Empleados de hospitales y hogares de ancianos en Francia tendrán que vacunarse para ejercer

En Francia, a partir de este miércoles 15 de septiembre, el personal sanitario y todo aquel que trabaje con ancianos tendrá la obligación de vacunarse contra el Covid-19. La ley indica que deberán demostrar que han recibido al menos una dosis o de lo contrario, serán sancionados. Esto ha generado una ola de protestas en el país galo.

Los trabajadores de Salud y profesionales que cuidan a personas vulnerables o de la tercera edad deberán inocularse contra el Covid-19 a partir de mañana si desean seguir ejerciendo sus labores. La ley establece que, a partir de este miércoles, el personal deberá haber recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que para el 15 de octubre ya deberían estar inoculados por completo.

Esta ley se extiende al personal de transporte sanitario, los bomberos, los trabajadores de protección civil, entre otros. Desde el Elíseo, afirman que de lo contrario, serán castigados con una suspensión de trabajo y sueldo.

La agencia pública de sanidad de Francia reveló este 12 de septiembre que el 94,6% de los médicos ya habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19, y el 92% ya había sido inoculado por completo. En las residencias, el 89,3% ya fue administrado con una dosis y un 85,4% con las dos.

El presidente francés, Emmanuel Macron anunció la propuesta el 12 de julio de este año. Sin embargo, fue aprobada a comienzos de agosto.

La medida ha desatado una ola de protestas alrededor de todo el país

Este martes, cientos de personas salieron a manifestarse en contra de esta medida alrededor de toda Francia. Para Stivala, “en París, los participantes acudieron para manifestar un enfado bastante intenso contra este mandato autoritario que generará tensión y caos. Ya no podemos permitirnos perder cuidadores".

Un manifestante se enfrenta a agentes de la policía antidisturbios durante una manifestación contra las restricciones de Francia, incluidos los pases de salud obligatorios, para combatir la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en París, Francia, el 11 de septiembre de 2021. © Reuters / Benoit Tessier

Por otro lado, Amel Benothman, una de las manifestantes que ejerce como enfermera del establecimiento público de salud mental de Saint-André, confesó en una de las protestas que "me encontraré sin paga, con tres hijos. Esta vacuna me preocupa demasiado. Me gustaría que se respetara mi elección”.

Nathalie Della Giustina, psicóloga de 47 años, también se pronunció al respecto. “Me niego a jugar a la ruleta rusa con mi salud y hoy, elijo mi salud, aunque amo mi trabajo", sentenció.

Este proyecto de ley precede al del certificado sanitario para actos cotidianos, que entró en vigor a principios de agosto

El pase sanitario es obligatorio para todo aquel que quiere ir a lugares de ocio, como bares, restaurantes, estadios o cines. El certificado consiste en demostrar haber recibido la pauta completa de vacunación, haber superado la enfermedad o, por lo contrario, mostrar una prueba PCR negativa de menos de 72 horas.

Desde que entró en vigor hasta la fecha, ha desencadenado manifestaciones en Francia todos los sábados. Decenas de miles de personas salen a alzar sus voces. Pero, así como ha generado mucha polémica entre la población, también ha acelerado el ritmo de vacunación.

Un trabajador médico administra una dosis de la vacuna "Comirnaty" Pfizer BioNTech COVID-19 en un centro de vacunación en Nantes, Francia, el 14 de septiembre de 2021. © Reuters / Stephane Mahe

Según la organización Our World in Data, de los más de 68 millones de habitantes que conforman el país galo, 6,92 millones han contraído el virus. Más de 116.000 contagios resultaron en muerte.

Esta misma organización indica que se han administrado 91,5 millones de dosis y 46,2 millones de personas han sido inmunizadas por completo. Es decir, el 63,6% de su población total. En efecto, Francia es uno de los países con mayor tasa de vacunación del mundo.

Con EFE

