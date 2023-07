ELECCIONES ESPAÑA 2023

España: el PP gana pero no suma y Sánchez pierde pero aguanta

Elecciones no concluyentes en España. El Partido Popular (PP) fue la bancada con el mayor número de escaños, pero lejos de la mayoría absoluta. No la alcanza ni uniéndose a las posiciones obtenidas por su aliado, el ultraderechista Vox. Entretanto, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, fue la segunda fuerza más votada. Sin embargo, podría barajar la gobernabilidad bajo la dependencia del partido independentista catalán Junts per Catalunya.

El líder de la oposición española del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, gesticula durante las elecciones generales, en Madrid, España, 24 de julio de 2023. © Reuters / Juan Medina

La izquierda en España resiste. Pese al embate de los conservadores del Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español, del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, podría sumar los escaños necesarios para gobernar. La remontada del bloque de izquierdas se prevé, luego de que con más del 99% de los votos escrutados, el PP obtuviera 136 escaños y su aliado, el ultraderechista Vox, alcanzara 33 diputados, lo que los deja fuera de la mayoría absoluta para gobernar. En España, es necesario obtener al menos 176 escaños en el Legislativo para formar mayoría. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo 122 posiciones en el Congreso y el movimiento Sumar, que gobierna junto a Sánchez, logró 31 posiciones. Si bien el conjunto de izquierda tampoco obtiene la mayoría absoluta, podrían lograrlo con la suma de los diputados de otros partidos políticos restantes. En el pasado, Sánchez ya ha entablado alianzas con partidos menores para la aprobación de algunos proyectos en su gobierno. Ambos bloques hegemónicos necesitan a las demás representaciones políticas para construir un gobierno viable con el resultado de estas elecciones, sin embargo, las exigencias en las negociaciones de los partidos pequeños serían la clave para darle la victoria a uno u otro. Combinación de imágenes muestra de izquierda a derecha al actual presidente del Gobierno español y candidato a la reelección por el Partido Socialista (PSOE) Pedro Sánchez, el líder y candidato del conservador Partido Popular Alberto Núñez Feijoo, la ministra de Trabajo y Economía Social y candidata del izquierdista Sumar, Yolanda Díaz, y el dirigente del ultraderechista VOX, Santiago Abascal, emitiendo sus votos durante las elecciones generales en Madrid, España, el 23 de julio de 2023. © AFP/Javier Soriano, Pierre-Philippe Marcou, Óscar del pozo, Thomas Coex El multipartidismo: Vital en el futuro del gobierno Con los resultados de este domingo, en donde ninguno de los dos partidos tradicionales tienen la posibilidad de gobernar sin aliarse con otras fuerzas políticas, se confirma el protagonismo que toma cada vez más la pluralidad de movimientos en el Parlamento español. Algunos partidos que triunfaron en estos comicios son Esquerra Republicana -aunque se deja 6 escaños respecto a 2019- y EH Bildu, movimientos con los que Sánchez ya ha sumado fuerzas para aprobar algunos de sus proyectos de Gobierno, lo que le ha costado fuertes críticas, aunque hasta ahora no ha gobernado con ellos. Esquerra Republicana (ER) alcanzó 7 diputados, EH Bildu 6, el Partido Nacionalista Vasco 5. Otro protagonista de esta jornada fue JuntsxCatalunya, movimiento antiguamente liderado por el independentista catalán Carles Puigdemont, que obtuvo 7 sillas dentro del hemiciclo español y que podría ser clave en las ambiciones del PSOE por retener su posición en la Moncloa. A diferencia de la actitud conflictiva de los líderes del Estado español en el pasado, el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado crear espacios de diálogo con la facción independentista catalana para revisitar la situación que dio origen al 'procés' de Cataluña. Aunque la formación ha dicho que no venderá sus escaños a costo cero. Como resultado de lo anterior, la negociación con el PSOE pinta para ser más fácil que con el PP, sin embargo, Carles Puigdemont expresó a través de su cuenta de Twitter que su partido "no le debe nada a nadie" y que su único compromiso es con Cataluña. Avís a tots els "experts" que sempre saben el que ha de fer @JuntsXCat (i que sempre en malparlen, o menystenen la seva posició): Junts no deu res a ningú més que als seus votants. Tampoc a politòlegs espavilats, ni a tertulians diversos, ni a pseudònims de twitter, ni a… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 23, 2023 ¿Gobierno minoritario o repetición electoral? Las próximas semanas serán críticas para todos aquellos que aspiren a tomar las riendas de España como resultado de estos comicios generales. Un escenario posible es que el PP opte por intentar formar un gobierno minoritario, que colocaría al partido de centro-derecha como el gobernante, pero al no tener un consenso total del legislativo, es una opción que requiere de comunicación y diálogo total con todo el espectro político en el hemiciclo, lo que dificultaría la gobernabilidad española. Otro escenario sería el bloqueo político que obligaría a una repetición de las elecciones. Feijóo ya ha hecho un llamado al PSOE para que "no bloquee el gobierno de España" y que en su lugar, exista el diálogo. Sin embargo, el futuro del PP en la Moncloa no se ve del todo claro. Sin duda, una victoria agridulce para la derecha española, mientras la gobernabilidad es incierta. Caras largas en el PP, optimismo en la izquierda y aún falta ver las posibles alianzas de lado y lado en la lucha en una última posibilidad de formar un Gobierno de coalición. 