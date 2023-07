Francia busca que París 2024 sean los Juegos Olímpicos más ecológicos de la historia

Juegos Olímpicos París 2024

Con el objetivo declarado de reducir a la mitad su huella de carbono en comparación con los anteriores Juegos Olímpicos de Río y Londres, París-2024 promete ser unas ilompiadas "históricas" para el clima. Aunque la organización cuenta con importantes cartas para hacer frente a este reto, algunas incertidumbres, sobre todo en el ámbito del transporte, ponen en duda la capacidad del evento para estar a la altura de sus ambiciones.

Tony Estanguet, Presidente del Comité Organizador de París-2024 (Cojo), no deja de repetirlo: estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos serán "históricos para el clima". "Los Juegos Olímpicos serán verdes", conindide la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que recuerda con regularidad que la ecología fue un tema central en la candidatura de la capital. A un año del comienzo de los Juegos, y con varias polémicas empañando estas promesas verdes en los últimos meses, ¿en qué punto se encuentra este objetivo? ¿Podrá París-2024 estar a la altura de sus ambiciones?

El listón se ha puesto alto: reducir a la mitad la huella de carbono de los Juegos en comparación con ediciones anteriores. Río en 2016 y Londres en 2012 emitieron 3,6 millones y 3,4 millones de toneladas equivalentes de CO2 respectivamente, la unidad utilizada para medir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, los organizadores se han fijado un presupuesto total de carbono que no debe superarse de 1,5 millones de toneladas de CO2. Esta cifra es incluso inferior a la de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se quedaron sin espectadores a causa de la epidemia de Covid-19, y que alcanzó los 1,9 millones de toneladas en 2021.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo (izq), entrega la antorcha olímpica a la presidenta del Consejo Regional de Ile-de-France, Valerie Pecresse, durante la presentación de la antorcha en los muelles del río Sena, en París el 25 de julio de 2023. © AFP - Alain Jocard

"Queremos demostrar que otro modelo es posible y crear un legado para el deporte y los grandes eventos. No pretendemos ser perfectos, pero queremos demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera", resume Georgina Grenon, Directora de Excelencia Medioambiental de París-2024.

Un presupuesto de carbono predefinido

"Nuestro planteamiento ya es innovador", afirma. "Hasta ahora, los Juegos se organizaban y la huella de carbono se calculaba después, a posteriori. Esta vez, queríamos tener una línea clara, con cifras, y ceñirnos a ella". Según el director, el presupuesto de carbono se divide en tres áreas distintas: viajes (34%), construcción (33%) y operaciones - restauración, alojamiento, logística, etc. (33%).

"La dinámica es la correcta, y el objetivo declarado parece estar en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París", afirma Maël Besson, especialista en cuestiones medioambientales relacionadas con el deporte y antiguo responsable de WWF. Alexandre Joly, experto en energía y clima de 'Éclaircies', un grupo de especialistas en la transición ecológica, está de acuerdo. Sin embargo, lamenta la "opacidad" de las cifras presentadas por el Cojo. "La metodología utilizada para llegar a este objetivo de 1,5 millones de toneladas de CO2 no se ha hecho pública, por lo que no sabemos en qué supuestos se basa", afirma. "Tampoco sabemos en qué punto estamos hoy con este presupuesto de carbono y lo que ya se ha consumido".

Un invitado en la presentación de la antorcha olímpica la sostiene durante su presentación en los muelles del río Sena en París el 25 de julio de 2023. © AFP - Alain Jocard

Sin entrar en demasiados detalles, París-2024 confía en que, a falta de un año para el comienzo de los Juegos Olímpicos, todo marche según lo previsto. "Como le gusta decir a Tony [Estanguet], vamos según lo previsto, aunque todavía nos queden cosas por hacer", ríe Georgina Grenon.

La ventaja de las infraestructuras

Los especialistas entrevistados por France 24 coinciden en que los organizadores tienen una gran ventaja para organizar los "Juegos Olímpicos más ecológicos de la historia": pueden contar con un máximo de infraestructuras existentes o temporales. El atletismo se celebrará en el Estadio de Francia (Seine-Saint-Denis), el ciclismo en el velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), algunas pruebas de baloncesto en Bercy, mientras que el Grand Palais provisional del Campo de Marte (en el mismo París) acogerá el judo y el rugby en silla de ruedas... En total, el 95% de las sedes olímpicas ya están construidas.

