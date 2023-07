Alfombra roja, armas y críticas: Narendra Modi aterriza en Francia para el Día de la Bastilla

El primer ministro de la India fue recibido por su par francesa Élisabeth Borne en el inicio de su visita oficial de dos días como invitado de honor del presidente Emmanuel Macron para el desfile del Día de la Bastilla en París. La gira comenzó con el anuncio de Nueva Delhi de la compra de vehículos militares franceses por más de 9.000 millones de dólares. Pero el trato privilegiado a Modi despierta críticas por los abusos de derechos humanos en India bajo su administración.

El primer ministro indio Narendra Modi es el invitado de honor en el desfile de la efeméride más importante de Francia, el Día de la Bastilla, que se celebra este viernes 14 de julio, una fecha que también marca el 25º aniversario de la asociación estratégica Francia-India, según indicó el Palacio de Elíseo en un comunicado oficial.

Macron, que se ha referido en numerosas ocasiones a Modi como "su amigo", iniciará sus labores de anfitrión en el tradicional desfile del Día de la Bastilla en los Campos Elíseos el 14 de julio. Después, ambos líderes tendrán una "cena especial" en el histórico Museo del Louvre.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa indio anunció este jueves la aprobación de la compra de 26 jets de combate y 3 submarinos de fabricación francesa. La adquisición de estos vehículos militares rondaría los 9.750 millones de dólares, según fuentes cercanas a la negociación citadas por Reuters.

La invitación de honor de Macron a Modi contrasta con las diferentes posiciones de ambos países frente a la guerra en Ucrania. Mientras París condena el ataque ruso en territorio ucraniano y es partícipe en los paquetes de sanciones europeos contra el Kremlin, Nueva Delhi ha mantenido un discurso "neutral" sobre el conflicto y se mantiene como el principal socio comercial de Moscú en el ámbito armamentístico.

Una amistad con matices

En la última Asamblea General de Naciones Unidas, Macron criticó a los líderes mundiales que no se habían sumado a la condena hacia Rusia por su incursión armada en Ucrania, subrayando que no es una cuestión de "escoger un bando entre Occidente u Oriente, Norte o Sur", si no que es un tema de "responsabilidad".

"Los que hoy callan están sirviendo -contra su voluntad o secretamente con cierta complicidad- a la causa de un nuevo imperialismo", sentenció el mandatario galo. Modi está entre los líderes que no han condenado la irrupción militar rusa, negándose hasta cinco veces a hacerlo en foros de la ONU.

Fotografía de archivo del presidente francés, Emmanuel Macron, saludando al primer ministro indio, Narendra Modi, en París, tomada el 4 de mayo de 2022. © AP / Francois Mori

Sin embargo, Macron no solo no nombró a la cabeza del gobierno indio en sus críticas, si no que felicitó al gobierno de Nueva Delhi por su papel en la moderación de las conversaciones con Rusia, remarcando la charla entre Modi y el presidente ruso Vladimir Putin en Uzbekistán, donde el premier indio le habría dicho al jefe del Kremlin que "la era actual no es el tiempo para una guerra".

Paris-Nueva Delhi, una conexión "estratégica"

India y Francia tienen relaciones cercanas que se remontan a los años de la Guerra Fría. Ambas naciones pueden ser consideradas potencias medias dentro del concierto internacional y son promotoras del multilateralismo en sus relaciones internacionales.

India fue uno de los Estados fundadores del Movimiento de los No-Alineados, un bloque nacido en 1961 que albergó a aquellos países que no querían tener la influencia extranjera de ninguna de las dos superpotencias que rivalizaban en el escenario mundial. Un movimiento en el que China participó por un tiempo y que llamó la atención de Francia, después del distanciamiento que tuvo con Reino Unido en materia de política exterior.

París, especialmente bajo el gobierno de Macron, ha intentado desmarcarse de la sombra estadounidense, negando ser un país "vasallo" de Washington. Por eso ha buscado ampliar sus nexos con otras naciones, siendo India uno de sus aliados 'alternativos' más cercanos.

Aunado a lo anterior, para India, Francia es el segundo país en su lista de vendedores de armas, solo por debajo de Moscú. Una relación comercial que beneficia tanto a Nueva Delhi, en su objetivo de robustecer sus reservas militares y consagrar su posición como una potencia en ascenso, como a París, en su cometido por reactivar su industria manufacturera en infraestructura militar.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, asisten a una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, en Samarcanda, Uzbekistán, el 16 de septiembre de 2022. © Reuters/Sputnik/Alexander Demyanchuk

Por último, algunos analistas perciben los cercanos nexos entre ambas naciones como un intento de Francia por encontrar una opción alterna al suministro de mercancías chinas, sumado al fortalecimiento de la economía india para que pueda contrarrestar la influencia de Beijing en la región.

Sin embargo, Christophe Jaffrelot, analista político francés, menciona que la apuesta de Occidente por el crecimiento de India puede ser contraproducente, ya que "India le tiene miedo a China", y aunque tenga un crecimiento comparable, no estaría dentro de su interés nacional el desafiar al gigante asiático.

"Tanto estadounidenses como franceses apuestan por India, con la esperanza de que actúe como contrapeso de China. Sin embargo, nada es menos cierto (…) En una posición de debilidad a varios niveles, India teme a China, hasta el punto de no estar dispuesta a oponerse a ella", afirmó el investigador del CERI-SciencesPo y CNRS a France 24.

La invitación de honor a Modi, criticada por su oscuro historial de derechos humanos

El privilegio de que Modi sea el invitado de honor en el Día de la Bastilla ha generado dudas en Francia, particularmente por el historial de abusos de derechos humanos de su administración nacionalista hindú. En un artículo de opinión en el diario francés 'Libération' dirigentes del Partido Verde y funcionarios de la alianza de izquierda Nupes criticaron la decisión de Macron.

Si bien reconocen la importancia de los lazos geoestratégicos y las relaciones bilaterales, los firmantes de la columna señalaron que se necesitaría a alguien "totalmente ignorante del contexto político interno actual del subcontinente, o completamente cínico para convertir al sr. Modi en el invitado de honor de la República Francesa en su día más simbólico del año".

La columna recuerda que el BJP, un partido "que afirma ser el nacionalista hindú más virulento, claramente en la extrema derecha del espectro político indio", era el ala política del "RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh), un grupo paramilitar ultranacionalista fundado en 1925 sobre el modelo del partido nazi en Alemania". "El asesino de Mahatma Gandhi en 1948, Nathuram Godse, provenía de las filas del RSS", señalaron los políticos franceses.

Describiendo la invitación de Macron como "cínica", la columna señaló que "el país de Mahatma Gandhi y nuestra 'patria de los derechos humanos' merecen algo mucho mejor".

Con Reuters y France 24 en inglés

