Sánchez cuenta con "el miedo a la llegada de la ultraderecha"

Elecciones España 2023

España acude el domingo a las urnas para las elecciones legislativas anticipadas. A pesar de las encuestas negativas, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, espera ganar removilizando a la izquierda ante el riesgo de una coalición entre los conservadores del Partido Popular y la extrema derecha de Vox, según apunta María Elisa Alonso, politóloga especializada en España.

Anuncios Lee mas

En plena ola de calor, los españoles acudirán, el domingo 23 de julio, a los colegios electorales para elegir a sus diputados, durante las elecciones legislativas anticipadas. Parece una partida de póquer para el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

El líder socialista, en el poder desde 2018, convocó estas elecciones tras la serie de reveses sufridos por la izquierda durante las dobles elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, a favor de los conservadores del Partido Popular (PP, derecha). A la izquierda le arrebataron muchos ayuntamientos y regiones del país. La extrema derecha, representada por el partido Vox -encabezado por Santiago Abascal- también había hecho un gran avance.

Al día siguiente de esta debacle electoral, Pedro Sánchez había anunciado, para sorpresa de todos, la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, cuando inicialmente iban a celebrarse a finales de año.

El saliente jefe del Gobierno español vuelve a poner en juego su posición, una silla que podría perder en caso de derrota de la izquierda en estas elecciones legislativas. France 24 analiza los temas con María Elisa Alonso, politóloga y docente-investigadora de la Universidad de Lorena, especialista en España y América Latina.

France 24: Pedro Sánchez hace una apuesta arriesgada en estas elecciones legislativas anticipadas, en las que podría llegar al poder la extrema derecha. ¿Cuáles son las críticas de la oposición al historial del Primer Ministro?

María Elisa Alonso: Desde hace meses hay un discurso anti-Sánchez que ha estado presente, emanando del PP o de Vox. La oposición hizo campaña contra Sánchez, con la intención de derogar cualquier medida que tomara. Podemos ver en la prensa, “terminar con el 'Sanchismo”. En torno a esta pregunta ha girado toda la campaña.

La oposición criticó especialmente a Pedro Sánchez por haber apelado a un determinado partido independentista vasco, el EH-Bildu, para aprobar, por ejemplo, la ley de vivienda.

Paradójicamente, la economía no es un tema crucial en las elecciones. Los resultados económicos son buenos. La inflación no se dispara. España lo está haciendo bien. La oposición no tiene interés en incluir este tema, como los temas internacionales, en la campaña.

Por otro lado, lo que se planteó durante la campaña fueron temas sociales y los vinculados, por ejemplo, a los derechos LGBTIQ+, la eutanasia… todo lo que tenga que ver con principios 'tradicionales' de alguna manera. Si le pasa al Gobierno, el PP ya ha dicho que, con o sin Vox, le gustaría reformar la ley de derechos LGBTIQ+, o derogar la ley de eutanasia.

¿Qué dicen las encuestas sobre la intención de voto?

Según todas las encuestas, el Partido Popular (PP) ganaría las elecciones. El Partido Socialista (PSOE) quedaría segundo, a tiro de piedra del PP. España es una sociedad muy polarizada, lo que explica que haya una mínima diferencia entre las dos fuerzas.

Para ser investido presidente (del gobierno, nótese), es necesario tener mayoría en la cámara de diputados (176 diputados). Todas las encuestas dan, de momento, alrededor de 150 diputados por el Partido Popular, que no constituye mayoría absoluta. Todo dependerá de la fuerza política que salga tercera en la papeleta. Aquí es donde todo se reduce a eso.

Distintas encuestas dan a veces a Vox, a veces a Sumar (coalición de izquierda, nota del editor) en tercera posición, con una diferencia de uno o dos diputados. Así que cualquier cosa puede pasar. Y no podemos decir con certeza quién quedará en tercer lugar. Se jugará con unos pocos votos. Todo parece confirmar que será el PP el que gane las elecciones, está por ver si necesitará a Vox.

¿Tiene Pedro Sánchez sus posibilidades pese a la debacle de la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas? ¿Cuáles son sus puntos fuertes?

Creo que puede permanecer en el poder. Tras la doble vuelta municipal y autonómica, vimos que el PP necesitaba a Vox para formar gobiernos de coalición a nivel autonómico y local. Y durante la campaña, Pedro Sánchez aprovechó el miedo a la llegada de la extrema derecha al Gobierno para movilizar al electorado de izquierda, generalmente desmovilizado por naturaleza. Pedro Sánchez no juega con su popularidad.

Además, el PP sólo tiene a Vox como aliado natural, y quizás también a una o dos pequeñas fuerzas autonómicas, pero que no representan a muchos diputados.

Por otro lado, Pedro Sánchez puede unir fuerzas con Sumar y partidos regionales y locales. Tiene un abanico de posibilidades mucho más amplio que el PP. Por ejemplo, el líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV) -una formación neoliberal bastante cercana al PP en temas económicos- ha dicho que nunca apoyará al PP si Vox forma parte del programa de coalición.

En caso de derrota de la izquierda y victoria del Partido Popular, ¿este último tendrá necesariamente que aliarse con la extrema derecha?

Si no llega a tener 176 diputados, el PP se verá obligado necesariamente a aliarse con Vox. Ya lo ha hecho tras las elecciones municipales y autonómicas. Por ejemplo, en la región de Extremadura, el presidente fue investido gracias a una coalición con Vox.

Además, el electorado del PP no percibe negativamente esta conexión entre las dos fuerzas políticas. Cabe recordar que el líder de Vox fue dirigente del PP, en la región del País Vasco, durante veinte años.

Aparte de algunas cosas propias de la extrema derecha, como la negación del cambio climático o el no reconocimiento de la violencia machista, se acercan bastante a otros principios con el PP, como la ley de la eutanasia o determinadas cuestiones económicas.

Nota original

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo