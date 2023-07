A medida que se multiplican las milicias privadas rusas, también lo hacen los problemas del Kremlin

Wagner y compañía

El Kremlin dijo el viernes que estaba considerando legalizar las empresas militares privadas, cuyo número se ha disparado desde 2014. A qué se debe esta inflación y qué revelan estos ejércitos paralelos sobre el funcionamiento del poder ruso? He aquí algunas respuestas.

Anuncios Lee mas

Se llaman Convoy, Patriot, Grupo de Seguridad Moran, Shchit ('Escudo')... El viernes 14 de julio, el Kremlin declaró que estudia legalizar las empresas militares privadas, entre ellas el grupo Wagner, cuya existencia aún no está autorizada por la legislación rusa.

"Legalmente, la empresa militar privada Wagner no existe y nunca ha existido. Es una cuestión que hay que estudiar y examinar más a fondo", declaró a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, añadiendo que se trataba de una "cuestión bastante compleja".

01:39 France 24 © France 24

Estas declaraciones siguen a un mensaje similar de Vladimir Putin el día anterior en una entrevista con el diario Kommersant. "¡El grupo (Wagner) está ahí, pero no existe legalmente! (...) Esa es otra cuestión relacionada con (su) legalización efectiva. Una cuestión que debe plantearse en la Duma (cámara baja del Parlamento), en el seno del Gobierno", declaró el presidente ruso.

Aunque prohibidas por la ley, las empresas militares privadas (EMP) no han dejado de ganar terreno en Rusia en los últimos años, impulsadas por las ganancias inesperadas creadas por la guerra de Ucrania y el deseo del Kremlin de convertir estos ejércitos en la sombra en un instrumento de su política exterior desde la anexión de Crimea en 2014.

El modelo Blackwater

Rusia, debilitada por las sanciones y aislada en la escena internacional, buscaba extender su influencia geopolítica, sobre todo en Siria y en el continente africano, a través de la milicia privada Wagner.

La creación en 2014 del grupo paramilitar dirigido por Yevgeny Prigozhin, caído en desgracia desde su rebelión abortada en junio, se inspiró directamente en Blackwater, un grupo mercenario desplegado en Irak por Estados Unidos que se ha convertido en un símbolo de la privatización de la guerra.

Para los rusos, estas empresas militares privadas ofrecen una serie de ventajas, como unos costes de funcionamiento inferiores a los de las tropas regulares y el hecho de que no tienen existencia legal, lo que permite a Moscú librar guerras híbridas negando su implicación.

"En aquella época, la doctrina militar rusa hacía hincapié en las respuestas asimétricas frente a adversarios más poderosos como la OTAN", recuerda Danilo Delle Fave, especialista en inteligencia del Equipo Internacional para el Estudio de la Seguridad (ITSS) de Verona. "Los mercenarios pueden ser enviados para hacer el trabajo sucio o simplemente para llevar a cabo las misiones más arriesgadas, aquellas que no quieres confiar a tus fuerzas especiales", añade el investigador.

Una treintena de PMC (empresas de seguridad privadas) activas

Otra ventaja es que las muertes de estos combatientes voluntarios, ex miembros de las fuerzas especiales, ex convictos o fervientes nacionalistas, no se contabilizan en las pérdidas oficiales, lo que reduce el coste político de la invasión rusa de Ucrania para el Kremlin.

Rusia tiene actualmente 27 PMC (empresas de seguridad privadas) activas, más del 70% de las cuales fueron lanzadas después de 2014, según Molfar, un sitio ucraniano de inteligencia de fuente abierta (Osint).

Entre estas nuevas empresas militares privadas se encuentran las del gigante energético Gazprom, que recientemente ha creado dos ejércitos privados, conocidos como Fakel ("antorcha") y Plamya ("llama"). Estos ejércitos privados se encargan de proteger los activos de la empresa en el extranjero, pero también apoyan a las fuerzas rusas en Ucrania. Incluso la Iglesia Ortodoxa Rusa financia su propia PMC, cuyos combatientes participan en la "operación especial" del Kremlin.

"En el futuro, el número de compañías militares privadas podría seguir creciendo, sobre todo tras el fin de la guerra en Ucrania. Para muchos rusos movilizados en el frente, estas milicias privadas ofrecerán oportunidades de trabajo y les permitirán seguir utilizando las competencias que han aprendido sobre el terreno", pronostica Marcel Plichta, especialista en relaciones internacionales de la Universidad de St Andrews (Reino Unido) y antiguo analista del Departamento de Defensa estadounidense.

