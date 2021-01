Sanofi va a producir 125 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech

[À LA UNE À 8H] Sanofi va aider Pfizer et BioNTech à produire leur vaccin contre le Covid-19 et devrait conditionner plus de 100 millions de doses destinées à l'Union européenne d'ici fin 2021, a annoncé Paul Hudson, le directeur général du laboratoire français #AFP 3/5 pic.twitter.com/rrAmOg5lwp