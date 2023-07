En las entrañas de la campaña de Vox: ¿qué piensan los latinos que van por la ultraderecha?

ELECCIONES ESPAÑA 2023

Más de un millón y medio de latinoamericanos tienen derecho a sufragar en las elecciones generales de España, anticipadas para el 23 de julio. Entre ellos, solo los cubanos, venezolanos y bolivianos votan mayoritariamente a la derecha, según una encuesta del medio de comunicación 'El Diario'. Todos son migrantes; algunos de ellos, gays o afrodescendientes, características que no sienten incompatibles con el hecho de votar al ultraconservador partido Vox, de discurso antimigratorio y restrictivo con las minorías sexuales. Estos latinos se sienten ignorados por el Gobierno y la derecha moderada, pero con los ultras han encontrado un lazo indisoluble: la lucha contra el comunismo.

El termómetro marca 35 grados cuando el reloj da las 12 del mediodía. El sol de verano brilla en lo más alto del cielo y, bajo él, una fila extensa de migrantes latinoamericanos se forma frente al Palacio de Ifema, el recinto ferial más importante de Madrid. Llevan dos horas esperando, pero sonríen y no paran de cantar, algunos cubren sus cabezas con las banderas de Cuba, Venezuela, Brasil o Bolivia para evitar quemarse con el sol. Tal expectación recuerda la antesala de algún concierto o evento artístico, aunque los aquí presentes no vienen solo por diversión, vienen por política. Esperan a Santiago Abascal, el ultraconservador líder de Vox, partidario de la deportación de migrantes, el cierre de fronteras o el veto migratorio para países islámicos.

Katiuska García Ramírez, de 49 años, es de las primeras en la fila, mantiene siempre los brazos extendidos para sostener la bandera de Venezuela. “Los latinos estamos con la derecha. No podemos ir con la izquierda jamás por lo que está pasando en nuestro país”, sostiene la caraqueña que además ha sido electa concejal de Vox en un municipio de Madrid.

El timonel de aquella masa cosmopolita es el exiliado cubano Lázaro Meireles, de 40 años. Cuando la gente se calla, él se lleva las manos a la boca para improvisar un megáfono y anima: “Ya viene Abascal, ya viene Abascal, tenemos que gritar para que nos escuche”. Los migrantes azuzados por el ánimo del Meireles comienzan a arengar: “Abascal presidente, Abascal presidente”. Meireles migró de forma irregular a España en 2016, al considerarla la nación más viable para obtener el estatus de refugiado en Europa. “Salí de Cuba, buscando libertad, buscando salir de esa cárcel sin rejas”, señala el hoy coordinador del movimiento anticastrista Acciones por la Democracia.

El cubano exiliado Lázaro Meireles, durante el mitin de Vox el 26 de junio en Madrid. © Juan José Martínez

Como cualquier cubano, puede recordar detalladamente el 25 de noviembre de 2016, doblemente célebre para él: el día en que murió Fidel Castro, nació una estrecha y fervorosa relación con el partido Vox. Meireles acompañó a un grupo de disidentes cubanos hasta la embajada de la isla en Madrid para “celebrar la muerte del dictador”. Al llegar, hubo disturbios con un grupo numeroso de cubanos que lloraban la muerte de Castro . “Éramos 15 contra 300”, rememora Meireles, quien ese mismo día conoció a Rocío Monasterio, que con el tiempo se convertiría en la mujer más importante de Vox. Siete años más tarde, vuelven a verse, por enésima vez, en un evento del partido.

Monasterio se baja de la furgoneta negra Mercedes-Benz Vito y va directamente a saludar a los latinos congregados en la previa del mitin. La algarabía estalla, se agitan las banderas y se rompen filas para cercar a una de las figuras más relevantes del partido. No duda en llamarlos “mis amigos”, en especial a Meireles que, en su rol de periodista y presentador para el canal de ‘ Latinos por Abascal ’, empieza a entrevistarla.

