Rusia suspende el acuerdo de exportación de granos del mar Negro

Rusia informó que no renovará el acuerdo sobre los cereales del mar Negro que tomará fin este lunes. Moscú afirma que el acuerdo no responde a sus intereses, pero no descarta volver a este si cambia y la favorece más.

Archivo. El primer barco que transporta cereales ucranianos, el carguero Razoni, sale del puerto de la región de Odessa el 1 de agosto de 2022. © AP

Texto por: Gabrielle Colchen

Anuncios Lee mas Rusia declaró este lunes 17 de julio que el acuerdo de exportación de granos del mar Negro ha llegado a su fin de facto y no será renovado. En concreto, tomará fin desde este lunes al final del día. "Rusia ha notificado oficialmente a las partes turca y ucraniana, así como a la secretaría de la ONU, su objeción a la prórroga del acuerdo", declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, a la agencia estatal de noticias TASS. Rusia firma que sus intereses no están suficientemente representados en el acuerdo. Según Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin, "en cuanto se satisfaga la que concierne a Rusia, este país volverá inmediatamente al acuerdo sobre el grano". El portavoz del Kremlin también explicó que esta decisión no tenía ninguna relación con el ataque ucraniano al puente de Kerch (Crimea) el domingo por la noche, en el cual murieron al menos 2 civiles. Por su parte, el sindicato ruso de exportadores de grano Rusgrain declaró que sus miembros planean seguir suministrando grano ruso a sus clientes a precios competitivos. "Rusia es el mayor proveedor de trigo del mercado mundial (...). Se cumplirán todas las obligaciones contractuales de los exportadores rusos de grano", dijo. El acuerdo fue firmado en Estambul en julio de 2022 y ya ha sido renovado dos veces. Permite a Ucrania exportar sus cereales a través del mar Negro para poder entregarlas a los países que dependen del grano ucraniano. En el último año, el acuerdo ha hecho posible la salida de casi 33 millones de toneladas de cereales de los puertos ucranianos. Con Reuters y AFP Noticia en desarrollo…