Caso Rubiales

El TAD clasifica como “falta grave” el beso de Rubiales a Hermoso; CSD no podrá inhabilitarlo

Tras días de discusiones, finalmente el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) se pronunció este 1 de septiembre sobre la controversia que envuelve al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso. El TAD calificó como "falta grave" lo ocurrido. Con esta decisión, el Consejo Superior de Deportes (CSD) no podrá suspender a Rubiales, al menos no de inmediato, ya que para hacerlo era necesario que la falla fuera clasificada como “muy grave”.

La española Jennifer Hermoso celebra con el Presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales después del partido, antes de que le diera un beso sin consentimiento. © Hannah mckay / Reuters

Anuncios Lee mas Luis Rubiales no será apartado inmediatamente de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El Consejo Superior de Deportes (CSD) no podrá inhabilitar de forma cautelar al dirigente deportivo, debido a que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) anunció este viernes que abre un expediente contra Rubiales por una “falta grave”, pero no por “falta muy grave”, el beso no consentido que plantó a la futbolista Jenni Hermoso durante la ceremonia de la final del Mundial Femenino, el pasado 20 de agosto, cuando La Roja se coronó campeona. Solo si Rubiales era señalado de cometer una máxima falla, el CSD podía convocar en 48 horas a la comisión directiva del organismo para proceder a su suspensión de inmediato. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se negó a renunciar tras besar sin consentimiento a una jugadora. Madrid, España, 25 de agosto, 2023. © Reuters - Eidan Rubio Según el TAD, la información de la que dispone apunta a que la acción del presidente de la RFEF no puede clasificarse como un abuso de poder. Con esta decisión, la sanción mayor de inhabilitación, en caso de que la hubiera, sería de dos años y la mínima de un mes. El Tribunal también informó que le abre un expediente, bajo la calificación de falta grave, por agarrar sus genitales durante el partido final de la Copa del Mundo, desde el palco VIP, junto a la reina Leticia y su hija la infanta Sofía, de 16 años. Tras días de deliberaciones, el TAD consideró ambas acciones como infracciones contra el decoro. Caso contrario a lo que señalan desde el Gobierno de Pedro Sánchez, grupos de feministas, estrellas del deporte y la sociedad en general, que acusan a Rubiales de cometer un acto que constituye violencia sexual. Hermoso, mediante un comunicado, indicó que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión". ¿Qué escenario se abre en el caso Rubiales tras la decisión del TAD? La decisión del TAD es un duro golpe para el Gobierno, ya que impide al CSD, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, proceder a la sanción provisional, como esperaba la Administración de Sánchez que presiona por un castigo ejemplar. Sin embargo, tras lo ocurrido este viernes, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, solicitará al TAD una medida de suspensión cautelar hasta que ese tribunal resuelva sobre el fondo del asunto. Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, tras la decisión del TAD:



"El CSD va a instar al tribunal que proceda a suspender temporalmente de sus funciones a Luis Rubiales hasta que se resuelva definitivamente el expediente que le afecta"#Canal24horas https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/HSZtiX62d5 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 1, 2023 Además, el anuncio del TAD es independiente a las decisiones de la FIFA, que a finales de agosto lo suspendió de manera preliminar por tres meses. Una decisión que incluye el cese de su salario durante ese tiempo y el retiro de su vehículo oficial. Las consecuencias del beso se han convertido en un reproche generalizado en España, desatando la ira que se había ido acumulando durante años por acusaciones de otras mujeres en el fútbol sobre comportamientos abusivos por parte de hombres en el deporte. Rubiales, que insiste en calificar el beso como “consensuado”, se niega a dimitir como máximo responsable de la federación. El pasado 26 de agosto, durante un discurso ante la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol, señaló que es víctima de un “asesinato social” y arremetió incluso contra lo que llamó “falso feminismo”. Con Reuters, EFE y medios locales Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo Lleve las noticias internacionales a todas partes con usted. Descargue la app de France 24