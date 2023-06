Rusia da un primer paso para aprobar una controvertida ley que prohíbe la transición de género

La Duma abrió el camino a una ley que prohíbe el cambio de sexo por operación quirúrgica. La medida también busca imposibilitar el cambio de género en los documentos de identidad y otros certificados oficiales. Su aprobación constituiría un golpe adicional en contra de la comunidad LGBTQI+ rusa, que recibe una presión creciente por parte del Gobierno de Vladimir Putin desde hace más de una década, bajo el argumento de querer “proteger” los valores “tradicionales y familiares”.

La Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, aprobó este miércoles una ley que prohíbe los procedimientos de transición de género, algo legal en el país desde 1997.

"Al personal médico se le prohíbe realizar intervenciones dirigidas al cambio de sexo de la persona, incluyendo la formación de las características sexuales primarias y secundarias de otro sexo", señala el texto del proyecto de ley.

La excepción serán las operaciones para corregir "anomalías en la formación del sexo de los niños" e incluso deberán ser aprobadas por las instituciones sanitarias federales.

La ley también tiene como objetivo prohibir el cambio de género en los documentos de identidad y otros certificados oficiales. El texto podría ser aprobado definitivamente en las próximas semanas.

Según el legislador Pyotr Tolstoy, el objetivo es "proteger a Rusia con sus valores y tradiciones culturales y familiares y detener la infiltración de la ideología antifamiliar occidental".

"Una persona se levanta por la mañana y decide que ya no es hombre, sino mujer, o mujer, y no hombre. Va a una clínica privada (...), recibe un certificado y se va al registro civil, al departamento de documentos de identidad, a cambiar su apellido, nombre y patronímico (…) y puede ocurrir lo siguiente: contraen matrimonio y, no lo quiera Dios, adoptan un niño", señaló el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin.

El presidente de la Duma calificó la transición de género de "puro satanismo" al iniciar la votación este miércoles.

"No queremos que esto ocurra en nuestro país. Dejemos que esa política diabólica se lleve a cabo en Estados Unidos", añadió Volodin.

Pero para Kyle Knight, investigador del Programa de Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la organización Human Rights Watch, "los políticos rusos están perjudicando a las personas transexuales e intersexuales al seguir desplegando una retórica cínica de 'valores familiares' para defender ideas regresivas sobre el género y la sexualidad, al tiempo que atacan los derechos de consentimiento informado de adultos y niños".

Para justificar el nuevo proyecto de ley, los legisladores argumentaron que varios jóvenes estarían utilizando el cambio de género para eludir el servicio militar obligatorio.

Actualmente, tal como afirma 'El País', una persona de al menos 18 años que desea cambiar de género debe "obtener un certificado médico" que acredite "su transexualidad (aunque la transexualidad no es considerada como una enfermedad desde 2018, cuando la OMS decidió sacarla del listado de patologías)".

A diferencia de otros países, no se requiere terapia hormonal ni una cirugía de reasignación de género para obtener este certificado. Después, la persona puede ir a una oficina de registro estatal y obtener un nuevo certificado de nacimiento y luego, un nuevo pasaporte y otros documentos. En total, el procedimiento toma entre varias semanas y dos años para llevarse a cabo.

Según Maxim, activista del grupo de derechos trans Center T, que cambió su marcador de género hace tres años, es un proceso “largo y costoso”. Sin embargo, señala que Rusia también provee buena atención médica de afirmación de género y tiene buenos cirujanos y endocrinólogos que asesoran sobre la terapia hormonal. Unas condiciones que ahora podrían cambiar.

Una ley “nefasta” según la comunidad LGBTQI+

En los últimos meses, frente al temor de tal proyecto de ley, las demandas de cambio de género aumentaron en el país. Se teme que la aprobación de la ley dispare los suicidios entre miembros de la comunidad trans de Rusia, que calificaron el proyecto de "nefasto".

Los menores de 18 años, en particular, que desean realizar una transición están viendo esta posibilidad alejarse.

Lyubov, madre de un joven trans de 17 años y terapeuta que trabaja con adolescentes trans, declaró a AP que "la gran mayoría de ellos vivían con la esperanza y la ilusión de cumplir los 18”.

"Nuestros hijos están entre la espada y la pared: por un lado, la presión social y, por otro, la falta de esperanza de que cuando cumplan 18 años algo cambie", aseguró.

"Veo el futuro bastante triste", añadió Lyubov. Las personas trans no podrán "cambiar su vida de acuerdo con su identidad de género" y, en paralelo, tendrán que enfrentarse a una sociedad que las pinta como "no sanas, no normales, sin derecho a vivir."

Según el abogado de derechos humanos Max Olenichev, la gente que desea cambiar de sexo o de género dentro del marco jurídico tendrá que irse al extranjero. "Ni la transición médica ni la legal serán posibles sin cambiar el país de residencia", concluyó.

Una década de represión contra la comunidad LGBTQI+

Rusia ha ejercido una presión creciente sobre la población LGBTQI+, especialmente en la última década, tanto para preservar los "valores tradicionales" como para —según ha señalado Moscú— contrarrestar el envejecimiento de la población.

El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión con blogueros y corresponsales de guerra en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 13 de junio de 2023. © via Reuters - Sputnik

En 2013, el Kremlin aprobó una ley que restringe los derechos LGBTQ+, conocida como la ley de 'propaganda gay', que prohíbe cualquier referencia en el espacio público a las "relaciones sexuales no tradicionales". Ya no se puede representar de forma neutra o positiva a las personas LGBTQI+ en el cine, la literatura o los medios de comunicación.

En 2020, Putin impulsó una reforma para ilegalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. "Los matrimonios homosexuales no producen hijos", aseguró el jefe del Kremlin.

