Francia prohíbe las terapias de conversión para personas LGBTQ+

La nueva ley incluye sanciones penales para quienes sean señalados de intentar “convertir” a personas con orientaciones sexuales o identidades de género disidentes a las expectativas de género tradicionales.

Por unanimidad total de 142 votos a favor y ninguno en contra, la Asamblea Nacional aprobó una legislación que prohíbe las llamadas "terapias de conversión" y autoriza multas y penas de cárcel para quienes utilicen dicha práctica homófoba.

La ley también cuenta con un avance que permite que activistas y defensores de derechos humanos puedan presentar demandas civiles en nombre de las víctimas, algo que ayuda a las personas que no están seguras para hacer una denuncia o no tienen la posibilidad de alertar a la policía por sí mismas.

✅ Interdiction des thérapies de conversion | Adoption à l'unanimité de la PPL interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.

Según la nueva legislación, quienes busquen de manera insistente “modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género” de cualquier persona y que esto influya en la salud física o mental de las víctimas, serán castigados con hasta dos años de cárcel y 34.000 dólares de multa.

Las sanciones pueden aumentar a tres años tras las rejas y pueden conllevar multas de 50.000 dólares en los casos que afecten a menores o personas “especialmente vulnerables”.

Un participante sostiene un corazón de arco iris durante la marcha anual del Orgullo Gay en París, el 26 de junio de 2021. © Lewis Joly / AP

“No hay nada que curar”

“Esta ley va dirigida a todos aquellos que relacionan una identidad o una orientación sexual con una enfermedad”, dijo la legisladora Laurence Vanceunebrock, una de las dirigentes de la aprobación de la ley en el Parlamento. “No hay nada que curar”, añadió.

La ministra de Igualdad y Diversidad del gobierno francés, Elisabeth Moreno, calificó las llamadas terapias de conversión de "bárbaras" y dijo a los legisladores que el sufrimiento "muy a menudo deja marcas permanentes en los cuerpos y las mentes".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró con orgullo en su cuenta de Twitter la aprobación de la ley, asegurando que “estas prácticas indignas no tienen cabida en la República” y que “ser uno mismo no es un delito, porque no hay nada que curar”.

La loi interdisant les thérapies de conversion est adoptée à l'unanimité !

Soyons-en fiers, ces pratiques indignes n'ont pas leur place en République. Parce qu’être soi n’est pas un crime, parce qu’il n’y a rien à guérir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 25, 2022

El ejercicio de las conversaciones que buscan cambiar la orientación sexual de una persona ya está prohibido en varios estados de Estados Unidos y en el territorio caribeño de Puerto Rico.

La ley entrará en vigor en los próximos 14 días con la firma del presidente Emmanuel Macron.

