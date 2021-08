El Consejo Constitucional de Francia aprueba las nuevas reglas del pase sanitario

El ente jurídico dio luz verde a la mayoría de las reglas del pase sanitario, obligatorio para ingresar a restaurantes, centros comerciales y hasta hospitales. También se aprobó el requerimiento de vacunarse a todo el personal médico. Las medidas entran en vigor en medio de una ola de rechazo ciudadana.

Este jueves 5 de agosto, el Consejo Constitucional, la máxima autoridad francesa en velar por el cumplimiento de la Carta Magna del país, aprobó con amplia mayoría la ley sobre las nuevas reglas del pase sanitario y avaló la obligación de vacunarse contra el Covid-19 a los trabajadores de la salud.

Este pase sanitario, en vigor desde el 21 de julio, tiene como objetivo facilitar la verificación de la situación epidemiológica en el país y con este se comprueba si las personas se han vacunado o no, así como los resultados de los tests de coronavirus y el alta médica de los contagiados.

Con el pase, las personas deberán demostrar que están al día con la vacunación contra la pandemia o deberán presentar un resultado negativo al virus si desean ingresar a lugares de recreación y cultura con un aforo superior a 50 personas (teatros, cines, discotecas parques temáticos, salas de conciertos, festivales, salas de deportes, etc.).

La restricción también se aplicará desde este 9 de agosto para el acceso a bares, cafés, restaurantes, centros comerciales, hospitales (cuando esto no impida el acceso a asistencia médica), ancianatos, establecimientos médico-sociales y también para los viajes en tren, bus o avión de larga distancia.

El Consejo censuró sin embargo algunas partes de la propuesta inicial de ley, considerando “inconstitucional” el despido de trabajadores que no cumplan con los requisitos del pase sanitario, pero avaló la suspensión provisional de todo trabajador que no esté al día con la normativa. También consideró que no era “necesario, adaptado y proporcionado” el confinamiento obligatorio de personas enfermas por más de diez días.

La aprobación del pase sanitario, en medio del debate político y social

La aprobación de la norma no ha estado exenta de división. Si bien la derech francesa felicitó la decisión del Consejo, como lo hizo el senador Roger Karouchi de Los Republicanos ante el medio France Info al declarar que la censura parcial de la ley es “una lección” en aras de garantizar libertades laborales, la izquierda, por su parte, se mostró decepcionada.

El líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, aseguró en su cuenta de Twitter que se trataba de una “decepcionante decisión del Consejo Constituciona” y dijo que esta “no protege ninguna de las libertades amenazadas por el pase sanitario”. “Humor negro: un contrato definido no se puede interrumpir, pero su salario puede suspenderse”, agregó.

Très décevante décision du #ConseilConstitutionnel.



Il ne protège aucune des libertés menacées par le #PassSanitaire.



Humour noir : un CDD ne peut être interrompu mais son salaire reste suspendu. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 5, 2021

Entre la población también hubo descontento, manifestado en las protestas que cada semana van creciendo en Francia desde el anuncio de la ley sobre el pase sanitario. Unas 205.000 personas se han movilizado en todo el país en esta tercera semana de protestas. Según algunos observadores, como el politólogo Jérôme Fourquet, invitado en el programa matinal de la cadena de televisión LCI, estas manifestaciones se parecen mucho a las de los Chalecos Amarillos.

“Se ven perfiles muy diferentes reunidos bajo ninguna bandera sindical y sin líder autoproclamado. Se ve también una desconfianza muy grande en contra de los medios (de comunicación) y del Gobierno”, indicó Fourquet.

Jordan Charlet, ciudadano francés, hace parte del 25% de la población que aún no se ha vacunado y que no piensa hacerlo. Para él, no hay pruebas suficientes a largo plazo para saber si la vacuna comporta riesgos. Según su opinión, nadie debería ser obligado a aceptar un tratamiento médico o cualquier medicamento recomendado, “hay leyes para asegurarlo” y para él, el pase sanitario es “totalmente liberticida”, asegura.

“Por el momento todos siguen las órdenes como ovejitas, pero no faltará que alguien se rebele y les toque llamar a la Policía para contener a los recalcitrantes. Estamos supuestamente en un país libre y nos quieren obligar a vacunarnos para poder vivir, eso no es normal”, denunció Jordan a France 24.

Emmanuel Macron intenta convener a los antivacunas

Para responder a los mensajes antivacunas, el presidente francés, Emmanuel Macron, decidió hablar directamente a la población que menos se ha vacunado, los menores de 30 años, a través de la red social Tik Tok e Instagram, publicando un video donde aparece en camiseta negra, con un estilo más casual que de costumbre, donde responde a una de las preocupaciones que más sale de las bocas de los antivacunas.

“Voy a ser claro, la vacuna es una invención francesa, de Louis Pasteur, hace ya un rato. Y nos ayudó a erradicar muchas enfermedades, como la viruela en los 80, y es más, quiero recordarles que desde 2018, 11 vacunas son obligatorias para cada recién nacido en Francia. Y el ARN mensajero, también descubrimiento francés, tampoco es nuevo, fue descubierto en 1961. Hace más de 50 años que se está utilizando para luchar contra el cáncer y contra virus”, dijo el mandatario, quien señaló que la rapidez científica para crear las vacunas contra Covid-19, sí es una “verdadera proeza técnica”.

Este video lo vieron más de 500.000 personas en dos días en su página de Instagram, pero no pareció convencer a Jordan, “muy fácil” según él, el presidente “omitió hablar del derecho a decir no”, dijo.

Los franceses están divididos respecto a este tema. Otra ciudadana, Elisa Winieski, resalta la importancia de hacerse vacunar pero señala que “cada uno está en su derecho a hacerse vacunar o no” y enfatizó que el pase “esuna violación de la libertad personal. Me parece tonto poner el pase en hospitales e impedir a gente que tiene familiares que están hospitalizados no poder verlos porque no están vacunados, también si los que vas a ver no lo están. Por ejemplo, si tu esposa va a dar a luz a tu hijo y no estás vacunado, no podrás asistir al evento ni ver a tu esposa o a tu hijo”.

Los más afectados por ahora son los dueños de restaurantes, bares y organizadores de eventos culturales. Varios eventos ya fueron anulados después del anuncio de la aprobación de la ley el 21 de julio por falta de personal formado para verificar la vigencia del pase o por falta de clientes que cumplan la norma.

En La Cabasse, un restaurante del mediterráneo cerca de la ciudad de Tolón, su gerente, Laurent Bondil, lo toma con más tranquilidad que muchos. Está seguro de que el pase sanitario afectará sus ingresos, pero indica que se ajustará a la nueva normativa. "Cada día hay una nueva norma. Pero lo que cuenta es que seguimos aquí", asegura en tono positivo.

Sin embargo, según el último sondeo de Harris Interactive, en Francia uno de cada dos ciudadanos entiende el movimiento de protestas y un 40 % de los cuestionados lo apoya, contra un 48 % que no entiende el porqué de las manifestaciones. La obligación de pase sanitario para menores de 17 años y empleados de establecimientos que reciben público todavía no se ha decidido, pero también está en discusión.

