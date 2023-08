Yevgeny Prigozhin: el mercenario que intentó sublevarse contra el Kremlin

Perfil

Prigozhin, de 62 años, saltó a la fama internacional tras su incursión en la guerra en Ucrania junto a los combatientes del grupo de mercenarios Wagner, formado por convictos reclutados en las prisiones rusas. Su pasado delictivo y una estrecha amistad con el presidente Vladimir Putin lo convirtieron en un oligarca incómodo para las élites rusas y los militares. Perfil.

¿Qué tienen en común un ladrón de San Petersburgo, un chef privado de las élites rusas y un comandante en jefe del grupo paramilitar más grande y sangriento del mundo? Nada a no ser de que se trate de la misma persona.

Yevgeny Prigozhin nació en San Petersburgo el 1 de junio de 1961. Su juventud la pasó en las prisiones soviéticas acusado de delitos como robo y fraude, y sentenciado a 13 años de prisión. Al salir en 1990 vio caer a la Unión Soviética al tiempo que vio nacer su imperio económico.

Tras tener un negocio de perros calientes se dedicó a la restauración y el negocio del catering. Prigozhin era un ágil pequeño empresario sin ningún vínculo al poder, pero con hambre de grandeza. En 1995 Prigozhin ya era dueño de una modesta cadena de supermercados y otra de restaurantes.

Fue un platillo el que cambió su suerte ya que lo acercó a Vladimir Putin, entonces asesor del alcalde de San Petersburgo. Varios historiadores refieren a que la amistad con Putin comenzó a tejerse en uno de sus restaurantes, el New Island, un barco que flotaba por el río Neva. Este se convirtió rápidamente en uno de los lugares favoritos de Putin.

Una vez en el poder, Putin incluso usaba el restaurante para impresionar a algunos invitados de honor, como en 2001, cuando llevó a cenar al presidente de Francia, Jacques Chirac, o al entonces primer ministro de Japón, Yoshiro Mori, que degustaron platillos en este lujoso restaurante.

En 2003, Prigozhin fue el encargado de preparar el cumpleaños de Putin en New Island, según varios reportes locales de la época. “Vladímir Putin vio cómo construí un negocio a partir de un quiosco, vio que no me importaba servir a los distinguidos invitados porque eran mis invitados”, recordó Prigozhin en una entrevista publicada en 2011.

Al poco tiempo, Prigozhin creció rápidamente en los círculos estatales de Moscú al ganar millonarios contratos gubernamentales con su empresa de catering Concord para los colegios y el Ejército. Al tiempo, continúo sirviendo personalmente los platillos a Putin en ceremonias y eventos especiales.

El empresario Yevgeny Prigozhin muestra al primer ministro ruso Vladimir Putin su fábrica de almuerzos escolares a las afueras de San Petersburgo el 20 de septiembre de 2010. El empresario Yevgeny Prigozhin, vinculado al Kremlin, ha presentado una demanda ante un tribunal de la UE para que se le retire de la lista de sanciones del bloque, según informó su empresa el 15 de diciembre de 2020. © Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP

En 2010, el mismo Putin ayudó a inaugurar la fábrica de Prigozhin, construida con enormes préstamos de un banco estatal ruso. En 2012, según varios reportes de medios rusos, sus ingresos provenientes de contratos estatales destinados a la provisión de menús escolares superaban los 10.500 millones de rublos, lo que equivalía a poco más de 200 millones de dólares.

Esto lo hizo ganar el mote de “el chef de Putin", algo de lo alardeaba en círculos privados para resguardar un bajo perfil, aunque más recientemente bromeó con el apodo y sugirió que lo adecuado sería llamarlo “el carnicero de Putin”.

En el año 2017, Alexéi Navalny, reconocido opositor y destacado activista en la lucha contra la corrupción, acusó a las compañías vinculadas a Prigozhin por supuestas violaciones a las leyes antimonopolio. Navalny reveló que las licitaciones de las empresas del “chef de Putin” rondaban los 387 millones de dólares, destinadas a la adjudicación de contratos por parte del Ministerio de Defensa.

La negación de Wagner e IRA

Al excocinero también se le adjudica la fundación y financiación de la Agencia de Investigación de Internet, IRA, señalada por Washington como una "granja de trolls" que intentó interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

En 2014, Prigozhin ayudó a fundar Wagner, una compañía militar privada cuyos soldados han sido enviados a luchar para ayudar a los aliados de Moscú en naciones como Siria, Libia y la República Centroafricana. Si bien ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y ha sido acusado de cometer atrocidades, Prigozhin siempre negó su vínculo al grupo de mercenarios.

El "Wagner" fue elegido por Dmitry Outkine, otro de sus fundadores, como un homenaje al compositor Richard Wagner, quien era el favorito de Adolf Hitler. El nombre ha generado polémica por las connotaciones históricas y políticas asociadas con el compositor y su relación con el nazismo.

