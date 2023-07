Las izquierdas españolas llegan a las elecciones desgastadas tras la coalición de gobierno

Elecciones España 2023

No hay peor desconfianza que la de dos socios que saben que se necesitan. Así se tratan el PSOE y Unidas Podemos, ahora bajo el paraguas de Sumar, después de tres años y medio al frente del Gobierno de España. Una legislatura marcada por varias reformas sociales y entorpecida por el ruido y las disputas entre ambos partidos.

Desde su inicio, en enero de 2020, el actual Gobierno español se ganó la etiqueta del Gobierno "más progresista de la historia" de España. En el Ejecutivo, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, se dieron la mano el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), un partido socialdemócrata de centro-izquierda con una larga historia de Gobierno, y Unidas Podemos, una formación nueva más progresista que buscaba renovar la política española.

Más de tres años después, esa etiqueta está bajo debate y evaluación en las elecciones generales del 23 de julio, en las que se votarán la nueva composición legislativa en España, que dará paso a un nuevo Gobierno.

"Seguramente ha sido el Gobierno más progresista que pueda tener el Estado español, el más progresista posible", opina Mònica Clua, catedrática en Ciencia Política de la Universidad de Texas. "Teniendo en cuenta lo poco que ha conseguido, [lo que denota] es precisamente el carácter neoliberal" del país, agrega.

Lo indiscutible es que Unidas Podemos se convirtió en la formación más izquierdista en tener el poder en el Gobierno central, al menos desde el regreso de la democracia al país después del franquismo y que este Ejecutivo ha sido el primero de coalición en casi cincuenta años.

La experiencia ha dejado profundas grietas en las izquierdas españolas, a la vez que varias reformas contra las múltiples desigualdades sociales del país. Los pronósticos electorales están en contra, la derecha y la ultraderecha están frotándose las manos y los partidos de Gobierno buscan sacar lustre a sus logros y correr un tupido velo sobre el ruido que rodeó la legislatura.

Reformas económicas contra la inestabilidad global

No han sido tres años sin tropiezos. Apenas tres meses después de empezar, la pandemia de Covid-19 puso al mundo contra las cuerdas y España no fue la excepción. La guerra en Ucrania también sacudió Europa y la inflación derivada de la crisis energética golpeó al país con dureza.

En medio de las contrariedades globales, el Gobierno buscó implementar medidas sociales, como unas rebajas temporales del IVA para alimentos básicos o políticas de protección de empleo durante la crisis sanitaria del Covid-19. Según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, las medidas del Gobierno impidieron que 1,5 millones de personas cayeran en la pobreza por la pandemia.

Es una muestra de la importancia de las políticas económicas expansivas para este Gobierno. "En términos de reformas estructurales, la gran reforma de este Gobierno ha sido la laboral", opina Pablo Simón, politólogo español, en una conversación con France 24. Auspiciada por Yolanda Díaz, ahora candidata de Sumar, el partido que incluye a Podemos, subió el salario mínimo hasta los 1.080 euros, un 47% más que en 2018, entre otras medidas.

Sin embargo, pactada con la patronal y con los dos sindicatos mayoritarios, de talante algo moderado, para algunos fue una propuesta cómoda para los poderes económicos y poco transformadora. Para Simón, se resume en que es una reforma "continuista".

¿Un progresismo tibio?

Sin embargo, otras reformas llegaron a medio gas, o no se hicieron. "Es sin lugar a duda uno de los Gobiernos que ha hecho políticas más ambiciosas de izquierda, sobre todo en lo económico (...) pero hay muchas cosas a matizar", advierte a France 24 Berta Barbet, politóloga especialista en comportamiento electoral. "La 'ley mordaza' no se ha tocado", recuerda.