Según el estudio publicado por Molfar, alrededor de una cuarta parte de las sociedades militares privadas rusas sólo operan en Ucrania, mientras que una docena están presentes en varios países del mundo, especialmente en África. Su papel es simple: defender los intereses de sus dirigentes y los del Kremlin. En este sentido, el modelo Wagner ha sido abundantemente documentado: acaparar recursos naturales a cambio de misiones de combate, entrenamiento militar e inteligencia.

Esta fotografía tomada el 3 de febrero de 2021 muestra un camión del grupo militar privado ruso Wagner en la saqueada base del Ejército Centroafricano (FACA) de Bangassou, atacada el 3 de enero de 2021 por los rebeldes. AFP - ALEXIS HUGUET

"Lo que hace único a Wagner en comparación con otras empresas militares privadas es que Prigozhin no es sólo un jefe mercenario, es un hombre de negocios. En África, explota minas de oro a través de sus propias empresas, con sus propios empleados, su propio servicio de seguridad, y luego organiza el transporte de los minerales fuera del país. Por el momento, no se me ocurre ninguna otra milicia con semejantes capacidades", afirma Marcel Plichta.

10:40

Milicias privadas no tan privadas

Lejos de actuar de forma autónoma, las PMC rusas y sus líderes mantienen estrechos vínculos de subordinación con el aparato de seguridad y los poderes políticos rusos. En particular, el grupo Wagner tiene fama de ser un refugio para antiguos oficiales de la inteligencia militar rusa (GRU).

Tras negar la existencia de Wagner, el propio Vladimir Putin reconoció a finales de junio los vínculos entre el Estado ruso y los hombres de Yevgeny Prigozhin. "De mayo de 2022 a mayo de 2023, el Estado pagó a Wagner 86.000 millones de rublos (casi mil millones de euros) para mantenerlo", explicó el presidente ruso, a raíz de la rebelión abortada del grupo paramilitar.

En junio de 2022, el Tesoro estadounidense sancionó a la empresa de seguridad RSB-Group, una de las más antiguas y grandes de Rusia, "que presta servicios a varias empresas rusas en estrecha colaboración con el FSB", el Servicio Federal de Seguridad encargado de la seguridad interior.

El Ministerio de Defensa también controla y financia varios ejércitos en la sombra. El propio ministro, Sergei Shoigu, está afiliado a la PMC Patriot. En Crimea, el político Sergueï Axionov, que gobierna la península anexionada, desempeña desde finales de 2022 el papel de señor de la guerra con Convoy, una milicia privada que ha llevado a cabo varias operaciones en la región ucraniana de Kherson.

Divide y vencerás

"Las élites se han dado cuenta de que tener una PMC puede permitirte ser reconocido por el Kremlin. Porque si contribuyes al esfuerzo bélico [en Ucrania], serás recompensado", afirma Anton Shekhovtsov, director del Centro para la Integridad Democrática, entrevistado por Euronews.

Según Danilo Delle Fave, este sistema "casi feudal" sirve para consolidar el poder de Vladimir Putin. "La multiplicación de centros de poder en competencia entre sí les impide crear alianzas y volverse contra el líder. El mismo tipo de dinámica se observó en el régimen nazi", analiza el investigador.

Sin embargo, la rebelión abortada del grupo de Wagner demostró la fragilidad de tal estructura, que en última instancia podría ser un factor de inestabilidad interna. "En Rusia se ha producido una fragmentación de las misiones de seguridad: el Ministerio de Defensa, la PMC, la Guardia Nacional, que es casi la guardia personal de Vladimir Putin [...]. Todo esto ha llevado a un debilitamiento del Estado", afirma Marcel Plichta.

01:38 El grupo Wagner protagonizó una rebelión contra Moscú. © France 24

Ha llegado el momento de retomar el control de la nebulosa formada por estos grupos armados. Desde el 1 de julio, las empresas militares privadas están obligadas a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa. El mes pasado, Moscú publicó un vídeo en el que aparecía el grupo paramilitar checheno Akhmat en la firma del acuerdo. Una forma de que las autoridades rusas demuestren que los grupos paramilitares se pliegan.

En cuanto a Wagner, su estrella no ha dejado de apagarse desde su rebelión contra el mando militar. El 12 de julio, el ejército ruso anunció que había recibido de la milicia más de 2.000 equipos, 2.500 toneladas de munición y 20.000 armas ligeras. Además, según el Pentágono, los mercenarios del grupo paramilitar ya no participan "significativamente" en las operaciones de combate en Ucrania.

*Este artículo fue adaptado de su versión original en francés

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo