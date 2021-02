El dúo francés Daft Punk se separa tras 28 años de carrera

En esta foto de archivo tomada el 29 de abril de 2006, Daft Punk se presenta en el Coachella Music Festival en Indio, California. © Karl Walter / AFP

Texto por: Aurore Bayoud 4 min

Los más grandes embajadores de la electrónica francesa anunciaron el fin de su colaboración, a través de un video difundido este 22 de febrero. Daft Punk, autor de 'Around the world' y 'Harder, Better, Faster, Stronger', lo integraban Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, quienes en sus apariciones públicas escondían sus rostros bajo cascos futuristas, un secretismo que llevaron como mantra y sello. Daft Punk se acaba, pero deja un legado de éxitos e influencia que pocos han logrado en su género.