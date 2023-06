Contraofensiva ucraniana: ¿puede Kiev darle tiempo al tiempo?

ANÁLISIS

Desde el inicio de la contraofensiva ucraniana en mayo, Kiev afirma haber capturado ocho aldeas, pero ninguna de gran importancia estratégica. ¿Es esta lentitud una táctica o una señal de fracaso?

Anuncios Lee mas

Pyatykhatky, de 300 habitantes, a unos cincuenta kilómetros al sur de Zaporizhia. Este lunes 19 de junio, el Ejército ucraniano celebró haber logrado recuperar este pueblo de las manos de las fuerzas rusas. Se trata del octavo pueblo reconquistado desde el comienzo de la contraofensiva en mayo, y el segundo en la región de Zaporizhia en una semana.

Estas conquistas territoriales han sido calificadas de "limitadas" por el Instituto para el Estudio de la Guerra, Institut for the Study of War, un think tank que lleva casi un año publicando informes diarios sobre la guerra en Ucrania. Según afirma, los avances son esencialmente pequeñas aldeas sin importancia estratégica significativa.

Contraofensivas muy diferentes

El Ejército ucraniano ni siquiera "ha alcanzado todavía las estructuras defensivas que los rusos han levantado para hacer frente a la contraofensiva", señala Huseyn Aliyev, especialista en el conflicto ucraniano-ruso de la Universidad de Glasgow.

Esto dista mucho de los éxitos fulgurantes que Kiev registró en Járkiv y Jersón durante las anteriores contraofensivas lanzadas a finales del verano de 2022. Una aparente lentitud por parte del Ejército ucraniano que Moscú se apresuró a presentar como señal de que la contraofensiva había fracasado.

Además, esta vez, las fuerzas ucranianas están dotadas de modernos equipos —tanques, municiones, radios, entre otros— suministrados por los países occidentales y que supuestamente darían a Kiev una ventaja decisiva en su contraofensiva.

Las autoridades rusas emitieron una serie de declaraciones en las que afirman que sus tropas han repelido los asaltos a lo largo de toda la línea del frente. El presidente ruso, Vladimir Putin, habló incluso de "pérdidas catastróficas" para el Ejército ucraniano. Estas declaraciones fueron respaldadas por imágenes de tanques occidentales destruidos, que circularon ampliamente por las redes sociales de los blogueros rusos.

Es evidente que hubo un fallo por parte de los medios de comunicación occidentales a la hora de presentar la contraofensiva y sus objetivos antes de que empezara, afirma Glen Grant, analista de la Fundación Báltica para la Seguridad y especialista en cuestiones militares rusas.

El énfasis puesto en los últimos meses en la entrega de equipamiento moderno a Kiev "puede haber hecho que las expectativas de éxito rápido del Ejército ucraniano se hayan elevado demasiado", señala Sim Tack, analista principal de la Fundación Báltica para la Seguridad y especialista en cuestiones militares rusas.

"Es cierto que si se evalúa el éxito de la contraofensiva ucraniana en términos de ganancias territoriales, el avance puede parecer lento en comparación con la reconquista de Járkiv", explica Tack. Pero hubo un cambio de naturaleza desde otoño de 2022. "En aquella época, todavía era una guerra de movimiento, lo que significaba que una contraofensiva rápida podía encontrar al enemigo por sorpresa allí donde había descuidado sus posiciones defensivas", señala Aliyev.

El problema es que, desde principios de enero, Rusia ha tenido tiempo de sobra para "establecer una línea defensiva que no tiene puntos débiles reales", señala Aliyev. En otras palabras, no tiene sentido lanzar todas sus fuerzas —incluidos los últimos equipos suministrados por los países de la OTAN— contra unas posiciones que se han ido reforzando con el paso de los meses.

Sería la ocasión ideal para que Rusia infligiera el máximo de bajas al enemigo. Y "cualquier vídeo de un tanque occidental destruido es una derrota para Ucrania porque corre el riesgo de debilitar el apoyo de la opinión pública occidental", asegura Tack.

Pero, ¿dónde están las nuevas brigadas?

De ahí la idea de avanzar más "despacio, pero con seguridad para desgastar la resistencia rusa hasta romper la línea defensiva", dice Grant. En otras palabras, al atacar a lo largo de las defensas rusas, los ucranianos están poniendo a prueba "la contraofensiva de desgaste", como argumenta Tack.

Gracias a las municiones y el equipamiento suministrados por los países occidentales, "los ucranianos parecen tener más reservas que los rusos", afirma Tack. "Lo que estamos viendo es que el Ejército ruso está muy ocupado redistribuyendo sus fuerzas de un lugar a otro en respuesta a las ofensivas ucranianas. Eso no es lo que se suele hacer cuando se dispone de reservas para reforzar rápidamente una parte del frente", señala Grant.

Pero existe una delgada línea entre un avance comedido y una excesiva cautela "que podría dar tiempo a Rusia para ajustar sus fuerzas a la realidad de esta contraofensiva", advierte Grant.

Uno de los grandes misterios a este respecto se refiere a las brigadas que Ucrania ha formado para este esfuerzo por recuperar los territorios del sur de Ucrania conquistados por Rusia. "Kiev ha sido capaz de crear doce nuevas brigadas motorizadas equipadas con material occidental, pero parece que de momento solo ha desplegado tres de ellas en el frente", señala Aliyev.

"Nadie sabe exactamente por qué el ejército ucraniano no ha utilizado todavía todas estas brigadas", asegura Grant. Hay muchas hipótesis, una de ellas es que Kiev quiere mantener suficientes tropas frescas en reserva para estar preparado para golpear las líneas de defensa rusas cuando empiecen a resquebrajarse.

Pero puede que no todos los nuevos equipos logren llegar, o que el entrenamiento de los soldados de estas brigadas aún no haya concluido. "No debemos olvidar que el Ejército ucraniano hasta ahora se ha limitado esencialmente a defender, y que ahora necesita ser entrenado para la ofensiva. No se pasa de una a otra en un chasquido de dedos", afirma Grant.

Sin embargo, Ucrania no dispone de todo el tiempo del mundo para llevar a cabo su contraofensiva. En primer lugar, porque los países occidentales necesitan resultados para demostrar a la opinión pública que el apoyo a Kiev marca la diferencia. En segundo lugar, porque hay que tener en cuenta el tiempo. "Las fuerzas ucranianas tienen hasta el final del verano para realizar un avance sustancial que valide su estrategia ante los ojos del mundo. Después, el tiempo otoñal e invernal dificultará mucho el avance", señala Aliyev. Así que tenemos que encontrar un objetivo que se pueda tomar en este plazo". Para Huseyn Aliyev, la ciudad importante más cercana es Donetsk, pero "está muy bien defendida por los rusos".

Este texto fue adaptado de su versión original en francés.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo