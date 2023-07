En Francia, el Gobierno estudia restringir las redes sociales en caso de disturbios

El Gobierno francés confirmó el miércoles que estaba estudiando "suspender funciones" en las redes sociales en caso de nuevos disturbios, pero aseguró a su portavoz que estas medidas seguirían siendo temporales y puntuales.

¿Restringir el acceso a las redes sociales en caso de nuevos disturbios? Esta medida, mencionada por Emmanuel Macron a cerca de 300 alcaldes de ciudades víctimas de la violencia durante los disturbios, ha causado polémica. Tanto es así que el portavoz del Gobierno aclaró el proyecto el miércoles 5 de julio, asegurando que no tiene intención de llevar a cabo un "apagón generalizado" de las plataformas.

"Puede tratarse de una suspensión de funcionalidades", dijo el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, refiriéndose a las herramientas disponibles en situaciones como los disturbios desencadenados por la muerte del joven Nahel el 27 de junio.

"Llamadas a organizar el odio"

"Ustedes tienen, por ejemplo, funciones de geolocalización, en ciertas plataformas, que permiten a los jóvenes encontrarse en tal o cual lugar, mostrando escenas, cómo provocar incendios, etc..... Son llamadas a la organización del odio en el espacio público, y ustedes tienen autoridad para suspenderlas", ha dicho al informar desde el Consejo de Ministros.

Según el entorno del jefe del Estado, Emmanuel Macron "en ningún momento dijo que se planteara cortar las redes en el sentido de un apagón generalizado". "Se trata de "poder suspender temporalmente las redes sociales de vez en cuando", añadió esta fuente.

"Hay que reflexionar sobre el uso de estas redes entre los más jóvenes, en las familias, en la escuela, y sobre las prohibiciones que habría que imponer", subrayó el Jefe del Estado, según comentarios recogidos por la prensa y confirmados por el Elíseo.

"Lo hemos visto (...) cuando las cosas se nos van de las manos durante un tiempo, nos decimos: quizás nos estamos poniendo en situación de regularlas o de cortarlas", dijo. "Es importante no hacerlo de improviso. Me alegro de que no hayamos tenido que hacerlo", añadió.

"OK Kim Jong-un"

Las reacciones no se hicieron esperar. "¿Cortar las redes sociales? ¿Como China, Irán, Corea del Norte?", bromeó en Twitter el presidente del grupo Los Republicanos (LR) en la Asamblea Nacional, Olivier Marleix, lamentando una "provocación de muy mal gusto".

"OK Kim Jong-un", exclamó en la misma línea la diputada de la Francia Insumisa Mathilde Panot, refiriéndose al líder norcoreano.

"Significaría renunciar a la idea de que la democracia es más fuerte que las herramientas utilizadas contra ella. Sería un error", afirmó Éric Bothorel, diputado del partido oficialista.

El ministro de Transición Digital, Jean-Noël Barrot, propuso el martes por la noche al Senado la creación de un grupo de trabajo para estudiar las medidas a tomar en caso de disturbios, que podrían incluirse en el proyecto de ley para "asegurar" Internet.

*Con AFP; adaptado de su original en francés

