Margaux Pinot y Alain Schmitt, el caso de violencia doméstica que conmueve al judo francés

La campeona olímpica de judo, Margaux Pinot, acusó a su entrenador y pareja, Alain Schmitt, de haberla agredido violentamente en su domicilio. Sin embargo, el tribunal penal del municipio de Bobigny absolvió a Schmitt, quien niega los hechos. El mundo del judo, empezando por el equipo francés, se solidarizó con Pinot y le dio su apoyo.

"¿De qué vale su defensa calumniosa ante mis heridas y la sangre en el suelo de mi apartamento? ¿Qué faltaba? ¿Que muera, quizás?" La ira de Margaux Pinot no disminuye. Al publicar en su cuenta de Twitter una foto de su cara hinchada, la deportista mostró su indignación por la absolución de Alain Schmitt, al que acusa de violencia.

El tribunal penal del municipio de Bobigny no encontró "pruebas suficientes de la culpabilidad" del exintegrante del equipo de judo francés y lo absolvió en una audiencia celebrada el martes por la noche.

En el juicio, el fiscal había denunciado "una violencia muy grave -incluso para una persona que comete su primer delito-" por parte de Alain Schmitt, y solicitó una condena de un año de prisión.

Unas horas después de la exculpación, la fiscalía de Bobigny anunció a la agencia AFP que apelará el fallo. La campeona olímpica de la nueva prueba por equipos mixtos se pronunció en las redes sociales por primera vez desde los hechos, ocurridos el 27 de noviembre pasado.

"El sábado por la noche, fui atacada en mi casa por mi pareja y entrenador. Me insultó, me dio puñetazos, me golpeó la cabeza contra el suelo varias veces. Y finalmente me estranguló. Pensé que iba a morir", describió la mujer de 27 años. "Probablemente fue el judo que me salvó. Y mis pensamientos están también con las que no pueden decir lo mismo", remarcó.

Versiones contradictorias en las audiencias

Durante la audiencia, las dos partes presentaron versiones contradictorias. Alain Schmitt negó "al 100%" los hechos de los que se le acusaba. En la sala, con la cara marcada por un ojo morado, descartó haber propinado el más mínimo golpe a su compañera, describiendo en cambio una pelea entre amantes, basada en agarres de judo e iniciada por Margaux Pinot.

"No era un combate de judo, era un combate de puñetazos", protestó en la sala la campeona olímpica.

Margaux Pinot lo acusó de golpearla, tirarle del pelo y también de intentar estrangularla durante un altercado en su apartamento. Sus gritos de auxilio alertaron a los vecinos, en cuya casa se refugió antes de que llegara la policía hacia las 2.30 a. m. (hora local). La judoca sufrió contusiones y una fractura de la nariz y se le dio una baja médica de diez días.

Contactada por AFP, la abogada de Alain Schmitt, Caroline Wassermann, declaró que su cliente acoge con "serenidad" la decisión de la fiscalía de apelar la decisión del tribunal.

"Hubo un recurso (por parte de la fiscalía), eso es justicia. Tienen derecho a hacerlo y lo hicieron. Ahora bien, lo que no respeto por otro lado, es el linchamiento mediático que se hizo en torno al caso. Instagram, Twitter, es cualquier cosa menos un tribunal", respondió por su parte Alain Schmitt, con un enorme moretón en la parte superior derecha de su cara, en una rueda de prensa realizada el jueves.

El mundo del judo, "conmocionado" y "aturdido"

La absolución del entrenador y el testimonio en Twitter de Margaux Pinot provocaron el miércoles la indignación de las estrellas del judo francés.

En un mensaje de apoyo a su colega, la estrella francesa del judo, Clarisse Agbégnénou, escribió que estaba "sorprendida" por la decisión del tribunal.

"No tengo palabras para expresar todo lo que pasa por mi cabeza y mi cuerpo de mujer ante lo que ha sufrido mi compañera Margaux Pinot", declaró en un tuit la abanderada de la delegación francesa en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Todos estamos profundamente conmovidos por lo que acaba de sufrir nuestra compañera de equipo Margaux Pinot", añadió unos minutos después el tricampeón olímpico Teddy Riner.

"Nos hemos quedado atónitos, nos ha sorprendido la decisión", declaró a AFP, por su parte, el presidente de la Federación Francesa de Judo, Stéphane Nomis.

“No entiendo cómo se puede decir que hay ausencia de pruebas", cuestionó. "No tengo todo el expediente, pero viendo su estado, me cuesta entender que alguien pueda decir 'ausencia de pruebas'", insistió.

Pinot aseguró que se sentía "controlada" por Schmitt en su relación

El palmarés individual de Margaux Pinot, que luchó en dos categorías (-63 y -70 kilogramos), incluye una medalla de bronce mundial en 2019, dos títulos de campeona de Europa (2019 y 2020) y dos medallas continentales de plata (2017, 2021).

Medallista de bronce en los Campeonatos del Mundo de 2013 (-81 kg), Alain Schmitt se convirtió en entrenador y tenía previsto marcharse a Israel para tomar las riendas de la selección femenina de Judo.

"Sólo había dos soluciones, como dije durante la audiencia: que ella se fuera del club o que yo me fuera. Elegí irme", indicó Schmitt al diario L'Équipe.

La Federación Israelí de Judo anunció que había suspendido todo contacto con él tras la decisión del tribunal.

"Probablemente fue más malo que bueno al final", dijo Pinot en una entrevista con el diario Le Parisien antes de la audiencia.

"Mis amigos y mis padres eran pesimistas sobre esta relación, en la que me sentía controlada. Intenté averiguar lo que era una relación normal, y eso no era una relación normal", aseveró.

Este artículo fue adaptado de su original en francés.

