Francia: Blanquer recibe aluvión de críticas por gestionar la pandemia desde Ibiza

El ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, reveló en días pasados el nuevo protocolo anti-Covid-19 para implementar en las escuelas del país, lo que generó protestas. Sin embargo, el funcionario es ahora el centro de las críticas por haber anunciado las medidas cuando se encontraba de vacaciones en Ibiza, España. Mientras unos piden su renuncia, el Gobierno defiende al funcionario.

Una nueva polémica nace en el seno del Gobierno francés. Esta vez se trata del ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, quien ha sido duramente criticado este martes 18 de enero por haber revelado un nuevo protocolo contra el coronavirus para las escuelas francesas durante sus vacaciones en España.

El portal web 'Mediapart' informó que Blanquer estaba de vacaciones en la isla española de Ibiza cuando el 2 de enero anunció, mediante una entrevista al periódico ‘Le Parisien’, el protocolo sanitario para aplicar en las escuelas al regreso de las vacaciones de fin de año.

Entre los que piden ahora su cabeza hay líderes de la izquierda francesa y los sindicatos de profesores que han protagonizado una serie de manifestaciones en días pasados contra las medidas impuestas desde el Gobierno.

Au lieu de préparer avec les enseignants et les parents d'élèves une rentrée sous Covid, le ministre organisait un coup médiatique les pieds dans le sable. Ce niveau de mépris et d'irresponsabilité n'est pas acceptable.



Je demande de nouveau la démission de @jmblanquer.

La imagen de Blanquer empezó a tambalear desde que los profesores convocaron a protestas por los continuos cambios del protocolo sanitario y la falta de medios materiales y humanos para garantizar las clases en plena ola de la variante Ómicron del Covid-19. Los padres y alumnos también se enfurecieron por las nuevas normas, criticadas por su divulgación tardía y complejidad.

“Ya es suficiente. Jean-Michel Blanquer debe dimitir”, dijo Mathilde Panot, presidenta del grupo de la izquierda radical Francia Insumisa, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El candidato presidencial del partido Los Verdes, Yannick Jadot, también se pronunció pidiendo “la dimisión de Jean-Michel Blanquer”. “En lugar de preparar con los profesores y los padres la vuelta al colegio bajo el Covid-19, el ministro organizó un golpe mediático con los pies en la arena. Este nivel de desprecio e irresponsabilidad no es aceptable”, expresó Jadot.

Blanquer se defiende y el Gobierno lo apoya

Durante una sesión de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional este martes, Jean-Michel Blanquer expresó que tenía derecho a tomar vacaciones y que su trabajo para el inicio del año escolar el 3 de enero no se había visto comprometido por estar fuera de su oficina.

Depuis 2 ans, je travaille 7 jours sur 7 pour la gestion scolaire de la crise sanitaire.

Grâce au travail de tous, notamment des professeurs, la France a été le pays de l'école ouverte.

J'ai pris 5 jours de congé. En lien chaque jour avec mon ministère au service de l'école:

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, defendió al ministro de Educación, asegurando que no había infringido las normas del Ejecutivo. “Las reglas establecidas por el Gobierno con respecto a las vacaciones son que tienes que estar localizable en todo momento, en tu tarea. No hay razón para pensar que este no fue el caso de Jean-Michel Blanquer”, dijo Attal a la cadena de televisión 'CNews'.

Ahora que la posición de Blanquer se ha debilitado por las revelaciones de 'Mediapart', varios sindicatos de profesores, asociaciones de estudiantes de secundaria y una federación de padres de familia lanzaron una nueva convocatoria para manifestar el próximo 20 de enero.

“Inevitablemente, esto ampliará aún más la brecha que ya existe entre el ministro y su personal”, lamentó Guislaine David, portavoz de SNUipp-FSU, sindicato de maestros y maestras de primaria, durante una entrevista con la cadena 'France Info'. “Realmente hay un desfase aquí entre lo que representa Ibiza y lo que los compañeros vivían a diario en vísperas del inicio de las clases”, agregó.

