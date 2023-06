Yevgeny Prigozhin, el "cocinero" de Putin devenido en enemigo del Kremlin

Rebelión en Rusia

Yevgeny Prigozhin, el jefe de la milicia Wagner, se ha consolidado poco a poco como una figura clave en la guerra de Ucrania, capitalizando las dificultades del Ejército ruso contra Kiev. Sin embargo, esta situación ha generado numerosas tensiones con el 'establishment' militar ruso hasta alcanzar la ruptura. Ahora, en rebelión armada contra el Ejército, el exprotegido de Vladimir Putin jura "llegar hasta el final".

Anuncios Lee mas

Vladimir Putin lo acusa de haberle "apuñalado por la espalda". El cabecilla del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha pedido a sus hombres rebelarse contra el mando militar ruso, al que culpa de haber bombardeado a sus subordinados.

A raíz de esto, el exprotegido del presidente ruso ha afirmado haber tomado el control de sitios militares en la urbe de Rostov (un centro clave para el asalto ruso a Ucrania) y, de nuevo, ha acusado al Ejército de Putin de mentir a los ciudadanos. "Una gran cantidad de territorios" conquistados en Ucrania "se pierden" y "muchos soldados mueren", reveló.

Durante meses, Prigozhin ha criticado abiertamente al 'establishment' militar ruso, llegando incluso a pedir a su "protector", Vladimir Putin, que lleve a cabo "purgas estalinistas" en la Administración. France 24 recorre la carrera de este señor de la guerra de Vladimir Putin, devenido en enemigo público número uno del Kremlin.

Prigozhin, de la sombra a la luz de los focos

Este asesor, muy próximo del presidente ruso –ambos crecieron en San Petersburgo y se conocen desde hace 20 años–, ha sido presentado siempre como "cocinero" del jefe del Kremlin y como su hombre "de los trabajos sucios".

El primer apodo le viene de su pasado como restaurador. Conoció a Putin en 2001, cuando era dueño de uno de los restaurantes más destacados de San Petersburgo. Cuenta la leyenda que el líder, recién elegido presidente, había escogido su establecimiento para impresionar a su invitado del día: el exmandatario francés Jacques Chirac.

De ahí, Prigozhin siguió a su nuevo mentor hasta Moscú, donde se convirtió en 'el buen soldadito', encargado de llevar a cabo las tareas más innombrables del Kremlin tanto a nivel nacional como internacional. Pero nada se le pudo atribuir de forma oficial, ya que el "líder" de Putin actuaba tras bambalinas, huyendo de los focos en la medida de lo posible.

Antes de la guerra rusa en Ucrania, se le consideraba sobre todo el fundador del grupo Wagner –un destacamento de mercenarios cuya existencia misma era negada por Moscú–, y también el jefe de la Agencia de Investigación de Internet, una especie de "fábrica de trolls", famosa en 2016 por su involucración en la manipulación de la campaña presidencial estadounidense. Pero, nuevamente, Prigozhin negó estar vinculado a ella, amenazando incluso con procedimientos legales a quienes declarasen lo contrario.

A la izquierda, el presidente ruso Vladimir Putin, en el Kremlin de Moscú el 23 de junio de 2023 (Gavriil Grigorov); a la derecha, el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, en el Kremlin el 4 de julio de 2017 (Sergei Ilnitsky). © AFP / Sputnik

No obstante, todo esto ocurrió antes del inicio, el pasado 24 de febrero, de una "operación militar especial" que no deja de chocar con la resistencia ucraniana. Desde entonces, el hombre de las sombras se ha convertido en una bestia mediática que confiesa y reclama casi todo.

¿El grupo Wagner? Es él personificado, y el 4 de noviembre no dudó en abrir una oficina física en San Petersburgo. ¿"Troll" de Rusia? De nuevo, Prigozhin. En 2022, en la víspera de los comicios de medio término estadounidenses, confesó que en 2016 trató de influir en el resultado de las controvertidas presidenciales.