Yevgeny Prigozhin , jefe del grupo mercenario privado ruso Wagner, da una dirección camuflado y con un arma en la mano en una zona desértica en un lugar desconocido, en esta imagen fija tomada de un video posiblemente filmado en África y publicado el 21 de agosto de 2023. © PMC Wagner vía Telegram / Reuters

Entre los servicios del grupo está la seguridad a líderes, recibiendo a cambio remuneraciones, que según los reportes de inteligencia occidentales, a menudo abarcan participaciones en recursos naturales como el oro.

Según funcionarios estadounidenses, Rusia estaría incluso aprovechando las actividades del Grupo Wagner en territorio africano para financiar la guerra en Ucrania.

Durante años, Prigozhin negó estar vinculado al grupo y hasta demandó a quienes revelaban la conexión entre él y los mercenarios, pero eso cambió en 2022.

En julio de ese año, los medios oficiales rusos comenzaron a admitir la participación de Prigozhin en los combates en el este de Ucrania, replicando algunos mensajes donde se veía al ahora asumido líder del grupo mercenario informando de los avances en batalla.

El excocinero ahora convertido en líder militar también aprovechó su repentina fama para quejarse por el poco apoyo que recibían sus hombres de parte del Ministerio de Defensa ruso y por la fallida estrategia que, según él, estancó las victorias rusas.

Fue el único cercano al círculo de Putin que se atrevió a criticar a los altos mandos militares, aunque nunca renegó de Putin o lo señaló de actuar mal. Sus relaciones con el Ministerio de Defensa empeoraron y a principios de 2023 se le prohibió reclutar más prisioneros para sus operaciones, pese a que llegó a tener oficinas en Moscú para estas actividades.

Prigozhin acusó de traición al Ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, y al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov.

La breve rebelión del mercenario

En junio de 2023, Yevgeny Prigozhin denunció un ataque de las fuerzas rusas en un de los campamentos de Wagner y lideró un motín que tuvo graves repercusiones. Los combatientes del Grupo Wagner, bajo el mando de Prigozhin, olvidaron el objetivo en Ucrania y tomaron el control de la ciudad sureña de Rostov.

Iniciaron una avanzada hacia Moscú que provocó pequeños enfrentamientos con las fuerzas rusas y derribaron varios helicópteros militares, causando la muerte de los pilotos. El presidente Vladimir Putin tildó los actos como traición y advirtió que habría consecuencias severas, sin decir el nombre de Prigozhin.

Captura de vídeo tomada de una grabación de mano publicada el 24 de junio de 2023 en el canal de Telegram @razgruzka_vagnera. © andout / TELEGRAM / AFP

El intento de rebelión fue cancelado gracias a la mediación del presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, quién ofreció asilo y protección a Prigozhin y sus combatientes a cambio de no provocar un "derramamiento de sangre" en Rusia, según contó el mismo Lukashenko días después.

Rusia abrió un proceso penal contra Prigozhin cuyo seguimiento quedó en suspenso tras la negociación. Lo acusaron de incitar a una rebelión armada, y allanaron su casa en San Petersburgo, donde encontraron armas, oro, pasaportes falsos, dinero en efectivo y hasta objetos para cambiar de apariencia.

Luego se reveló que días después de la rebelión, Putin se reunió con Prigozhin y los comandantes de Wagner para aclarar la situación. Tras trasladarse a Belarús para entrenar con el ejército de ese país, el líder de Wagner tuvo un par de apariciones públicas.

Un siniestro aeronáutico descabeza a Wagner

Su última aparición fue hace dos días, el 21 de agosto, por medio de un video en una locación desconocida presuntamente en África. “El grupo Wagner realiza actividades de reconocimiento y búsqueda. Hace que Rusia sea aún más grande en todos los continentes y que África sea aún más libre. Justicia y felicidad para los pueblos africanos”, dijo.

Este 23 de agosto se conoció que Prigozhin estaba a bordo de un avión que se estrelló al norte de Moscú en el que murieron 10 pasajeros, entre ellos el número dos de Wagner, Dmitry Outkine, según las autoridades rusas.

Esta imagen publicada por Ostorozhno Novosti el miércoles 23 de agosto de 2023, muestra el lugar donde se estrelló un jet privado cerca del pueblo de Kuzhenkino, en la región de Tver. Según las autoridades, un jet privado se ha estrellado sobre Rusia, matando a las 10 personas que iban a bordo. El jefe de los mercenarios Yevgeny Prigozhin figuraba en la lista de pasajeros, pero no quedó claro de inmediato si iba a bordo. © Ostorozhno Novosti / AP

"No sucede mucho en Rusia y que Putin no esté detrás, pero no sé lo suficiente para saber la respuesta", reaccionó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Biden y el director de la CIA, Williams Burns, se habían pronunciado al respecto el mes pasado y señalaron los peligros que corría Prigozhin tras sus acciones, aunque un tanto en broma. "Si yo fuera él, tendría cuidado con lo que como. Estaría atento a mi menú", comentó Biden en julio.

En el accidente de este miércoles iban a bordo el joven ladronzuelo, el chef de élite y el líder militar que intentó sublevarse contra el Kremlin.

Con Reuters y AP

