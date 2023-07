Cereales del Mar Negro: Rusia asegura a los países africanos que no se verán perjudicados

Juegos de equilibrio

El acuerdo que permitía exportar cereales ucranianos a través del Mar Negro expiró este lunes 17 de julio por la noche por falta de acuerdo con Rusia. Moscú, que denuncia los obstáculos a sus exportaciones, alega que las entregas no se destinan a "países necesitados, en particular del continente africano". Es una forma de subir la apuesta y ganar puntos en vísperas de la cumbre Rusia-África de San Petersburgo.

Anuncios Lee mas

Concluido en julio de 2022 y renovado tres veces desde entonces, el acuerdo de exportación de granos que permitía exportar cereales ucranianos a través del Mar Negro expiró el lunes 17 de julio por falta de acuerdo con Moscú, que denuncia obstáculos al comercio de sus productos agrícolas.

A pesar de las profundas diferencias entre las partes implicadas y de una aplicación a veces caótica, el acuerdo se había mantenido hasta ahora en nombre de la defensa de los países emergentes.

En un año, casi 33 millones de toneladas de cereales salieron de los puertos ucranianos, principalmente maíz y trigo, contribuyendo a evitar el riesgo de escasez.

La ONU, Estados Unidos y la UE han condenado cualquier interrupción del acuerdo por considerar que podría desencadenar subidas de precios y una crisis alimentaria mundial, acusando a Vladimir Putin de chantaje. Por su parte, el amo del Kremlin sostiene que Rusia ha sido agraviada y que ninguna de sus exigencias ha sido atendida.

Guerra de comunicaciones

Desde el anuncio de la expiración de este pacto, han saltado acusaciones de todas partes. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha pedido a los partidarios de Ucrania que "cumplan sus obligaciones" retirando "efectivamente los fertilizantes y productos alimentarios rusos de las sanciones".

Los dirigentes occidentales, por su parte, denuncian la manipulación, señalando que ni los productos agrícolas ni los fertilizantes rusos son objeto de medidas punitivas.

Otra manzana de la discordia es el destino del grano ucraniano. Tras una conversación telefónica con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, uno de sus principales socios en África, Vladimir Putin declaró en un comunicado que "el principal objetivo del acuerdo, la entrega de grano a los países necesitados, en particular en el continente africano", "no se ha logrado".

La ONU afirma que el 57% de las exportaciones se han destinado a países en desarrollo, y que la iniciativa ha entregado 725.000 toneladas de trigo para ayudar a la población necesitada de Afganistán, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Yemen.

Alivio de las sanciones

Aunque Rusia ha declarado que el acuerdo está "terminado de facto", se ha declarado dispuesta a retomarlo "en cuanto se satisfaga la parte que concierne a Rusia", ha subrayado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

"Las dos partes son incapaces de ponerse de acuerdo sobre los parámetros de este pacto", explica Igor Delanoë, director adjunto del Observatorio franco-ruso. "Para Rusia, no se trata sólo de mantener la seguridad de los puertos ucranianos y el derecho a exportar cereales. Considera que debe ser inclusiva, es decir, debe ir acompañada de una flexibilización de las sanciones para facilitar la logística, los intercambios financieros y la cobertura de los seguros de la navegación internacional rusa. Porque si es cierto, como dicen los occidentales, que la carga no está sometida a sanciones, todo el ecosistema ruso se ve afectado".

Estas afirmaciones no son nuevas. Ya en mayo, Rusia aceptó prorrogar el acuerdo, pero sólo durante dos meses, adjuntando una serie de exigencias destinadas a facilitar su comercio exterior. Entre ellas figuraba la reconexión del principal banco agrícola ruso, Rosselkhozbank, al sistema internacional de pagos SWIFT.

Se había propuesto un compromiso a Rusia a través de una filial del banco ruso, declaró el lunes la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, lamentando que Moscú lo hubiera "ignorado".

Para Anna Creti, economista especializada en materias primas, la retirada de Rusia del acuerdo es una forma de presionar una de las últimas palancas que le quedan contra Occidente. "Europa ha puesto en marcha medidas draconianas para reducir su dependencia del petróleo y el gas rusos. Moscú ha perdido el control, y la agricultura es ahora uno de los únicos ámbitos del comercio exterior en el que puede esperar obtener algo a cambio".

Arma diplomática

Al no conseguir que se acepten sus exigencias, Rusia ha dado un portazo a un acuerdo que considera demasiado favorable a Ucrania. "Rusia no depende de este corredor marítimo, a diferencia de Ucrania, para quien es crucial", señala Igor Delanoë.

Mientras que la producción y las exportaciones ucranianas de cereales han caído en picado desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, la industria cerealista rusa ha registrado un insolente crecimiento, a pesar de las sanciones occidentales. Sus exportaciones de cereales alcanzaron un nuevo récord en 2023, estimado entre 50 y 60 millones de toneladas, desde sus puertos del Mar Negro, que siguen funcionando a plena capacidad. Según un informe de la agencia agrícola del gobierno estadounidense, las exportaciones a África aumentaron considerablemente este año.

"El sector de los cereales es un dilema para el gobierno ruso", analiza Igor Delanoë. "Desde el punto de vista interno, no es un mercado muy rentable porque monopoliza la tierra y la mano de obra, mientras que los precios de venta son bajos. Por otra parte, internacionalmente es una palanca de poder e influencia frente a Occidente, pero también frente a los países africanos".

Aunque no resulte sorprendente, habida cuenta de los agravios antes mencionados, la retirada de Rusia del acuerdo sobre cereales es motivo de preocupación en el continente, en un momento en que algunos países como Somalia, Kenia y Etiopía se enfrentan a sequías sin precedentes, con el consiguiente riesgo de hambruna.

Este anuncio es tanto más delicado cuanto que se produce en un momento en el que está prevista la celebración de la segunda cumbre Rusia-África en San Petersburgo los días 27 y 28 de julio. La seguridad alimentaria es uno de los temas principales de este Foro, que se supone debe cimentar las asociaciones entre Moscú y el continente.

Para Anna Creti, la declaración de la Presidencia rusa, pocos días antes de la cumbre, de que no se enviará grano ucraniano a África no es casual: "Es curioso ver a Rusia hacer la contabilidad que le conviene para las exportaciones europeas, cuando ella misma ya no comunica nada sobre sus exportaciones. Es obviamente un llamamiento a los países africanos antes de la reunión", analiza.

El martes, Dmitry Peskov aseguró que Moscú estaba dispuesta a exportar gratuitamente sus cereales a los países africanos que más los necesitan, precisando que esta propuesta se debatiría en la cumbre.

"Retirarse del acuerdo no está exento de riesgos para Putin, y podría ensombrecer la reunión con los líderes africanos", afirma Igor Delanoë. "Pero la cumbre es una oportunidad para los rusos de educar y jugar con la narrativa habitual del neocolonialismo y la monopolización de la riqueza por parte de Occidente. Es un riesgo que Rusia está asumiendo, porque cree que puede manejarlo. El mensaje a África es claro: nos retiramos del acuerdo, pero os apoyamos".

*Este artículo fue adaptado de su original en francés

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo