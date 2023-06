Entre avances y feroces combates, Ucrania inicia su tercera semana de contraofensiva

A inicios de junio, Kiev empezó sigilosamente su contraofensiva, con la cual espera recuperar los territorios que le fueron arrebatados por Moscú desde febrero del año pasado. El resultado de dicha operación ha sido positivo, según lo han reportado las fuerzas ucranianas. No obstante, los enfrentamientos han dejado grandes pérdidas humanas, mientras los combates se recrudecen. En otras noticias, 'The New York Times' publicó una investigación en la que resalta que hay evidencias que sugieren la responsabilidad de Rusia en el ataque a la represa de Nova Kakhovka.

Soldados ucranianos de la 28.a Brigada Mecanizada Separada disparan un lanzagranadas en la línea del frente cerca de la ciudad de Bakhmut, región de Donetsk, el 17 de junio de 2023, en medio de la invasión rusa de Ucrania. AFP - ANATOLII STEPANOV

Anuncios Lee mas A escasos 15 días desde que Ucrania inició su anunciada contraofensiva, se reportan algunos avances como la retoma de ocho asentamientos que le fueron arrebatados por las fuerzas rusas. Avances que han sido reconocidos a cuentagotas por Rusia, luego de que Vladímir Rogov, representante ruso en Zaporizhia, reconociera la pérdida del "control operativo" de un pueblo de la zona en disputa. "Llenando los accesos y suburbios occidentales de Piatijatki con cadáveres de cientos de sus militares, el enemigo logró tomarlo bajo control operativo", escribió Rogov en Telegram. El representante de Moscú dijo que sus fuerzas se están desplegando para evitar que el Ejército ucraniano logre más avances en su intento por recuperar los territorios de los que perdió el control desde hace más de un año. 02:10 Ucrania también ha informado sobre avances en algunas aldeas de la región de Donetsk, cercana a Zaporizhia, el Donbass y la península de Crimea. El Ministerio de Defensa de Rusia no ha confirmado las pérdidas, pero sí ha admitido que los combates se han vuelto más fuertes, principalmente en el frente de Zaporizhia. Una contraofensiva feroz y de violencia desmesurada Las tropas rusas aseguran que repelen la totalidad de los ataques e informaron que el bando ucraniano tuvo "más de 200 pérdidas de militares y 33 tanques" en tan solo un día. Un informe de la inteligencia británica confirma la severidad de los combates en Zaporizhia, Donetsk y en los alrededores de la disputada ciudad de Bakhmut. "En estas zonas, Ucrania continúa operaciones ofensivas y ha logrado pequeños avances", señaló Londres. Por su parte, Ucrania ha informado que, en promedio, el Ejército ruso tiene pérdidas equivalentes a más de cuatro compañías militares de tropas y equipamiento en lapsos de 24 horas. De igual manera, el 18 de junio, las fuerzas de Kiev aseguraron haber destruido un importante depósito de municiones de la región sureña de Jersón, ocupada por Rusia, que no emitió ningún pronunciamiento al respecto. No obstante, los medios ucranianos publicaron una serie de videos en los cuales se veían los ataques al depósito, seguidos por una gran columna de humo, producto de las explosiones. NYT: 'Rusia perpetró el ataque a la represa de Nova Kakhovka' Así lo reveló una investigación del diario 'The New York Times', tras asegurar que Rusia habría provocado una explosión interna de la enorme hidroeléctrica de Kakhovka el pasado 6 de junio, la cual dejó más de 17.000 evacuados y un enorme daño ambiental. Una vista aérea muestra un área inundada después de que se rompiera la presa de Nova Kakhovka , en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kherson, Ucrania, el 10 de junio de 2023. REUTERS - STRINGER Según el diario, luego de indagar con ingenieros y expertos en explosivos, encontraron evidencia que sugiere que "una carga explosiva en un pasaje que atraviesa la base de concreto de la presa detonó", causando destrucción a las poblaciones aledañas de Jersón, controladas por Moscú. "La evidencia sugiere claramente que la represa fue paralizada por una explosión provocada por el lado que la controla: Rusia", afirmó el 'Times'. Ucrania no será invitada a unirse a la OTAN en su próxima cumbre Jens Stoltenberg, secretario general de la organización militar, dijo que durante la próxima reunión del bloque en Vilna, Lituania, no se emitirá una invitación formal para el ingreso de Ucrania a la Alianza . El líder aseguró que los aliados no debatirán acerca de la invitación formal a Kiev durante la cumbre anual de líderes de la OTAN, que este año tendrá lugar entre el 11 y el 12 de julio. No obstante, Stoltenberg aseguró que mantendrán su apoyo "el tiempo que sea necesario". Las declaraciones de la cabeza de la Alianza fueron realizadas en conjunto con el canciller alemán Olaf Scholz durante una reunión en Berlín, en medio de las maniobras aéreas que realiza por estos días la OTAN, catalogadas como las más grandes desde la fundación de la Organización. El canciller alemán Olaf Scholz (derecha) y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dan una conferencia de prensa el 19 de junio de 2023 en la Cancillería de Berlín. © AFP - TOBIAS SCHWARZ Durante la rueda de prensa en la capital alemana, ambos líderes informaron que uno de los propósitos de la cumbre es celebrar una primera reunión del denominado Consejo OTAN-Ucrania, un nuevo foro en el que buscan "marcar un camino futuro". Stoltenberg y Scholz mostraron su interés en que Suecia y Finlandia acudan a Vilna en julio como miembros de la OTAN, aunque el ingreso sueco sigue pendiente de ser ratificado por Turquía. Ambos países formalizaron su solicitud de ingreso a la Alianza durante la cumbre del año pasado, realizada en España. Con EFE, Reuters y medios locales