Entonces, Monasterio lanza un discurso contra el comunismo: “Vox va a seguir dando voz a los que les falta la libertad, va a seguir luchando contra el comunismo, contra la opresión… por los presos políticos de Maduro, de Petro”. Días más tarde, al ser cuestionada por France 24 sobre las pruebas que maneja el partido para afirmar que en Colombia hay presos políticos, Monasterio solo subrayó que “lo que se sabe es que quienes dirigen el Gobierno no respetan los derechos humanos, ni la libertad política”, pero no mencionó ningún caso concreto. Al margen de esto, el público que escuchó esa afirmación en el mitin, beodo de entusiasmo, chocó sus palmas con fervor antes de que Monasterio entrara al Palacio de Ifema.

El fantasma del “ castrochavismo ”

La lucha contra el comunismo es el imán de Vox para atraer a los migrantes que se sienten desplazados o vulnerables por las autocracias en América. En palabras de Monasterio: “Los latinos no quieren que les vuelva a ocurrir”. Así lo confirman varios testimonios como el de María Arteaga, boliviana de 52 años, quien defiende su afiliación a Vox bajo esta premisa: “El partido nos apoya a los pueblos que estamos viviendo lo peor en Latinoamérica donde cada día quieren imponer el comunismo”. Meireles también reconoce que su principal vínculo con el partido “va de la mano con la visibilidad de lo que pasa en Cuba”.

Esta solidaridad que ha despertado la diáspora de Venezuela y Cuba en el partido de ultraderecha, la ha buscado sin éxito en otros grupos parlamentarios. Del Gobierno solo han recibido silencio, según cuenta Meireles. “Pedro Sánchez no ha hecho absolutamente nada por nosotros”. Tampoco han sido escuchados por el Partido Popular ―a quien Monasterio llama la “derecha acomplejada”― con el que Meireles reconoce que “hay bastante conflicto” tras el cambio de mando nacional del PP el año pasado.

“Feijóo -presidente del Partido Popular- rompió todo el vínculo con la disidencia cubana”, sentencia el isleño. Sin el apoyo de los dos grandes partidos y ante la natural incompatibilidad con la izquierda más radical, a los disidentes cubanos no les queda más refugio que el ala del partido ultra. “El latino, más que identificarse, lo que quiere es defenderse”, asegura Monasterio por teléfono, “Entonces, votar a Vox para ellos es instinto de supervivencia”.

Migrantes que piden fronteras cerradas

El manifiesto con el que Vox quiere gobernar el país se titula ‘ Las 100 Medidas Urgentes para España’. En el apartado de migración hay propuestas como la deportación de los inmigrantes que no tengan permiso de residencia; la prohibición del empadronamiento para personas sin estatus legal —lo que les impediría acceder a la sanidad o la educación—; la incapacidad de por vida para legalizar su estatus a quienes hayan entrado de forma irregular a España y, en consecuencia, a recibir cualquier subsidios estatal.

La noción de que los migrantes acaparan los privilegios de los españoles es un tópico entre los latinos que apoyan a Vox, reforzado por el propio Abascal, que ha llegado a leer públicamente la lista de los beneficiarios de las ayudas para el alquiler en Madrid donde prevalecían los apellidos árabes, con la intención de reforzar la idea de que “hay una legislación que discrimina a los españoles”. Este discurso cala en el votante común, como la boliviana Arteaga, que vivió inicialmente de forma irregular en España. “A nosotros nos toca currar demasiado como para que otros que no están currando les toque lo de nosotros”.

En la misma línea, la peruana Zenaida Albizuri, de 58 años, afirma: “No queremos que los migrantes vengan aquí a ser carga del Estado”. Aunque ella misma, al ser consultada minutos después por el riesgo en el que quedarían sus compatriotas sin permiso de residencia en un hipotético gobierno de Vox, Albizuri adopta una nueva postura: “Lo único que le pediría al partido es que facilite un poquito las medidas para legalizarse”, ya que, opina, es un derecho universal.

Meireles es crítico de los plazos de la actual ley de migración, que contempla la regularización por arraigo social para quienes hayan vivido al menos tres años en el país de forma irregular. “Es una ley absurda”, dice el cubano que aboga por una reforma en la que “se minimicen los plazos”, Monasterio coincide en que “es necesario que el Estado agilice el proceso”. Sin embargo, la propuesta de su partido en las 100 medidas parece diametralmente opuesta, ya que no solo evita cualquier mención al recorte de tiempos, sino que aspira a suprimir totalmente la figura del arraigo, una de las más usadas por los extranjeros para obtener un estatus legal.

Vox prefiere que no haya migración, pero si la hay, que sea de hispanos. El discurso del partido es considerablemente más amistoso con los latinoamericanos respecto a extranjeros de África o países árabes, a quienes vincula abiertamente con la criminalidad y ha llegado a amenazar con el cierre de “mezquitas fundamentalistas” .

“Hay una inmigración, la que viene de la Iberosfera, que es la que tenemos que priorizar porque es la que tiene unos valores comunes con España”, señala Monasterio. Con las antiguas colonias de América, sienten que comparten un idioma, una historia y una religión. El punto 22 de las 100 propuestas de Vox aboga por regular la migración en función de la economía española y “privilegiando a las nacionalidades que comparten lazos de cultura con España”. Esta selectividad es suficiente para que Meireles, en su rol de animador en la previa del mitin de Vox, asegure frente a la multitud exaltada: “Hoy se rompe el mito de que hay xenofobia en Vox”.

Recorte de derechos a la comunidad LGBTIQ+

La cruzada de Vox en el recorte de derechos a las personas homosexuales tiene varios capítulos: desde su propuesta de vetar a las parejas gay para adoptar un niño ; negarse a desplegar la bandera multicolor en las cortes donde gobierna con el PP, durante el día del Orgullo LGBTIQ+; hasta la publicidad enorme instalada en Madrid en junio que mostraba una mano con la pulsera de España (símbolo de la derecha nacionalista), arrojando a una cesta de basura logos como el del colectivo LGBTIQ+ o el feminismo. Esta publicidad, denominada por sus denunciantes como “la lona del odio”, tuvo que ser retirada por orden de la Junta Electoral.

📌 La Junta Electoral ordena a Vox retirar en 24 horas la conocida como "lona del odio".



➡️En ella, desplegada en Madrid, se tiran a la basura la bandera LGTBI, el símbolo del feminismo, la bandera comunista, la independentista catalana y el logo de la Agenda 2030, entre otros. pic.twitter.com/oV1xZN6QnH — EFEnoticias España (@EFEnoticias_ES) June 27, 2023

Vox no tiene ninguna propuesta específica en favor de las minorías sexuales. Monasterio afirma que, bajo un gobierno de Vox, los homosexuales deben esperar “lo mismo que los heterosexuales”. La política conservadora prefiere no colectivizar y niega que haya sectores de la sociedad agremiados entorno a necesidades especiales que no afectan al común denominador.

Para la líder de Vox, el socialismo está intentando imponer una ideología de género en los colegios que consiste en “imponer un modelo de sociedad donde la familia no existe”. El partido ha intentado derogar la ley de educación que ordena la impartición de asignaturas de pedagogía sexual, pero sin la ayuda del PP, la iniciativa no ha prosperado en los órganos legislativos.

La idea de que los menores están siendo adoctrinados es un tema serio entre los Latinos con Abascal reunidos en el mitin del partido. Elisa Andrade, de 39 años, lleva la bandera de Brasil cubriendo su espalda. Considera que los colegios se han vuelto una herramienta para “sexualizar a los niños”.

El grupo de latinos afiliado a Vox llega al palacio de Ifema para esperar a Santiago Abascal. © Juan José Martínez

Meireles también cree que existe ideología de género en los centros educativos, pero marca distancia con el partido respecto a la postura frente al colectivo LGBTIQ+, del que hace parte. “No me identifico con ese tipo de discursos”, asegura el cubano y considera que en estos temas “Vox no debería meterse”. El isleño respalda la recién aprobada 'Ley trans' —que facilita el proceso de hormonación y las operaciones de cambio de sexo— de la cual Vox ha sido un férreo opositor . “Las personas que se identifican como trans tienen todo el derecho de cambiar su identidad y de ser respetadas”, opina el isleño.

Migrantes, homosexuales y afrodescendientes, tres características distintas con un denominador común: todos han sido blanco de los discursos de la ultraderecha en España, la misma que hoy se beneficia de sus votos, capitalizando el temor a que el “castrochavismo” se apodere de América Latina y de España, un país que ni siquiera conoce tal término.