Atrás quedaron también los días en los que el secuaz de Putin actuaba en silencio. El 14 de noviembre, apareció en Telegram para aplaudir el brutal asesinato de un desertor por parte de sus mercenarios.

También ha llegado a pedir el arresto de Alexander Beglov, el gobernador de San Petersburgo. Los dos llevan años peleando entre bastidores por dudosas historias de contratación pública, salvo que la última vez Prigozhin sacó a la luz su enfrentamiento, denunciando a Beglov de todos los malos: desde liderar una "red de crimen organizado" en la misma ciudad de San Petersburgo hasta promover el "nacionalismo ucraniano".

La venganza de un "gánster" violento

Esta nueva postura de Yevgeny Prigozhin "es a la vez sorprendente, porque pasó tanto tiempo negándolo todo, y es completamente comprensible", concreta Stephen Hall, especialista en Rusia de la Universidad de Bath (en Reino Unido).

A medida que avanzan las decepciones en el Ejército ruso, "el aparato de seguridad y tecnocrático en el lugar pierde credibilidad a los ojos de Vladimir Putin, y Prigozhin quiere aprovechar esto para aumentar su influencia política", analiza Jeff Hawn, especialista en seguridad de Rusia y consultor externo para el New Lines Institute, un centro estadounidense de investigación geopolítica.

De hecho, a pesar de los numerosos retratos del "líder de Putin" publicados, que lo muestran como un íntimo del líder del Kremlin, "(Prigozhin) nunca estuvo en el primer círculo de asesores políticos", subraya Hall.

Porque Prigozhin no ostenta el perfil adecuado. Nunca pasó por el Partido Comunista antes de la caída del muro; no tiene relevo en los servicios de inteligencia; y no cuenta con apoyo político al margen de Putin. "Es un hombre ruso hecho a sí mismo, que es como decir que es un gánster que se hizo rico siendo más despiadado que los demás", explica Hawn. Y de joven fue condenado a prisión por robo y pertenencia al crimen organizado.

Un currículo perfecto para ponerse la ropa de secuaz de Putin, pero no para vestir el traje de un respetable y crucial asesor político. Excepto por que la invasión ha removido estos roles y ahora Prigozhin "ve como una oportunidad para demostrar que sus métodos son los que mejor funcionan", asegura Stephen Hall.

Las posturas cada vez más públicas del exjefe en las sombras "son la señal de una guerra territorial que tiene lugar detrás de las bambalinas del poder", desarrolla Hawn.

En este sentido, la apertura de una oficina del Grupo Wagner en San Petersburgo no es solo una oficialización de la existencia de estos mercenarios. "También es pisar los talones de los servicios de inteligencia que toleraron las acciones de estos mercenarios siempre que actuaran en África o en Ucrania, pero no en el territorio nacional considerado como de su dominio", sentencia Jeff Hawn.

Sobrevivir con o sin Vladimir Putin

Para Stephen Hall, los esfuerzos de Prigozhin por imponerse en la escena mediática "le han permitido empezar a distanciarse de Vladimir Putin". Es una especie de seguro de vida que estará tratando de implementar en caso de que el presidente no sobreviva políticamente a la guerra en Ucrania. "Mientras se le perciba simplemente como un albacea de Putin, el destino de este último también será el suyo", revela Jeff Hawn.

Aunque ha multiplicado sus acusaciones contra el mando militar ruso, Yevgeny Prigozhin siempre ha sido precavido para no criticar directamente a Putin. El presidente ruso había adoptado hasta ahora la misma estrategia, haciendo oídos sordos, en público, a las reiteradas provocaciones de su protegido.

Un statu quo que dio sus frutos sobre el terreno con la toma, en mayo de 2023, de la ciudad de Bakhmout por parte de las fuerzas de Wagner. Pero al declarar la guerra al mando del Ejército, Prigozhin ha alcanzado un punto de no retorno.

Denunciando una "puñalada por la espalda" del que ha sido durante largp tiempo su protegido, cuyo nombre nunca mencionó durante su discurso en televisión, el presidente ruso Vladimir Putin ha hecho la férrea promesa de responder de forma "implacable" contra los autores de esta rebelión.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo