Francia, Italia y España inician evacuación de sus ciudadanos en Níger tras golpe de Estado

Los gobiernos de Francia, Italia y España informaron este 1 de agosto el inicio de la evacuación de sus connacionales, debido a las preocupaciones de seguridad tras el golpe de Estado. Las tensiones crecen especialmente entre París y Niamey, luego de que la junta militar golpista acusara al Gobierno de Emmanuel Macron de supuestamente planear un ataque para liberar al mandatario derrocado y después de que cientos de simpatizantes del Ejército nigerino protestaran frente a la embajada francesa e intentaran irrumpir en el lugar a la fuerza.

Francia intenta poner a salvo a sus ciudadanos y los de otras naciones europeas que se encuentran en Níger. Tras seis días de tensiones por el golpe de Estado contra el presidente Mohamed Bazoum, París inicia este martes 1 de agosto la evacuación de sus connacionales.

La medida de emergencia procede por motivos de seguridad y después de que la junta militar que tomó el poder el pasado 26 de julio cesara los vuelos comerciales.

"Teniendo en cuenta la situación en Niamey, la violencia contra nuestra embajada anteayer y el hecho de que el espacio aéreo está cerrado y nuestros ciudadanos no pueden salir por sus propios medios, Francia está preparando la evacuación de sus ciudadanos y ciudadanos europeos que deseen salir el país", confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores francés en un comunicado.

Como parte de los preparativos, las autoridades francesas pidieron a las cientos de personas que se estiman serán evacuadas no llevar más de una pequeña bolsa.

Entretanto, en hoteles de la capital, ciudadanos franceses y de otras naciones europeas, incluidos algunos que llevan años trabajando en el país africano, hacían las maletas a la espera de noticias sobre dónde y cuándo se produciría la evacuación.

"Mi trabajo no ha terminado, espero que la situación termine y un día pronto podamos volver (…) Esto sucedió muy rápido y nadie lo vio venir. Me sorprendió mucho", afirmó un ex oficial militar francés que ahora entrena al Ejército de Níger como civil y que habló en condición de anonimato.

Las fronteras de Níger han estado cerradas para los vuelos comerciales desde que los militares derrocaron a Bazoum y su gobierno elegido democráticamente, en la séptima toma militar en menos de tres años en África occidental y central.

Es una situación que "deja a nuestros compatriotas incapaces de salir del país por sus propios medios", agregó la Cancillería y su titular, la ministra Catherine Colonna, señaló en las últimas horas que los "acuerdos necesarios" están en vigor para evacuar a los ciudadanos que deseen abandonar Níger.

Crecen las preocupaciones en materia de seguridad

El golpe de Estado desató protestas de simpatizantes del Ejército nigerino contra Francia.

La decisión de llevar a cabo las evacuaciones fue tomada luego de que el pasado domingo, cientos de manifestantes a favor del golpe militar protestaran y atacaran la embajada francesa en Niamey, mientras quemaban banderas del país galo y ondeaban enseñas rusas. Además, intentaron ingresar por la fuerza a la sede diplomática.

Ante el desborde, la Policía disparó ráfagas de gases lacrimógenos y el Gobierno de Emmanuel Macron advirtió con una contundente respuesta en caso de que atentaran contra la embajada, sus empleados o sus intereses en la nación del Sahel.

Los manifestantes a favor del golpe de Estado sostienen una bandera y varias pancartas en las que se lee "Abajo Francia y sus aliados", "Abajo el imperialismo". En Niamey, Níger, el 30 de julio de 2023. © Reuters/Stringer

El sentimiento antifrancés crece a la par que Moscú aumenta su influencia en la región. Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo ruso mercenario Wagner dio la bienvenida la semana pasada al golpe en Níger y aseguró que sus fuerzas están disponibles para restablecer el orden. Hasta ahora, Níger ha sido el único país del Sahel sin presencia del grupo paramilitar ruso y, en cambio, ha permitido el traslado de tropas francesas.

Una situación que podría cambiar, dados los antecedentes en el resto de países del Sahel, que en los últimos años han quedado bajo el control de juntas militares, aliadas a Rusia.

París ha tenido tropas en el Sahel durante una década para ayudar a combatir los violentos grupos islamistas y radicales. Desde principios de este año, ha sostenido alrededor 1.500 de soldados en Níger, uno de sus últimos socios en el centro de África después de que sus fuerzas tuvieran que retirarse del vecino Malí.

El derrocado gobierno nigerino, el único elegido democráticamente en la nación, había sido un aliado clave en las operaciones contra los grupos filiales de Al Qaeda y el autodenominado Estado Islámico, que por años han sembrado terror y violencia en la zona.

Sin embargo, parte de los ciudadanos nigerinos desean que Francia, de la que Níger fue colonia, deje de intervenir en sus asuntos internos.

Esta fotografía sin fecha fue proporcionada por el ejército francés y muestra a mercenarios rusos del grupo Wagner abordando un helicóptero en el norte de Mali. Imagen de Archivo. © AP

La ministra de Relaciones Exteriores de Francia señaló a la televisión local que la protesta frente a la embajada de su país y las subsiguientes acusaciones de que París supuestamente disparó a la multitud "tienen todos los ingredientes habituales de desestabilización, al estilo ruso-africano".

El lunes 31 de julio, el coronel del Ejército de Níger, Amadou Abdramane, uno de los militares que participó en el golpe de Estado, elevó las tensiones cuando acusó al Gobierno de Macron de planear ataques para tratar de liberar al mandatario elegido democráticamente, quien permanece retenido en el palacio presidencial. Acusación que fue categóricamente rechazada por Colonna, en entrevista con France 24.

Níger es el séptimo mayor productor mundial de uranio, el metal radiactivo ampliamente utilizado para la energía nuclear y el tratamiento del cáncer, elementos que sirven tanto a Rusia como a Occidente.

Italia y España también anuncian las evacuaciones de sus ciudadanos

Antes las preocupaciones de seguridad, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, aseguró en las últimas horas que las autoridades de su país organizan un vuelo especial para repatriar a sus ciudadanos desde la capital nigerina.

"El Gobierno italiano ha decidido ofrecer a nuestros conciudadanos en Niamey la oportunidad de salir de la ciudad en un vuelo especial a Italia", publicó Tajani, en la plataforma de mensajes X, antes conocida como Twitter.

Sin embargo, el ministro señaló que la embajada de su país en Niamey seguirá funcionando y que su embajadora regresaba a Níger desde Roma, adonde asistió a la cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU la semana pasada.

"Italia quiere realizar esfuerzos de mediación política y diplomática", agregó Tajani.

Alemania, por su parte, instó a sus ciudadanos a aceptar una oferta de las autoridades francesas para unirse a sus vuelos de evacuación este martes.

"Podemos confirmar que nuestros colegas franceses se han ofrecido, dentro de los límites de la capacidad disponible, para llevar a ciudadanos alemanes a bordo de sus vuelos desde Níger", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en un comunicado, y aconsejó a "todos los ciudadanos alemanes en Niamey que acepten esta oferta".

Partidarios del golpe de Estado prendieron fuego a la sede del partido gobernante, mientras cientos más se reúnen frente a la Asamblea Nacional, en Niamey, capital de Níger, el 27 de julio de 2023. AFP - -

Entretanto, el Ministerio de Defensa de España informó que se prepara para evacuar por aire a más de 70 connacionales que ha ubicado en Níger.

El Ministerio de Relaciones Exteriores español indicó que el personal de su sede diplomática se ha puesto en contacto con los residentes y visitantes españoles allí para coordinar la operación.

No obstante, y tras citar razones de seguridad, Madrid no confirmó si enviará su propio avión o si sus ciudadanos serían evacuados en aeronaves de otro país aliado de la Unión Europea.

Con Reuters y AP

