradley. Este conjunto de técnica militar llega después de otro paquete de asistencia de seguridad por un valor de más de 2.000 millones de dólares.