Una manifestación contra la 'ley mordaza' se celebra en Madrid , España, el 13 de febrero de 2022. © Óscar del Pozo / AFP

Derogar esta ley de seguridad ciudadana, aprobada por el Gobierno conservador del PP en 2015, era uno de los compromisos principales del Gobierno. Sin embargo, el texto propuesto por Pedro Sánchez para sustituirla no logró un consenso entre las fuerzas progresistas del Parlamento, que consideraron el texto del PSOE demasiado tibio. Ahora, Sánchez ni siquiera lleva la derogación de la ley en su programa electoral.

Otra tensa negociación entre el PSOE y Unidas Podemos fue una ley de vivienda para solucionar la crisis de precios de alquiler que sufre el país. Sin embargo, los izquierdistas no lograron que los socialistas se comprometieran a reformas estructurales. Para Clua, terminó siendo una "ley más bien cosmética (...) que al final beneficia a muy poca gente y que realmente no consiguió solucionar o paliar la emergencia habitacional" de España.

El incómodo vaivén entre el Gobierno y los partidos independentistas catalanes

Durante estos tres años y medio, el Gobierno aprobó otros avances sociales, como la ley de la eutanasia, que legaliza esta práctica para una muerte digna, o la de memoria histórica, que busca obtener verdad y reparación para las víctimas del franquismo y la guerra civil española.

También dio algunos pasos de acercamiento con el independentismo catalán. El Gobierno indultó a los políticos presos por el referendo de independencia de 2017, calificado de ilegal por el Ejecutivo español de aquel entonces, y eliminó el delito de sedición, que pesaba sobre la mayoría de los condenados.

Al fin y al cabo, los partidos independentistas como Esquerra Republicana de Catalunya fueron claves en facilitar la investidura del Gobierno actual y en dar luz verde a varias de las reformas estrella del Ejecutivo. Además, es prácticamente imposible que el PSOE amortigüe la caída de apoyos en el resto de España sin una buena cosecha de votos en la región.

Si bien es cierto que la conflictividad entre Cataluña y el resto del Estado ha disminuido, "la fractura sigue siendo muy grande", opina Barbet. "Se han conseguido los indultos, que es cierto que es un avance para los que estaban injustamente encarcelados, pero la mesa de diálogo ha sido como mucho una broma", defiende Clua. "Es muy difícil entablar el diálogo con alguien que no está dispuesto a dialogar", añade.

Los líderes independentistas catalanes encarcelados por el referendo de independencia celebrado en 2017 salen de prisión de Lledoners después del indulto del Gobierno español el 23 de junio de 2021. © Josep Lago / AFP

De hecho, la tensión volvió a incrementarse después de que un medio independiente catalán destapara la infiltración de una agente de policía en el movimiento independentista anticapitalista de Cataluña, hasta el punto de que la oficial compartía una relación sentimental de años con un militante del movimiento. Es el cuarto caso descubierto bajo la Administración de Pedro Sánchez.

El PSOE se ha pronunciado reiteradamente en contra de permitir un referendo de independencia en Cataluña; Sumar tampoco lo menciona en su programa electoral, aunque propone un acuerdo amplio entre Gobierno central y regional. Ambas posiciones son incómodas con los partidos independentistas, que, durante la campaña, vuelven a insistir en que su apoyo a un posible Ejecutivo progresista pasa por las urnas de un referendo de independencia.

El ruido de una coalición en tensión constante

"No podemos concluir que este Gobierno se haya salido demasiado de la ortodoxia de lo que ha sido la izquierda en España", reflexiona Simón. "Más allá de todo el ruido que ha podido haber, [ha habido] una cierta redistribución, sin tocar grandes elementos de intervención en los mercados, fiscalidad y gasto expansivo, más inversión social, y luego leyes ampliadoras, entre comillas, de derechos", afirma el politólogo.

Pero es difícil ir más allá del ruido. Porque ha sido mucho. Los desacuerdos entre Unidas Podemos y el PSOE han sido abundantes, como es de esperar entre una fuerza que quiere ser rupturista y otra que es una parte integral del sistema político tradicional español.

"Este Gobierno prácticamente desde 2019 está enfrentado consigo mismo", sentencia Simón. Quizás uno de los ejemplos más claros fue la muerte de al menos 23 migrantes en un intento de cruce fronterizo entre Marruecos y la ciudad de Melilla, territorio español en el norte de África, en junio de 2022. Amnistía Internacional cifra las víctimas de ese cruce en más de un centenar.

Las espeluznantes imágenes de ese cruce provocaron un alud de críticas al ministro del Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, por las actuaciones de la Guardia Civil española. Muchas de esas críticas llegaron, ni más ni menos, que de sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, quienes abanderan un discurso antirracista.

Unidas Podemos presionó para abrir una comisión de investigación contra Marlaska, un ministro de su propio Gobierno, algo inadmisible para el PSOE. Sin embargo, luego votó en contra de reprobar al ministro en el Congreso por el mismo escándalo.

En un texto publicado en 'El Salto' por Germán P. Montañés, integrante de la formación Anticapitalistas, que formaba parte de Podemos hasta que el partido entró al Gobierno, "Unidas Podemos ha ido aceptando, a veces con convencimiento y otras a regañadientes, todos los incumplimientos del acuerdo de coalición y de su propio programa".

Melilla es uno de los ejemplos, la 'ley mordaza' es otra e incluso lo es el aumento del 25% del gasto militar en los presupuestos del Estado. Sin embargo, una reforma en la que Unidas Podemos le ganó la batalla intragubernamental al PSOE fue la 'ley trans'.

La batalla de los feminismos entre Unidas Podemos y el PSOE

La propuesta legislativa de la 'ley trans' buscó proteger a las personas trans en la educación, en el ámbito laboral, prohibió las terapias de conversión y dio un paso imprescindible hacia la despatologización, al establecer que el género se autodetermina sin necesidad de una evaluación médica para el cambio en los documentos.

El proyecto legislativo se aprobó el 1 de marzo de 2023 después de meses de discusiones entre Podemos y los socialistas, que buscaban imponer más filtros para el cambio de género en los carnés de identidad. En algunos momentos, los cuestionamientos del PSOE llegaron a poner en duda los propios planteamientos feministas alrededor de la autodeterminación de género.

Tras los arduos debates, la ley se aprobó con algunos recortes, como por ejemplo el reconocimiento de las personas no binarias, pero la herida en la coalición fue profunda. Llegó a rematarla la polémica alrededor de la ley conocida como 'ley sí es sí'.

"Creo que cualquier otra crisis como la de la oposición respecto a las armas en Ucrania, o lo que pasó en Melilla, son cosas que efectivamente podrían haber hecho mucho daño, pero que la población navegó el debate más a ciegas (...) Pero [con la 'ley sí es sí'] los ciudadanos tenían opiniones muy fuertes a favor o en contra, y la división que generó es mucho más difícil de reconstruir", opina Barbet.

La ley equiparaba los delitos de abuso y agresión contra las mujeres, precisamente en un intento de blindarlas mejor contra la violencia machista. Sin embargo, un efecto colateral resultó en que varios agresores vieron sus condenas reducidas. Estos "efectos indeseados", en palabras de Pedro Sánchez, provocaron un ataque sin cuartel de los grupos conservadores al Gobierno, y del propio PSOE a Unidas Podemos y al Ministerio de Igualdad, bajo el liderazgo de Irene Montero.

De hecho, el PSOE propuso reformar la ley y presentó un texto que se aprobó en el Congreso con el apoyo de los conservadores del Partido Popular y con el voto en contra de Unidas Podemos, que lo vio como un "retroceso" respecto a la ley original.

Para Pablo Simón, esta votación de abril de 2023 es "el punto de ruptura crítico en la coalición". Para Barbet, al suceder "al final de la legislatura" no ha habido "forma de que pase tiempo y se digiera este problema". Las heridas siguen abiertas.