Sólo tres edificios se construirán especialmente para el acontecimiento: el centro acuático de Saint-Denis, la villa de los atletas y la villa de los medios de comunicación. Esto basta para dejar muy atrás los malos recuerdos de los "elefantes blancos" de los Juegos de Atenas 2004 y Río 2016. Para la ocasión se construyeron gigantescas infraestructuras deportivas y culturales que, pocos meses después, se abandonaron por ser demasiado costosas de mantener o reutilizar.

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach (der), visita la villa de atletas de los Juegos Olímpicos de verano de 2024 en el suburbio parisino de Saint-Ouen-sur-Seine, el 25 de julio de 2023. © AFP - Pascal Rossignol

Además, Georgina Grenon asegura que las técnicas de construcción utilizadas están a la vanguardia de la ecología. También en este caso hay un objetivo cuantificado de no más de 700 kg de CO2 equivalente por metro cuadrado, frente a una media de una tonelada.

"Es claramente el punto fuerte de estos Juegos Olímpicos y nos permitirá reducir drásticamente nuestra huella de carbono", afirma Alexandre Joly. Sobre todo teniendo en cuenta que París-2024 también se ha embarcado en un colosal proyecto energético. Los organizadores esperan conectar todas las instalaciones deportivas a la red eléctrica pública y prescindir del gasóleo.

Actualmente, en las noches de partido, las luces del Estadio de Francia funcionan con generadores de gasóleo. Para los Juegos Olímpicos, éstos deberían relegarse a último recurso y funcionar en su lugar con biocombustible. El Cojo calcula que con esta medida se ahorrarían nada menos que 13.000 toneladas de CO2.

Nada de plástico de un solo uso, de segunda mano...

Otra ventaja ecológica de estos Juegos es que, en "otras cuestiones medioambientales, en particular la contaminación, se han tenido más en cuenta en las distintas operaciones", afirma Maël Besson, experto en deporte y medio ambiente.

En materia de contaminación, por ejemplo, el Comité Organizador destaca sus esfuerzos en favor de la reutilización y la economía circular. "Las 42.000 sillas, 10.000 mesas de oficina, 6.000 estanterías y 800 puestos de trabajo utilizados para los Juegos se recuperarán después del evento. Tres cuartas partes se venderán de segunda mano o se donarán, y otras se reciclarán o reutilizarán para fabricar otros productos", explica Georgina Grenon.

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, visita la villa de los atletas un día antes de que París 2024 marque un año antes del inicio de los Juegos. © REUTERS - Pascal Rosiggnol

En cuanto a los 13 millones de comidas que se servirán, la ambición del Cojo es servir platos con un 25% de productos procedentes de menos de 250 kilómetros de las sedes olímpicas, y duplicar la cantidad de productos vegetales ofrecidos. "Es simbólico, dado que el catering representa sólo el 1% del presupuesto de carbono de los Juegos", dice Maël Besson. "Pero es importante porque fomenta las buenas prácticas.

Alexandre Joly, de 'Éclaircies', lamenta una vez más la "opacidad" de la comunicación. "Sobre el papel, todas estas medidas son muy buenas. Pero, ¿hasta dónde hemos llegado realmente en su aplicación? Sabemos que París-2024 ha pedido a sus socios que respeten una carta ecológica. ¿Hasta qué punto es vinculante esta carta?", se pregunta, prefiriendo ser prudente. "No podremos medir la huella de carbono real hasta después de los Juegos. Tal como están las cosas, es imposible determinar el impacto de estas medidas".

Otros proyectos también han suscitado numerosas críticas de los ecologistas. El más simbólico es el hormigonado de los huertos de Aubervilliers para construir la piscina olímpica. Asimismo, para construir la villa mediática de Dugny (Seine-Saint-Denis) hubo que hormigonar siete hectáreas de parque y talar árboles de 40 años. Ambas medidas se consideran una grave amenaza para la biodiversidad.

