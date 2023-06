Rusia: procesado por "extremismo", Navalny se arriesga a una nueva pena de prisión

Condenado a nueve años de cárcel por "fraude", Alexéi Navalny se enfrenta a décadas de prisión en un nuevo juicio que se inicia este lunes 19 de junio en Rusia. Acusado de "extremismo" y de "rehabilitar la ideología nazi", el opositor acusa al Kremlin de querer mantenerle en prisión de por vida.

Alexéi Navalny no termina su enfrentamiento con el sistema judicial ruso. El opositor encarcelado, en la mira del Kremlin, se enfrenta a decenas de años de cárcel en un nuevo juicio por "extremismo". Esta ofensiva judicial ilustra el clima de represión que se vive en Rusia con la guerra de Ucrania como telón de fondo.

Desde el inicio de la campaña militar en Ucrania, en febrero de 2022, la mayoría de las principales figuras de la oposición que no han huido de Rusia han sido encarceladas o procesadas, en particular por manifestarse en contra del conflicto.

Alexéi Navalny, conocido por sus investigaciones contra la corrupción, cumple ya una condena de nueve años de cárcel por "fraude", una condena que considera política.

En 2020, este opositor de 47 años sobrevivió por poco a un incidente de envenenamiento del que culpa al Kremlin. Encarcelado desde enero de 2021, ahora se enfrenta a hasta 30 años de prisión en un nuevo juicio en el que se le acusa de "extremismo" y de "rehabilitar la ideología nazi".

El opositor también ha dicho que se enfrenta a un caso de "terrorismo" por el que podría ser condenado a cadena perpetua, pero se conocen pocos detalles.

El juicio se celebra en la colonia penitenciaria de alta seguridad IK-6 de Melekhovo (región de Vladimir, 250 km al este de Moscú). Los contornos de la acusación aún no están claros, ya que la defensa de Navalny solo ha tenido 10 días para examinar los 196 tomos del expediente del caso.

"Aunque es obvio, a juzgar por el grosor de los tomos, que soy un delincuente metódico y diligente, es imposible entender con precisión de qué se me acusa", bromeó recientemente Navalny.

El líder de la oposición acusa al Kremlin de querer mantenerle en prisión de por vida para hacerle pagar por sus críticas, que no han flaqueado a pesar de su encarcelamiento. A través de su equipo, Navalny sigue publicando regularmente en las redes sociales, denunciando en particular la guerra en Ucrania.

En régimen de aislamiento

Alexéi Navalny "está siendo juzgado por su actividad política", declaró a la AFP su portavoz, Kira Iarmych.

Según ella, la vista del lunes debería estar abierta al público, pero el juez podría cambiar de opinión en el último momento y favorecer un juicio a puerta cerrada.

Según sus partidarios, Alexéi Navalny está siendo sometido a un trato especialmente duro en la cárcel, donde ha perdido peso y es incomunicado con el menor pretexto.

En un mensaje publicado a principios de junio, el opositor afirmaba que había sido enviado por decimosexta vez a una celda disciplinaria, donde los presos se encuentran solos y se enfrentan a drásticas condiciones de vida.

Alexéi Navalny con su esposa Yulia. Alexander NEMENOV AFP

Alexeï Navalny también acusó a la administración penitenciaria de acosarle, por ejemplo, haciéndole pasar a un compañero de celda con una infección vírica y mal olor, u obligando a los presos a escuchar discursos del presidente ruso Vladimir Putin.

Al igual que Alexéi Navalny, la mayoría de los opositores conocidos que no se han exiliado han sido encarcelados en los últimos años, sobre todo desde el inicio del conflicto en Ucrania.

Entre ellos, Vladimir Kara-Mourza, condenado en abril a 25 años de cárcel por "alta traición", e Ilia Iachine, condenado en diciembre a ocho años y medio de cárcel por criticar la guerra contra Ucrania.

Con motivo de su 47 cumpleaños, a principios de junio, Alexéï Navalny declaró estar de buen humor, a pesar de las dificultades de su detención.

"Está claro que no me gustaría despertarme en este agujero, sino desayunar con mi familia, un beso en las mejillas de mis hijos, abrir mis regalos y decir 'Guau, esto es exactamente con lo que he estado soñando'", escribió.

Pero, añadió, un "futuro mejor" sólo es posible "si un cierto número de personas están dispuestas a pagar por el derecho a tener creencias".

Este artículo fue adaptado de su original en francés