El precio de la desunión

El ruido, las polémicas y los desencuentros parecen haber pesado más que los logros del Gobierno. Al menos, así lo reflejaron las urnas en las elecciones municipales y regionales que se celebraron el pasado mayo, en las que el PP y hasta Vox, el partido de ultraderecha, mejoraron sus resultados y aseguraron puestos de Gobiernos regionales clave, mientras que las izquierdas vivieron un retroceso devastador.

Ni siquiera la relativa estabilidad económica en medio de las crisis de la pandemia y de Ucrania les dan rédito electoral a los partidos de la coalición. "Que la economía marche es condición necesaria pero no suficiente para que los ciudadanos vuelvan a confiar en ti", recuerda Simón.

Al fin y al cabo, el costo de la vida se ha encarecido en España: "Es complicado convencer de que lo has hecho bien, incluso cuando los datos te dan la razón (...) pero si no hay euforia económica no es tan fácil vender este relato", puntualiza Barbet.

El presidente de España, Pedro Sánchez, en un mítin electoral para su partido PSOE en San Sebastián, el 18 de julio de 2023. AFP - ANDER GILLENEA

Los pronósticos proyectan resultados parecidos sobre las elecciones generales, a pesar de que tanto el PSOE como Unidas Podemos buscan remontar, ahora ya cada uno por separado. Pedro Sánchez, por ejemplo, "está llevando la campaña de forma muy personalista", valora Simón, después de haber "moldeado el PSOE a su imagen y semejanza" durante estos años de liderazgo.

Sin embargo, Clua recuerda que el "PSOE también tiene muchísimas batallas internas, no es un partido necesariamente cohesionado", dividido entre una propuesta más de izquierda tradicional y otra más neoliberal. "Las opciones están muy abiertas", advierte, especialmente a partir del resultado que obtengan los socialistas en las elecciones, que podría consolidar a Sánchez o, al contrario, condenarlo.

Sumar, la apuesta "conciliadora" para frenar la debacle de la izquierda

La historia es todavía más compleja en el caso de Unidas Podemos. Si Unidas Podemos ya era un paraguas que agrupó varias formaciones a la izquierda del PSOE para los comicios de 2019, este espacio político se volvió a reconfigurar en 2023 bajo la marca de Sumar, el proyecto de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Es una escisión del proyecto de Podemos que lanzó el órdago de ser la cara de la izquierda para las elecciones generales de julio y que terminó logrando que la mayoría de agrupaciones de esta ideología se reunieran bajo el liderazgo de Díaz, incluso el mismo Podemos.

Yolanda Díaz, candidata de la alianza izquierdista Sumar para las elecciones españolas, en un mítin celebrado en Madrid el 16 de julio de 2023. © Thomas Coex / AFP

Díaz "es una figura que puede aunar bien el espacio de izquierda más centrado y sobre todo que puede generar la sensación de que una repetición del pacto de Gobierno es fácil y factible", sostiene Barbet. "Su ministerio ha sido bastante conciliador, a poco votante socialista le ha generado mucha incomodidad", agrega.

Esta apuesta ha sido difícil de aceptar para Podemos, y todavía más después de que Díaz vetara de la coalición a Irene Montero, número dos de la formación y ministra de Igualdad. Siendo la cara de la 'Ley Trans' y la 'Ley sí es sí', su figura quedó absolutamente vinculada a los desacuerdos más profundos con el PSOE y a los lances más duros del Gobierno con la opinión pública.

Aunque finalmente la estrategia de Podemos claudicó frente a la propuesta de Sumar, los debates, que se tuvieron que dar a contrarreloj por la decisión de Sánchez de adelantar los comicios de diciembre a julio, hicieron correr ríos de tinta, si no de sangre, entre las izquierdas españolas.

Tras la debacle electoral de los partidos de Gobierno en las elecciones municipales, tanto Sumar como el PSOE reman a contracorriente para erigirse como un bastión que frene la derecha y la ultraderecha sin haber tenido apenas tiempo de lamerse las heridas.

Este 23 de julio, los votos cuantificarán el precio de tantos divorcios.