El transporte, el lado oscuro

"Ante todo, no se puede calcular la huella de carbono real de los Juegos sin tener en cuenta la mayor fuente de emisiones: el transporte", insiste Alexandre Joly.

Es cierto que las distintas sedes parisinas de los Juegos deben estar situadas en un radio de 10 kilómetros alrededor de la Villa Olímpica y estar todas comunicadas por transporte público, "pero eso no resuelve el problema del transporte de los millones de espectadores y atletas de todo el mundo", prosigue el especialista. "Es una gran incertidumbre en este momento que podría socavar los demás esfuerzos que se han hecho", concluye.

La imagen muestra en tablero que lleva la cuenta regresiva para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, frente a la Torre Eiffel, en París, el 25 de julio de 2023. © AFP - Martin Bureau

Del mismo modo que el Mundial de Fútbol de 2022, en Qatar, fue criticado porque sus espectadores iban y venían en avión desde los países vecinos, ¿cómo se puede evitar que los visitantes internacionales viajen a París en avión? Los países de origen de los espectadores no se conocerán hasta el final de la venta de entradas, a finales de 2023. Mientras tanto, los organizadores afirman que quieren "fomentar los desplazamientos en tren", pero no anuncian ninguna medida concreta por el momento. "Aún nos queda un año. Los billetes aún no están a la venta", se defiende Georgina Grenon, admitiendo que el Cojo tiene poco poder sobre este asunto.

Financiación de proyectos de carbono

También está la espinosa cuestión de la compensación de las emisiones de carbono. París-2024 ya no promete organizar "los primeros Juegos con una contribución positiva al clima" -es decir, eliminar más emisiones de gases de efecto invernadero que las generadas por el acontecimiento-, ni siquiera unos Juegos "neutros en carbono". "Seguimos las instrucciones de la Agencia Francesa de Transición Ecológica (Ademe), que insiste en que la noción de "neutralidad en carbono" sólo tiene sentido a escala mundial o nacional", explica Georgina Grenon. "Pero básicamente, nuestro objetivo no ha cambiado: seguimos queriendo contribuir a proyectos de lucha contra el cambio climático en la medida de nuestro presupuesto de carbono".

Los especialistas entrevistados por France 24 coinciden en que los organizadores tienen una gran ventaja para organizar los "Juegos Olímpicos más ecológicos de la historia": pueden contar con un máximo de infraestructuras existentes o temporales. En la imagen, una vista aérea muestra el horizonte de París , Francia, el 19 de junio de 2023. © Reuters - Stephanie Lecocq

El principio de la compensación de carbono es sencillo. Tras emitir gases de efecto invernadero, una empresa financia un proyecto -una plantación de árboles, por ejemplo- capaz de eliminar la misma cantidad de gas de la atmósfera. Sin embargo, esta práctica suele ser criticada por las asociaciones ecologistas, que la consideran una técnica de "lavado verde", ya que el impacto de dicha financiación es difícil de medir.

"Sólo respondemos a los proyectos que cumplen las normas más estrictas de certificación", dice Georgina Grenon, refiriéndose a un proyecto internacional y a otro en Francia dentro del plan nacional Etiqueta de Baja Emisión de Carbono, sin dar más detalles.

Cambios más radicales

"Al final, París-2024 será sin duda el modelo más ecológico posible en el formato actual de los Juegos Olímpicos", resume Maël Besson. "Lo considero un buen paso. Ahora bien, si realmente queremos responder a la emergencia climática a largo plazo, tenemos que pensar en un cambio fundamental de la competición.

"Mientras sigamos en un evento de esta envergadura, no podrá ser 100% ecológico, por muchos esfuerzos que se pongan en marcha. Y eso se debe sobre todo a la cuestión del transporte", coincide Alexandre Joly. "Tenemos que volver a una escala razonable. Es hora de reinventar los Juegos Olímpicos.

Algunas de las ideas propuestas son reducir el tamaño de los Juegos, organizar la competición simultáneamente en varias ciudades centrándose en el público local, o crear "centros de convivencia" en todo el mundo para disfrutar del evento en pantalla grande. "Una buena opción, dado que la mayoría de los espectadores ya disfrutan de los Juegos únicamente viendo la televisión", señala Alexandre Joly.

Este artículo fue adaptado de su original en francés

